Fernando Morra: "Caputo no se está moviendo para un plan B"

Fernando Morra señaló que la transformación de deuda de las Leliqs a deuda del Tesoro es trascendente para limpiar el balance del Banco Central, lograr reducir la cantidad de pesos y facilitar la salida del cepo. “Estamos entrando en un momento en el que el Gobierno va a estar un poco forzado a tener que tomar una decisión, o elige el camino de Sturzenegger de salir desregulando o Caputo encuentra una alternativa”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Morra es economista y director de Análisis macroeconómico del think tank Suramericana Visión. Fue secretario de Política Económica del Ministerio de Economía durante la gestión de Martín Guzmán, subsecretario de Programación Macroeconómica y también desempeñó funciones en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. En una entrevista con Canal E, sostuvo que “el desafío que tiene el Gobierno para emitir nueva deuda en moneda extranjera es pasar por el Congreso”.

Entrevistamos a Ramiro Castiñeira, de la Consultora Econométrica, y sostenía que para salir del cepo es fundamental el pase de las Leliqs a deuda del Tesoro, porque de esa manera se limpiaba el Banco Central. Al mismo tiempo, otros economistas marcan que la deuda del Tesoro marca un 1% más de interés que la que pagaban las Leliqs, y otros opinan que es absolutamente intrascendente y no modifica nada que la misma deuda sea del Tesoro o del BCRA. Me gustaría entender tu opinión. ¿Qué importancia tiene que la deuda de las Leliqs se transforme y sea deuda del Tesoro? ¿Eso es fundamental para, luego, poder abrir el cepo?

Vamos a tratar de pensar juntos, porque este es un tema bien complicado.

Creo que lo más importante en este caso es entender lo que el Gobierno hizo, y durante los primeros meses lo que estuvo haciendo fue licuadora y motosierra.

La parte de licuadora fue devaluar, acelerar la inflación, mantener la tasa de interés pisada y eso le sirvió para limpiar un montón la hoja de balance del Banco Central. Los pesos que tiene emitido el Banco Central, tanto los que no rinden interés como los que rinden interés, perdieron valor.

Además de eso, le pidió al Tesoro que se lleve la deuda. ¿Eso qué hace? Bueno, la deuda que emite el Tesoro no tiene 28 días como la que tiene el Banco Central, tiene un poquito más. Entonces, de alguna manera, cuando el Tesoro emitía esa deuda, le compraba después pesos al Banco Central, entonces le permitía cancelar pesos también. Todo eso mejoró la hoja de balance del Banco Central.

Ahora, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con el cepo? ¿Por qué están los economistas discutiendo eso? Porque, básicamente, si uno quisiera salir muy rápido del cepo cambiario, es decir, de las regulaciones cambiarias, lo que puede pasar es lo que el Gobierno no quiere: que el dólar salte de golpe, tener una devaluación del 50% o 70% y se descontrole el tipo de cambio. Si hay pocos pesos en la calle, eso te ayuda de alguna manera.

Yo creo que, de cualquier forma, esa tarea de los primeros meses que conocimos ayer y antes de ayer, con los datos de la caída de la actividad, tuvo como correlato una caída enorme de la actividad económica por la aceleración de la inflación y pisar ingresos.

Exclusivamente porque la deuda de las Leliqs pase a deuda del Tesoro, ¿reduce la cantidad de pesos en la calle?

Los economistas tenemos la palabra “activos líquidos”, y son esas cosas que vos podés vender rápido sin perder valor.

¿Hay menos pesos para irse al dólar si las Leliqs pasan a deuda del Tesoro?

Hay pesos que están colocados a un plazo más largo y que si vos querés irte de ahí vas a perder más plata. Esa es un poco la idea.

Entonces vos vas calmando, de alguna manera, la posibilidad de que esos pesos se puedan mover muy rápido.

¿Por qué no lo hicieron ustedes?

Me ponés en una pregunta muy interesante porque era una discusión que teníamos.

Fijate que era la acción coordinada entre el Banco Central y el Tesoro, no es solamente el Ministerio de Economía el que tenía que actuar. El Banco Central bajó mucho las tasas de interés y eso hizo que todos los bancos no quieran quedarse en Leliqs porque perdían plata. Y aparece ahí el Tesoro diciendo “yo tengo este papelito que te da un poco más de rendimiento”. Lo que pasa es que es una acción coordinada.

¿Y ustedes no podían coordinar esa acción con Pesce?

Hubo problemas ahí, hubo muchas discusiones. Fijate que cuando nosotros salimos del Ministerio, lo que terminó pasando es que la política económica fue en la dirección opuesta a subir las tasas de interés en lugar de bajarlas. Es decir, se subió muy fuerte la tasa de interés, que además después tuvo efectos inflacionarios, que era nuestra discusión también con el Fondo Monetario. Si nosotros subíamos las tasas de interés, íbamos a tener más inflación, no menos.

Ahora, hay algo interesante en todo esto, que es, ¿por qué viene la discusión del cepo y por qué está subiendo la brecha también? Bueno, en parte porque la semana pasada hubo un fuerte cortocircuito hacia el interior del Gobierno sobre este tema. Entre, entendemos, el equipo económico, Caputo y otra parte del Gobierno que parecería estar más alineada con lo que está pensando el Fondo.

Como para tratar de entender las dos posiciones, Caputo le está pidiendo al Fondo 15 mil millones de dólares como condición previa para salir del cepo y poder intervenir en el mercado de cambio. Y del otro lado aparece el reporte del staff que dice que a partir de junio empiecen a desarmar los controles, y no dice absolutamente nada, ni en el reporte de prensa, ni en el Staff Report, de que va a haber fondos frescos. Que parecería que es la posición más de desregular todo y que el tipo de cambio se vaya a donde tenga que irse, que parece una posición más cercana al ala de Sturzenegger y Reidel.

Ahora, es interesante porque al mismo tiempo, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, salió rápidamente a decir que lo del Staff Report y lo que dice el Fondo, está mal. Ese cortocircuito lo están viendo los acreedores externos en un contexto donde el año que viene el Gobierno, y este año también pero un poco menos, hay casi entre 10 mil y 12 mil millones de dólares de vencimientos en moneda extranjera.

Esta discusión es muy importante y yo creo que el Gobierno está perdiendo una oportunidad en este contexto.

Decís que se recrean las tensiones dentro del Gobierno Sturzenegger y Reidel, por un lado y Caputo por otro. Tensiones como las que hubo en la época de Macri, o entre el albertismo, el kirchnerismo o el massismo.

Exacto, una discusión sobre cómo salir del cepo, que cuando los mercados la miran, fijate que los títulos estuvieron cotizando a la baja, y eso también explicó la suba de la brecha, dicen que ahora tienen la Ley de Bases, ya hicieron un ajuste enorme, fiscal, de actividad, le hicieron pagar un costo enorme a la sociedad, ¿qué van a hacer hacia adelante?

Cuando el mercado ve esta discusión, cuando el Gobierno se pelea con el FMI, y el sendero de salida del cepo cambiario es muy poco claro, empiezan a retirarse porque ven algo que no está del todo claro y que implica mucha incertidumbre, esa incertidumbre entra en el precio de los títulos.

¿Qué pensás vos que va a suceder en esa puja? ¿Qué sector creés que va a terminar interponiéndose sobre el otro, si es que no hay un empate hegemónico?

No lo sé. Ahora, creo que el Gobierno está perdiendo una oportunidad.

A ver, le hizo pagar a la sociedad un costo enorme. Fue un poquito cruel. Generó un ajuste regresivo, pero la sociedad aceptó. Bueno, eso le permitió sanear la hoja de balance, pero se enamoró de eso. En un momento quedó una situación en la cual estaba todo supuestamente bien a los ojos del Gobierno, para la sociedad era un desastre, pero para el Gobierno estaba bien porque los mercados estaban contentos. Se enamoró de ese momento, y cuando salía la Ley Bases y había que mostrar una hoja de ruta de cómo se desarmaba el cepo, cuál era el régimen cambiario y monetario que querían hacia adelante, se pelearon entre ellos.

Están perdiendo una oportunidad mientras les es dado el esfuerzo que le pidieron a la sociedad. Era el momento para mostrar la hoja de ruta, y esa hoja de ruta no aparece. ¿Quién va a ser capaz de ganar en esa discusión? La verdad que no lo sé.

Mi impresión es que los fondos frescos va a ser difícil que aparezcan. Con fondos frescos me refiero a un nuevo desembolso de 15 mil millones de dólares. Porque hay un pedido del Gobierno dentro de la carta de intenciones que le manda al FMI, y le plantea pensar un programa más largo para que vengan más fondos. Bueno, parece que de ese lado va a ser muy difícil, con lo cual si el equipo económico no encuentra otra alternativa, va a ser muy difícil porque el mercado le va a empezar a cobrar caro la incertidumbre de no mostrar una hoja de ruta hacia adelante. Para tratar de resumir, si no están los 15 mil millones de dólares, Caputo va a tener que encontrar un plan B. Y ahí es donde parece que todavía no se está moviendo.

¿Ese plan B podría ser Sturzenegger?

Eso depende más de Milei. Yo creo que ahí tenés un plan que es bastante riesgoso porque, obviamente, al Gobierno le va a costar, y le cuesta empujar esta agenda. Por eso digo que se enamoró de un momento.

Fijate que, si uno quisiera empezar a desarmar regulaciones cambiarias, lo que tendría que hacer es aceptar un tipo de cambio un poco más alto. Ahora, eso es bajar la bandera de “estamos bajando muy rápido la inflación”. Creo que ahí es donde cualquiera de las alternativas tiene ese costo.

Al Gobierno creo que le está costando aceptar el volver a pagar un costo frente a la sociedad porque se va a volver a acelerar la inflación. Ahora, también es cierto que si no hace nada, los mercados, que son el principal punto de apoyo del Gobierno hoy y la principal bandera de éxito, también le van a estar cobrando esa incertidumbre en brecha cambiaria y en inestabilidad macroeconómica. Entonces, yo veo que estamos entrando a un momento en el que el Gobierno va a estar un poco forzado a tener que tomar una decisión. O elige el camino de Sturzenegger de salir desregulando o Caputo encuentra una alternativa.

Hay alternativas para desregular el mercado de cambios y mostrar una hoja de ruta, hay que ver si el Gobierno quiere pensarlas o no.

¿Por ejemplo?

La salida de la convertibilidad. Nosotros estamos a punto de publicar un documento que trabajamos con el equipo de Fundar y con Martín Guzmán también, donde hacemos una evaluación de cómo fue la salida de la convertibilidad, en donde hubo una aplicación de regulación cambiaria, pero que al mismo tiempo permitió salir sin brecha.

Está bien, pero el dólar pasó de uno a cuatro.

Obviamente, en un primer momento. Hoy no debería pasar eso, hoy no deberías tener esas condiciones. Vos lo que podrías mostrar hacia adelante, y nuestra impresión es que con eso alcanzaría, es una hoja de ruta.

Fijate que la brecha cambiaria y llegó a estar en 20%. Si vos en ese momento mostrabas una hoja de ruta hacia adelante y explicabas que era la forma en donde irías paso a paso desregulando el mercado de cambios, tal vez el mercado empezaba a internalizar menos incertidumbre.

Ahora, lo que no está sobre la mesa hoy es la hoja de ruta, y la discusión grande que apareció fue que no solo no hay una hoja de ruta, sino que hay una interna muy importante dentro del Gobierno sobre cómo sigue esto para adelante.

