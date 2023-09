En La Peña de Morfi homenajearon a Silvina Luna

Silvina Luna había saltado a la fama como participante de Gran Hermano, en la edición comandada por Soledad Silveyra en la pantalla de Telefe.

La actriz y modelo tenía 43 años, era hermosa tanto por fuera como por dentro, tenía muchísimas ganas de vivir y muchísimos planes por cumplir que quedaron truncos el 31 de agosto.

El especial de Telefe sobre Silvina Luna, conducido por Marley, causó indignación en la red

El periodista Diego Leuco fue convocado para reemplazar a Georgina, quien fue operada de la rodilla y se recupera bien, y desde allí realizaron un sentido homenaje a Luna.

En los últimos días muchas fueron las figuras que se refirieron a Silvina con palabras amorosas, con mucho dolor, desde Florencia De La V, Gastón Pauls, Marley, Lali, Susana, Gladys Florimonte, Ximena Capristo y Gustavo Conti, entre otras personalidades.

Pero de seguro una de la más afectadas fue Solita Silveyra, quien en comunicación con Socios en el Espectáculo dijo: “Yo estaba segura que Silvina salía, estaba segura, segura. Yo le había mandado un video cuando estaba internada. Y la verdad que me mató, me mató esta noticia porque no se puede creer, porque era tan simpática, era tan buena, tan amorosa. Muy querida. Ella tenía un ángel impresionante".

Rating: cuánto midió el especial sobre Silvina Luna conducido por Marley en Telefe

Numerosos mensajes, fotos y videos compartidos por amigos, conocidos y sus muchos seguidores en sus redes sociales y un denominador común: el pedido de justicia por Silvina Luna.

JL