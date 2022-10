El referente del Frente Patria Grande, Federico Fagioli, se refirió a las internas en el oficialismo y resaltó que "siempre es importante poder competir". También recalcó que es necesario "construir un programa de gobierno que empiece de verdad por los últimos". "Mientras algunos discuten candidaturas, el pueblo argentino está cada vez peor", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Su rol como observador en las elecciones de Brasil.

¿Qué papel cumplen los observadores internacionales en una elección?

Es una tarea importante porque tenemos que hacer una tarea de visualización del proceso democrático electoral que se lleva adelante en el país. Si Jair Bolsonaro decide no reconocer el proceso electoral, deberemos hacer las denuncias necesarias. Cuando los gobiernos de derecha deciden avanzar de forma no democrática, poco le importan esa cosas.

¿Cuántos observadores internacionales hay? ¿Van por invitación del Gobierno?

Hay algunos observadores que están invitados por la Justicia Electoral y hay otros que van por los partidos. Llegué ayer a la noche y no me pude encontrar con nadie todavía. Ahora nos vamos a ver, no solo con los compañeros de la delegación argentina, sino también con los de distintos países, para evaluar cómo va a ser la jornada. Se va a ir organizando todo entre hoy y mañana para llegar al domingo.

Eleonora Gosman: "Puede haber un intento de golpe en Brasil, como el que quiso hacer Trump"

¿Vos estuviste en la primera vuelta?

Así es, estuve con la delegación de varios diputados nacionales, más algunos otros compañeros de la Argentina. Y a esta segunda vuelta también vinieron diputados y diputadas conmigo. Otros van a estar llegando el sábado. No es necesario que en las dos instancias vayan las mismas personas, algunas pueden cambiar. De hecho, Victoria Tolosa Paz estuvo en la votación y ahora se tuvo que quedar por su nueva función como ministra de Desarrollo Social.

¿Tienen un plan preparado en caso de que Bolsonaro no reconozca el resultado de las elecciones?

Hay que ver qué es lo que sucede y las formas de lo que se plantea, como para saber el grado de seriedad tiene el planteo. En ese caso, hablo en lo particular, como diputado nacional y parte del Frente Patria Grande, vamos a salir a respaldar el proceso democrático en Brasil. Es importante que se respete la democracia en todos sus planos.

5 claves explican por qué el ballotage en Brasil puede marcar el pulso de nuestra economía

Nos ha pasado en otros países que tuvimos que vivir situaciones muy complejas, como pasó en su momento en Bolivia. Yo integré una comitiva en pleno proceso del golpe que había llevado adelante Jeanine Áñez y su grupo. Con Juan Grabois construimos una comitiva internacional de apoyo contra las violaciones de los derechos humanos que se estaban realizando.

Y después acompañé el proceso electoral que se llevó adelante y sufrí en carne propia los abusos de los gobiernos que no respetan la democracia. Intentaron detenerme y no entrar al país porque había ido a constatar que se estaban violando los derechos humanos.

El rol del Frente Patria Grande en el Gobierno

A propósito de Juan Grabois, ¿lo imaginás como candidato en las PASO? ¿Tiene que haber elecciones primarias?

Siempre es importante poder competir, sobre todo, en un gobierno como el nuestro, que es una coalición que tiene diferentes aristas. Pero más allá de los nombres, lo importante es el proyecto y el plan de gobierno que se plantee. Hay que retomar el rumbo y construir un programa de gobierno que empiece de verdad por los últimos. Además de competir, hay que construir acuerdos.

Como fuerza política, no hemos tomado una postura, pero creemos que las PASO son importantes y necesarias para dirimir las diferencias, y que el pueblo termine eligiendo qué proyecto quiere.

Se reaviva la interna oficialista: La Cámpora y los gobernadores contra Alberto Fernández por las PASO

¿Lo más importante sería elegir el proyecto dentro de cada coalición?

Nosotros tentemos un plan de gobierno que pone al humano en el centro de la escena y busca resolver las deudas internas. También se trata de integrar a los barrios populares y resolver las demandas que viene teniendo nuestro pueblo. Respecto a Grabois, es mi referente. Creo que tiene mucha capacidad y le haría muy bien a la Argentina.

No necesariamente estamos pensando en candidaturas, porque la situación del país es tan compleja que nos preocupan otras cosas. Hay que trabajar para lograr las políticas necesarias para mejorar las condiciones de nuestro pueblo. Mientras algunos discuten candidaturas, el pueblo argentino está cada vez peor. Y si pensamos algunas medidas, se implementan mal.

JL PAR