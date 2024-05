Fernando Galmarini: "Menem jugó en la Selección y Milei no pudo llegar ni a las inferiores de Chacarita"

Fernando Galmarini detalló cómo fueron los primeros días de Menem en el poder: "Cafiero me dijo que no le podía haber ganado de ninguna manera a Menem", reveló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, analizó la búsqueda constante del actual presidente por parecerse a Menem: "Por un lado es un reconocimiento y por otro lado es querer apropiarse de algo que no le corresponde".

Fernando Galmarini fue secretario de Deportes de la Nación en 1989, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 1993 y diputado nacional en 1995. Es el padre de la ex titular de AYSA, Malena Galmarini.

Hoy se conmemora el 35 aniversario del triunfo de Carlos Menem como presidente, tras consagrarse ganador en la interna con Antonio Cafiero y posteriormente triunfar ante el candidato radical, Eduardo Angeloz, con 47,5% de los votos. Por tal motivo se colocará el busto de este expresidente en la Casa de Gobierno. ¿Cómo unirías ese pasado con el presente? ¿Qué parecido marcarías entre Milei y Menem?

Me acuerdo del día que juró el presidente Menem, yo fui durante su primer gobierno secretario de Deportes. Te voy a contar una anécdota que pinta, de alguna manera, de cuerpo entero a Carlos Menem. Estábamos por mitad de la Plaza de Mayo y yo me acerco a Menem y le digo que me tenía que ir a ver un partido de fútbol en Canal 13 porque se jugaba la Copa América en ese año en Brasil. Ahí me dijo que mañana viajaba a Brasil y hablaba con quien sea para que la Selección venga a Argentina. En esa Selección, el director técnico era Carlos Bilardo, y su estrella máxima era Diego Maradona. Llego a Brasil y le digo a Carlos Bilardo y a Julio Grondona que el Presidente de la Nación quería que viajen al país.

Hablamos con Maradona, le conté lo que me había pasado y, en menos de una hora, nos confirma que iban a volar a Buenos Aires. Llegaron acá un día después, cuando terminó la Copa América, y el partido se jugó el viernes siguiente en la cancha de Vélez. Esa tarde lo voy a buscar al doctor Menem y estaba con unos flamantes zapatos de fútbol en la mano, y me dice que va a jugar de número 5 en la Selección argentina. Le pregunté si había hablado con Bilardo y me contesta que Julio Grondona le confirmó.

El día del partido, en el vestuario de Vélez, viene el masajista de la Selección y me pregunta si Menem se va a masajear. “Por supuesto que me voy a masajear”, me contestó Menem. Termina el masaje, viene Bilardo y me cuenta que van a precalentar, y Carlos también se suma a ese precalentamiento.

Terminan y Menem me pide que le diga a Diego que quería ser el capitán de la Selección. Yo directamente lo llamo al 10 y el Presidente le dice: ¿Me dejas por este único partido ser capitán del equipo? Y Diego, que era un fenómeno, le responde “sí, pero por este único partido, si usted sigue jugando, el capitán voy a seguir siendo yo”. Así empezó y fue una de las tantas cosas que habrá hecho en esas primera semana el doctor Menem.

Evidentemente, Menem era un personaje disruptor en la política argentina, al menos en la zona núcleo que componían las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En ese sentido, Milei produce sorpresa también, aunque de una manera distinta. ¿Qué punto de contacto encontrás entre aquel Menem y este Milei?

No veo ningún punto de contacto. Deportivamente, Menem jugó en la Selección y Milei no pudo llegar ni a las inferiores de Chacarita. En cuanto a lo estrictamente político, Carlos fue tres veces gobernador de La Rioja. En aquellos tiempos, viajé a la Rioja con Eduardo Duhalde muchas veces y era un cariño enorme el que le tenían.

Tan enorme fue el cariño que cosechaba que la elección interna que tuvo por Antonio Cafiero fue una elección casi nacional. Incluso, muchísimos años después, Cafiero me dijo que no le podía haber ganado de ninguna manera a Menem. Nadie fue testigo de esto, pero me lo dijo mientras tomábamos un café, ya que en ese momento éramos muy buenos amigos. Antonio ya no era senador pero reflexionaba y me contaba cosas que en ningún momento quise decir, porque hoy ya no está y no vale la pena.

Pero Milei sí pretende encontrar algún punto de contacto con Menem, ya sea con las privatizaciones o la búsqueda de una neoconvertibilidad. ¿Vos encontrás alguna semejanza entre sus respectivas ideas económicas?

Francamente, ninguna. Yo creo que Carlos fue un buen presidente, incluido dentro de una modificación del mundo que fue enorme. En esos tiempos, me acuerdo de haber estado con él en el Buenos Aires Lawn Tennis, porque jugaba Argentina contra Alemania por la Copa Davis.

En ese momento se le acercó el embajador alemán y le pidió poder conversar unos minutos. Terminado el partido, lo acompañé hasta la puerta de la casa del embajador alemán, en donde le dijo que el mundo había cambiado y que Estados Unidos era el nuevo país que definiría los rumbos del mundo al caerse la Unión Soviética.

Esto fue una situación estrepitosa. Yo conocía lo que podía estar pasando o lo que iba a pasar. La Iglesia se volcó definitivamente por ayudar a Estados Unidos y en la Argentina todavía subsistían los intentos de golpe de Estado. Así que Menem tuvo el último de ellos al año de su gobierno. Recuerdo que muchos de nosotros estábamos en la Casa Rosada y caminábamos en cuatro patas, porque había tiros de ida y de vuelta.

La gente estaba aceptando lo que Menem quería, incluso el mundo estaba arrancando para el lado que él también quería dirigir a la Argentina. Esto fue lo que hubo que hacer, no había otra posibilidad en esos momentos. Fueron diez años de convertibilidad, donde el siguiente presidente, Fernando De la Rúa, le ganó la elección a Eduardo Duhalde diciendo que iba a seguir con la convertibilidad.

Esto fue lo mejor y visto de lejos tal vez no haya sido lo que nosotros pensamos en aquel momento, pero mucha gente no la pasó mal, y esto lo descubrimos en la reelección de Menem en 1995 arriba del menemóvil, donde había mucha gente que aplaudía su paso. Aunque algunos decían que no tenían trabajo o que no les alcanzaba la plata.

En esa elección, otra vez ganó, a pesar de que hace muy pocos días había sufrido la muerte de Carlitos, su hijo, a quien él adoraba y quería muchísimo. Esa muerte le significó un dolor como cualquier padre puede tener por la muerte de un hijo, pero también creo que le modificó, no sus pensamientos, pero sí las ganas de seguir conduciendo a la Argentina. Algo le pasó a Menem en su segunda presidencia.

Con Milei no veo ningún acercamiento. Lo que está haciendo este muchacho es inconcebible en la Argentina de estos tiempos. No tiene antecedentes en la militancia, no sabemos de dónde viene. Era un personaje que alguna vez lo había visto por televisión casi irrisoriamente, más parecido a alguno de los cómicos argentinos que a otra cosa. Pero, debo decir, algo hemos hecho mal desde el peronismo para que este hombre hoy sea Presidente.

Zulemita estuvo en los actos de asunción de Milei. El sobrino de Menem fue elegido como presidente de la Diputados. Incluso el hermano del ex presidente elogió a Milei. Hay una búsqueda del actual mandatario de asociarse y que haya una asociación con aquellos años noventa, que es lo que económicamente intenta conseguir. ¿No lo ves así?

Sí, son estos que vos mencionás y algunos más, como Miguel Pichetto, por ejemplo. Creo que los menemistas que están con Milei son los que intentaron ser y no lo lograron. De todas formas, a Zulemita la quiero mucho y a Eduardo Menem lo conozco poco, nunca fui su amigo. Por el lado de Martín Menem, sé que tiene dos años de militancia, y a Lule Menem también lo conocí, pero sólo sé que es un personaje que había trabajado mucho.

Martín Menem, sobrino de Carlos y designado por Milei como presidente de Diputados.

¿Podría decirse que apropiarse del legado de Menem era una intención por parte de Milei?

Sí, tranquilamente.

Y eso es un reconocimiento directo a Menem, ¿no?

Puede ser. En realidad, por un lado es un reconocimiento y por otro lado es querer apropiarse de algo que no le corresponde. Menem fue otra cosa. Fue un enorme tipo, un enorme compañero y un gran predicador del peronismo. En cambio Milei es un personaje no me resulta ni simpático. Llegó a la presidencia con la colaboración indirecta nuestra por no haber hecho todas las cosas que teníamos que hacer. Somos responsables también de que este personaje esté conduciendo a los destinos de esta Argentina.

