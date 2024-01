Germana Figueroa Casas: "A veces un diputado tiene que elegir entre dos opciones igualmente malas"

La vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados pidió tomar conciencia del mal momento de la Argentina: "Hemos tenido una larga decadencia a lo largo de los años y siempre estamos peor", sintetizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Germana Figueroa Casas es diputada nacional por Santa Fe, del PRO, vicepresidenta de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda. Además es contadora, profesora universitaria, había sido concejal de La Rioja en el periodo 2017-2021. Y mientras se desarrolla la discusión en el Congreso, la situación de la clase media es cada vez más agobiante.

¿Una eventual aprobación de la ley ómnibus va a mejorar la situación de la clase media?

Parece que todo pasó en el último mes, pero hay que tomar conciencia de lo mal que estamos, nuestro país ha tenido una larga decadencia a lo largo de los años y siempre estamos peor. Desde el 2011 hasta ahora no se creó empleo genuino, estamos muy mal y eso hace que uno se replantee muchas cosas.

Y no quita que podamos estar peor, ya que los gobiernos que vinieron a cambiar la situación la terminaron empeorando.¿No?

Por eso la gente votó a Milei y por eso uno trata de darle apoyo en la ley y en lo que está planteado. Obviamente hay cuestiones que fuimos marcando que no estamos de acuerdo.

Ley de Bases: qué porcentaje del PBI representa la quita del capítulo fiscal

¿Qué expectativa tiene? ¿La sesión durará 35 horas o más tiempo? ¿Se aprobará el general con cambios en particular?

Desde ya que cambios tiene que haber, imaginate que al recinto llega el dictamen que firmas el jueves que incluía el capítulo fiscal. O sea, hay que votar que eso no esté porque todo lo que está en el dictamen se vota.

Sino hay que hacer una votación en general que, por la cantidad de firmas que tuvieron los dictámenes, pareciera que eso está, es decir, que la ley saldría como está. Luego viene toda la votación capítulo por capítulo.

¿O sea que para que no vaya a comisión propia Libertad Avanza tendría que votar en contra de los capítulos del paquete fiscal?

Claro. O a lo mejor votarlo a favor, pero no es lógico. Pero el miembro informante puede plantear retirar el capítulo y se puede aprobar eso.

¿Sin necesidad de que vuelva a pasar por comisión?

Claro, es una opción, pero al no pasar por comisión hay un montón de artículos que han ido cambiando. Yo tengo una última versión que nos pasaron desde el Ejecutivo y que contenía varias modificaciones solicitadas, que al compararlo con el inicial se notan los cambios.

Ley Ómnibus: versiones cruzadas por el pedido de los gobernadores de coparticipar el impuesto PAIS

¿No temes que, en el futuro, haya un tema de seguridad jurídica que formalmente debería pasar por comisión? ¿No se le está dando una herramienta pero oxidada? ¿Qué pasaría si la ley que se vaya votar en general no coincide con la que en la comisión se aprobó que se vote?

Es que tiene que ir igual y cuando lo presentan para la votación en particular va a tener que decir, por ejemplo, “retiro este capítulo”. Esto me lo informó la Secretaría parlamentaria de nuestro bloque: no es necesario rechazarlo, se puede retirar pero eso se vota por mayoría..

¿Y cuánto piensa que va a durar? ¿Se preparó para afrontar una sesión maratónica?

Me tiene preocupada el tema, me da miedo quedarme dormida. Lo ideal es hacer un receso.

De hecho, por más que se retiren varios artículos, hay que votar que efectivamente se retiren. O sea, hay que votar 540 veces. ¿No?

Claro. También se puede votar un capítulo entero si es que no hay objeciones y se sabe que hay mayorías. Ahí podríamos ahorrar algo de tiempo. Es complejo.

Las disidencias internas de JxC

Entrevistamos a dos primas del radicalismo, Carla y Silvia Carrizo, que votan de manera opuestas perteneciendo al mismo espacio. Por el lado de la oposición no cercana al Gobierno hay un enorme rechazo a generarle facultades delegadas a Milei. Paralelamente, el PRO siempre votó en contra de estos poderes extraordinarios, pero en este caso lo haría a favor. ¿Qué opina de la consistencia a lo largo de la historia de un partido de votar de la misma manera a la misma herramienta? ¿En su caso en particular, usted siente que en una época podría votar en contra y luego a favor de las facultades delegadas, sin ser inconsistente?

No es fácil porque estos son temas de emergencia y cuando se está en una emergencia, se tienen que tomar estas decisiones. Lo que nosotros nos planteamos primero fue reducirlo de casi 4 años a 2. Después se planteó limitarlo. Incluso tenemos que tener esta tarde nuestra reunión de bloque para definir con lo que nos devolvieron (antes había 11 emergencias, ahora 7). Nosotros queremos ayudar porque sabemos que la gente pide este cambio, hubo un 56% que votó por algo drástico y, por ende, lo vamos a tratar de apoyar

Francos aseguró que Milei no usará las facultades delegadas para temas fiscales

Ayer escuché en radio Perfil un testimonio del presidente español Pedro Sánchez, en el que hablaba sobre cómo ha cambiado de opinión respecto a los separatistas catalanes a lo largo del tiempo. Es posible que él enfrentará situaciones similares a la que le tocará a Juntos por el Cambio que deberá adoptar otra postura ante la misma herramienta que se le presentó en el pasado. En ese sentido entiendo el debate entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones como se plantea siempre en política.

Es un dilema que solemos pasar: a veces un diputado tiene que elegir entre dos opciones igualmente malas o igualmente buenas. Esto es parte de nuestras responsabilidad y puede costar.

