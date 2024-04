Gabriel Ben-Tasgal: "En las próximas semanas vamos a ver el verdadero daño a Irán"

El periodista Gabriel Ben-Tasgal contó las posibilidades de una escalada en las tensiones en Medio Oriente. "El verdadero problema israelí ahora es Hezbollah, no Irán", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Ben-Tasgal es periodista especialista en Medio Oriente, escritor y vive en Israel desde 1989.

El jefe del ejército iraní desmintió un ataque israelí

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: ¿Cuáles son las últimas novedades en el conflicto en Medio Oriente?

Israel atacó con aviones explosivos, que fue con lo mismo que Irán envió el sábado pasado, además de misiles balísticos. El ataque fue a la base militar de Isfahán que queda en el centro de Irán, otra base desde donde los atacaron el sábado y una central nuclear. A la vez atacaron satélites y radares en Siria y en Irak, colaboradores iraníes.

Pero los iraníes, al estilo ruso, no cuentan nada de lo que sucedió, o sea que no se sabe del daño total que provocó este ataque. Vale destacar que fue un ataque limitado, no fue masivo porque la idea era decirle a los iraníes que Israel tenía mejor material bélico y que sí podían atacar el centro de Irán con aviones y misiles. Y en las últimas horas Irán dio a entender a Rusia que no pretendía escalar este conflicto.

Explosiones y tensión en Irán, que dice haber "rechazado con éxito" un ataque con drones de Israel

AG: ¿Es decir que fue más una demostración de fuerza por parte de Israel, además de una respuesta al ataque iraní del último fin de semana?

En principio sí, pero hay que ver cuál fue el daño real que le hicieron a los iraníes. O sea, atacaron una central nuclear con una bomba penetra búnker y que le dañaron toda una batería de misiles shiva. En las próximas semanas vamos a ver el verdadero daño a Irán, si es que cuentan la verdad. O que Israel blanquee cuál fue el objetivo.

Es que si Israel dice “sabemos que le dañamos esto o esto”, lo estaría humillando aún más. Y si lo humilla de esa manera, Irán reaccionará para no quedar como un cobarde. Ahora bien, si el país de Benjamin Netanyahu no dice nada, e Irán sabe los daños sustanciales, es suficiente para amedrentarlos.

Israel sigue con los bombardeos en la Franja de Gaza, contra el movimiento islamista palestino Hamás.

Vale recordar que el verdadero problema israelí ahora es Hezbollah, no Irán, que lo será cuando Israel decida salir a una guerra abierta. Por ahora sólo se están probando como si fueran boxeadores.

El presidente de Israel le mandó una carta de agradecimiento a Javier Milei

AG: ¿Hacia adentro cómo está Netanyahu? ¿Qué significa esto para la política interna israelí?

En las encuestas Netanyahu se ubica en el primer lugar como candidato a Primer Ministro. O sea que la gente prefiere que, si están en guerra, Netanyahu esté en el poder. Luego de la guerra ya se verá. La gente piensa que hay que poner en su lugar a Irán porque si no va a escalar peor este conflicto.

Mayans comparó a Israel con la Alemania Nazi y rechazó la política internacional de Milei

AG: Pero, a partir de tu experiencia, ¿no estamos en presencia de una escalada o está latente ese peligro?

Hay un peligro latente. Sugiero prestar atención a la frontera norte de Israel con Hezbollah, que es un objetivo inmediato. Además, me cuesta creer que Irán salga a jugarse la vida para defender a Hezbolá porque, entre todos los conflictos de Medio Oriente, los persas odian a los árabes. Y Hezbolá es chiita árabe e Irán es chiita persa, y entre ellos colaboran, pero no sé si se jugarían la vida por el otro.

AO JL