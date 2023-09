El peronismo sale a disputar el voto militar

Según informó el periodista Claudio Mardones, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), a partir del acto homenaje a “las victimas del terrorismo de Estado” y la reivindicación de la teoría de los "dos demonios" que dio la candidata a vicepresidenta del espacio libertario, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña, surge la pregunta sobre cuáles son las posiciones respecto a la Defensa Nacional y el rol de las Fuerzas Armadas.

Ahí hay un tema incómodo, especialmente para La Libertad Avanza, ya que Villarruel no habló respecto a cuáles son sus definiciones en materia de Defensa, y en algunos aspectos, por fuera de ciertos principios y planteos, hasta ahora no se conoce su plataforma. Lo que sí se conoce es una versión sobre que el ex funcionario de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, ex veterano de Malvinas y ex carapintada, sonaba como posible Jefe de la cartera de Defensa.

Sigue la incógnita sobre si en materia de Defensa habrá solamente un concepto vinculado a la reivindicación de los "dinosaurios". Pregunta que se extiende también al oficialismo, para conocer las herramientas publicitarias y discursivas con las que cuenta en este momento. De hecho, Agustín Rossi desarrolló buena parte de su carrera como ministro de Defensa y tiene una especialidad al respecto.

Lo cierto es que los mensajes empezaron a viralizarse en las redes sociales, y uno de ellos está protagonizado por Bruno Rodríguez, activista de Jóvenes por el Clima, que ha tenido distintas intervenciones y es reconocido en redes por la profundidad que tienen sus planteos.

En este caso, trata de abrir otra agenda en materia de Defensa y advierte al efectivo de las FF.AA y de seguridad con una perspectiva distinta, donde muchas veces, aunque sea en materia de Defensa, es hegemonizada por los problemas de seguridad, y aquí se trata de un joven que plantea terciar en esta discusión sobre el rol de las Fuerzas y el peligro de un eventual gobierno de libertarios que reivindica no sólo la última dictadura sino también a Margaret Thatcher.

MVB JL