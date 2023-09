Gustavo Córdoba, consultor de Zuban Córdoba, afirmaóque la sorpresiva diferencia que sacó la ex ministra de Seguridad en la interna tiene parte de la explicación en la provincia de Buenos Aires: “Nosotros veíamos que Larreta ganaba con claridad y por 4 puntos la interna de la Provincia y eso no sucedió”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Siempre ponderamos la agudeza de tus análisis y nos quedamos perplejos al ver que el resultado de las PASO a favor de Patricia Bullrich tenía tanta diferencia respecto a Horacio Rodríguez Larreta, mientras que tus pronósticos daban una elección pareja. ¿Qué pensás que sucedió?

Hubo un trabajo muy distinto hacia el interior de la fuerza por parte de Patricia Bullrich, sobre todo con el empuje que le dio Mauricio Macri sobre el final de la campaña. Hoy podemos decir que el esfuerzo que hicieron Bullrich y Macri para derrotar a Larreta agotó los recursos intelectuales y políticos de la fuerza y hasta se podría poner en duda el futuro de Juntos por el Cambio como coalición electoral en Argentina.

Puede ser que en las encuestas no tuvimos finura, seguramente sí estuvo más fina Bullrich en la recolección de votos al interior de Juntos por el Cambio.

¿En aquellas encuestas que hacías la gente tenía vergüenza de decir que votaba por Bullrich? ¿Por qué creés que hubo esa diferencia entre tus predicciones y el resultado?

Hay factores territoriales. La intención de votos que tuvo Grindetti, que iba pegado a la boleta de Bullrich, no pensábamos que iba a ser tan alta. El esfuerzo que hizo el equipo de Bullrich, sobre todo en provincia de Buenos Aires, le permitió nivelar la balanza a favor de ella. Nosotros veíamos que Larreta ganaba con claridad y por 4 puntos la interna de la Provincia y eso no sucedió.

Si eso se extrapola a nivel nacional, marcaría un achique de 1,6%, pero la diferencia de Bullrich fue mayor...

En la campaña de Larreta se pueden ver algunos puntos que no le permitieron cubrir la demanda electoral que tenía.

¿A Macri le asignás la responsabilidad de la derrota de Larreta y también de cierta reducción de Juntos por el Cambio?

Indudablemente. El panorama ahora es totalmente distinto. Podemos plantear a Patricia Bullrich como una dirigente que en segunda vuelta puede llegar a ser más competitiva que Sergio Massa. El problema que tiene es que hoy no estaría entrando al balotaje, quedaría afuera. El esfuerzo que hicieron en derrotar a Larreta, les consumió el capital político para intentar llegar a la presidencia.

¿Sería el ejemplo clásico del "triunfo pírrico" en el que Pirro gana, pero matando a todos sus soldados y sin fuerzas para seguir?

Claro, sería el ejemplo más exacto que se me viene a la mente. Lo de Patricia Bullrich frente a Horacio Rodríguez Larreta fue un triunfo pírrico. De cualquier modo, la reconfiguración del sistema electoral argentino tras las PASO es evidente. Antes había un bipartidismo y hoy hay tres espacio que pugnan por el poder.

Las características del espacio de Javier Milei son las de un partido híperpersonalista, porque no tiene un desarrollo como pueden tener otros. Milei también es un desafío porque creció en lugares donde Juntos por el Cambio y Unión por la Patria tenían poderío electoral.

En el interior de la Argentina profunda, donde el peronismo solía sacar 50 o 60 puntos en cada elección, Milei logró sacar entre 40 y 50 puntos. En la zona del centro, que comprende a Mendoza, Santa Fe, Córdoba y San Luis y era un bastión antiperonista de Juntos por el Cambio, Milei hizo elecciones con pisos de 35 puntos.

¿Qué película no vimos? Evidentemente la política argentina está en una situación aspiracional donde analiza dónde le gustaría estar, pero en la práctica no hace nada para lograrlo. Todavía no pudieron identificar qué hay detrás de Milei, en términos de fenómeno electoral.

¿Creés que Milei va a sacar más votos en la primera vuelta por el efecto del "carro del triunfador" o se dará como en los últimos años en los que los partidos que menos votos sacaron pudieron achicar la diferencia o revertir el resultado?

Tiendo a creer que cada elección es distinta a las anteriores. Si tomamos a los que no fueron a votar, una mayoría importante votaría a Milei. Por otra parte, hay 6 puntos adicionales que votaron a otra fuerza en las PASO y también se inclinarían por Milei tras conocer el resultado de las últimas elecciones.

Hoy por hoy, Milei está a muy pocos votos de poder llegar a los 40 puntos. Ni hablar de los escenarios especulativos de segunda vuelta en los cuales Milei está cercano a superar el 50%. De los dos contendientes que le quedan a Milei, veo con más chances que Massa pueda superar el 30%. Los gobernadores que en las PASO no lo acompañaron, están obligados a doblegar el esfuerzo y levantar la boleta presidencial.

Si el peronismo pasa el 30%, lo obligará a Milei a subir para ganar en primera vuelta y puede ocurrir que las elecciones de octubre sean un anticipo de un posible balotaje. En una polarización extrema, no creo que el votante de Bullrich apoye a Massa, seguramente se incline por Milei.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo analiza la disputa política en Córdoba y cuál cree que será el rol de Schiaretti en las elecciones?

Es un momento muy especial porque la dirigencia nacional tiene una especie de obsesión con el voto cordobés. Piensan que los cordobeses van a responder al estímulo que ellos propongan. El kirchnerismo creía lo mismo en la época de Scioli y, sin embargo, en Córdoba eligieron a Macri.

Patricia Bullrich construyó un escenario de acuerdo entre Schiaretti y Larreta y hoy pide que Schiaretti se baje. La evidencia dice que si Schiaretti no fuese candidato, el principal beneficiado sería Javier Milei.

Hay una suerte de improvisación y de obsesión de Patricia Bullrich que puede ser peligrosa. Córdoba implica un electorado con el cual Milei puede llegar a tener hasta cuatro diputados provinciales.

Alguna vez dijiste que "la política tradicional se quedó en el pasado". Me gustaría que nos ampliaras el concepto...

La enorme influencia que tiene el AMBA en Juntos por el Cambio y en Unión por la Patria mostró que no incluyen al interior en las estrategias de campaña. También podemos hablar de los grandes medios de comunicación que pretenden desmoronar a Milei después de haberlo construido.

Hay que prestar mucha más atención en el votante y no dar por hecho ciertos comportamientos que en el pasado eran norma y hoy ya no lo son.

