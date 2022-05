El líder del sindicato de la construcción, Gerardo Martínez, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9). Criticó el aumento de la pobreza en los últimos años y la falta de soluciones desde la política. Además se refirió a los planes sociales y a la falta de empleo de calidad.

¿Qué reflexión hace sobre la Marcha Federal Piquetera y el pedido de huelga general a la CGT?

Hay un dato muy evidente, con hechos reales, que pongo sobre la mesa. Raúl Alfonsín lanzó un programa que se llamaba PAN en 1984, donde se repartieron 700 mil cajas de comida. Fue todo un debate y un escándalo, porque había gente que no tenía un plato de alimento. Hoy son 12 millones. Entonces tendríamos que preguntarnos qué hicimos todos los sectores para tener un país de estas características. Es un problema estructural que tenemos que resolver, sobre la base del reclamo genuino que plantearon ayer estos compañeros, como otros sectores también.

El trabajo es lo que dignifica a las personas y esto no se discute. El tema es cómo se genera el empleo genuino, analizando las causas y las consecuencias. El debate de los problemas estructurales no puede ser ideológico, debe ser concreto y pragmático. Argentina hace 10 años que no crece ni recibe inversiones. Es necesario trazar una concertación política, delineando políticas de Estado que perduren más allá del tiempo. La situación está grave en Argentina. La política es el marco fundamental de la democracia y nos tiene que convocar para una propuesta profunda. Tenemos mucho potencial para resolver las necesidades de toda la gente que se movilizó ayer.

Para resolver ese problema, ¿sería necesario una reforma laboral?

Tenemos que debatir una estrategia que nos convoque a resolver el problema de desocupación y precariedad laboral que tenemos. Tiene que haber un diálogo para decir hacia qué país vamos. Es difícil pedirle al sector de los empresarios que hagan un esfuerzo sin tener en claro cuál es el rumbo. Hay que convocar a los sectores del desarrollo productivo y definir el modelo que quieren y cada uno se va a ubicar ahí.

A nosotros nos preocupa mucho que se haya terminado la movilidad social. Necesitamos una política macroeconómica y el mejor ejemplo es Vaca Muerta, que va a ser el Texas de Argentina. Necesitamos ser un país exportador, si no, millones de trabajadores van a quedar fuera del sistema productivo y no podemos dejar a un 30% de la población afuera. Es necesario un crecimiento más allá del mercado interno.

Se entiende que no hay lucha de clases, sino que tiene que haber cooperación

No podemos discutir la pobreza desde lo ideológico. Para saber si un país crece lo que se analiza es la construcción. Nosotros perdimos 100 mil puestos de trabajo por los daños del acuerdo con el FMI y la misma cantidad por la pandemia. Hoy los recuperamos y, es más, nos está faltando gente para mano de obra calificada. Es grave la situación. No solo pasa por capacitar a la gente, el problema es cómo obtienen la disciplina laboral, porque no están costumbrados a eso. Hay muchas familias que perdieron esa valoración y están acostumbrados a recibir sin dar nada.

¿Terminan siendo un problema los planes sociales?

No es fácil recuperarse de eso. Las fuerzas opositoras que pueden llegar a ser gobierno en el 2023 se van a encontrar con el mismo escenario o uno peor. Estamos cerca del abismo, con un proceso hiperinflacionario. No estoy contento firmando el 60% de aumento por la inflación, porque es el impuesto de la pobreza. Este nivel de inflación está destruyendo los pilares para tener un país competitivo.

