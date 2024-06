Gisela Marziotta: "Me parecería bien la expulsión de Scioli del PJ"

Gisela Marziotta denunció el desfinanciamiento de los Juegos Evita, expresó que deben que ser protegidos por ley y señaló que le sorprende que esta política sea llevada adelante por Daniel Scioli. Por otra parte, afirmó que la interna del PJ no es relevante para la gente, pero en la militancia se necesita una "reconfiguración" en las conducciones más allá de la figura de Cristina Kirchner. “Hay un vacío que se siente desde la militancia política que es la que más necesita el orden y la conducción, cosas que hoy no están sucediendo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gisela Marziotta es diputada nacional de UxP por la Ciudad de Buenos Aires, electa en 2020 con mandato hasta 2025. Fue candidata a vicejefa de gobierno en el año 2019, además de conductora y panelista de diversos programas de televisión y autora de cinco libros.

Presentaste un proyecto para exigirle al gobierno nacional que garantice el financiamiento de los Juegos Nacionales Evita tras el recorte que se anunció en los últimos días. Me gustaría una síntesis de la importancia de los Juegos Evita, destacando que el mismo Diego Maradona ha participado.

La importancia del deporte en términos generales y de un programa que era una política de Estado. Y en este camino de demonización del otro, en este caso del peronismo, se está llevando adelante la aniquilación de una política de Estado. Porque justamente las políticas de Estado están por encima de lo partidario, por encima de los intereses individuales. Justamente, estamos en un Gobierno que no cree en ese Estado que trata de llevar una política beneficiosa para la mayoría de la sociedad.

De eso se trataban y se tratan, porque todavía están, los Juegos Evita. Se están tratando de desactivar y desarmarlos, no están tratando de armar un proyecto nuevo, me parece importante explicarlo porque se explicó bastante mal la semana pasada. Se está tratando que desaparezcan los Juegos Evita mediante la desfinanciación.

Este proyecto integra a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la República Argentina. Tiene una perspectiva federal, tiene una perspectiva sanitaria, una perspectiva de integración y de educación. Es tan integral lo que se hizo y se sostiene a lo largo de la historia de los Juegos Evita, que están por ley. Entonces, lo máximo que podía hacer es presentar proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo que cumpla con esa ley.

Esto no tiene que ver con una cuestión partidaria, no tomemos como cuestiones personales lo que son políticas de Estado que tenemos que cuidar. Un compañero de bancada presentó otro proyecto para citar a Daniel Scioli, quien está llevando adelante esto, para que nos dé explicaciones de por qué se desfinancia un programa que es una política de Estado hasta hoy y que hace bien en términos económicos, porque es generador de muchísimo dinero cuando sucede en ciudades.

Los Juegos Evita, como le gusta hablar a Milei, son un círculo virtuoso en todo sentido. Entonces de verdad habría que cuidar, y no debería haber diferencias partidarias para cuidar lo que es una política de Estado. Y bueno, desde mi lugar queda presentar este proyecto para exigirle al Gobierno que cumpla con la ley.

¿No resulta paradójico que, casualmente, el secretario de deportes venga del peronismo como una persona como Scioli?

La verdad es muy triste, porque uno podría esperar de cualquier otro funcionario del gobierno nacional que atentara contra esta política de Estado, pero no de él, sobre todo conociendo el recorrido de Daniel Scioli que siempre trabajó y se dedicó a las políticas vinculadas al mundo del deporte.

Hoy, claramente tomando este tipo de decisiones y camino, después de todo este recorrido, a mí primero me entristece, y después me enoja. Entonces pienso, ¿Qué se hace desde el peronismo? Porque Daniel Scioli pertenece al Partido Justicialista. Pero ya no por una cuestión partidaria, esto no es una cuestión partidaria. Pero además, como vos bien señalas, proviene de un partido político, y desde ese partido político se había promovido esa política de Estado.

Entonces, me parece que el Partido Justicialista tiene que tomar cartas en el asunto. Tomar, para mí, medidas ejemplificadoras, porque no da lo mismo pertenecer al Partido Justicialista, ser parte del Gobierno de Milei y atentar contra una política de Estado que había instrumentado tu propio partido. No podemos, según mi opinión personal, esto no se puede dejar pasar.

Alejandro Gomel: ¿Hay que expulsar a Scioli del PJ?

Esa es una decisión que tienen que tomar las autoridades del partido. Yo no soy autoridad del partido, por eso hablo en términos individuales. Yo soy afiliada al Partido Justicialista y lo digo más como afiliada al Partido y no como autoridad. Yo sí estaría de acuerdo con la expulsión de Daniel Scioli del partido.

AG: ¿Cómo ves por dónde va a salir el PJ con respecto a las elecciones? ¿Qué estás viendo del partido?

A mí los partidos en términos generales me interesan como forma de organización, pero a las personas que no somos parte de ese colectivo partidario, no les importa nada. No le importa quién preside el partido, ni quienes son las autoridades ni el Congreso. Esas dos estructuras que nada tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, son como dos carriles distintos.

Me cuesta mucho hablar de esto porque siento que, con todo lo que nos está pasando, es poco importante. Sí es cierto que el problema es del espacio, más allá del partido, que es una parte de todo lo que es Unión por la Patria. El problema es mayor al problema en el PJ. Hoy tenemos un problema con una reconfiguración que se tiene que dar después de una derrota electoral. Cuando venís siendo gobierno, perdés una elección y tenés que reconfigurar el escenario. Estamos en esa etapa de reubicación y reconfiguración, donde claramente hay una sola persona donde todos nos estamos apoyando, que es Cristina Fernández de Kirchner, pero que en esa reconfiguración todavía no se vislumbra nada más. Y eso es un montón, porque Cristina es la figura más importante de todo este espacio, pero entendemos que se necesita esa reconfiguración.

Me parece que es mucho más grande y grave esa situación que la del partido en sí. El espacio está con esa necesidad y ese vacío todavía se siente desde la militancia política, que es la que más necesita el órden y la conducción, cosas que hoy no están sucediendo. De acá a noviembre falta un montón, queda un montón y pasaron seis meses del gobierno de Milei y parece que pasaron diez años.

Hay algo que empezó el 10 de diciembre con esta cuestión de la vorágine temporal que pareciera que pasaron muchísimos años y que de acá a noviembre falta un montón, pero no. Este es el escenario en el que estamos.

