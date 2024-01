El empresario PyME, Gustavo Lázzari, señaló que tanto las Pymes como los emprendedores y los productores están hechos “para contratar” y no para despedir. “El problema es que el productor y la PyME están diseñados para emprender y trabajar, no para hablar con los abogados”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Lázzari es economista y empresario PyME. Además, es hijo de la legendaria Lita de Lázzari, la presidenta honoraria de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina. Gustavo, en su biografía de X (Twitter) se define como un “liberal posta”.

Un integrante del bloque de Pichetto aseguró que votarán en contra del DNU

¿Qué balance hace de la jornada de ayer en la comisión?

Para mí fue un honor, yo nunca había hablado ante la comisión. Fue un hecho muy positivo que la Cámara de Diputados se abra para escuchar a la sociedad civil. Cada uno dio su opinión, eran bloques de 5 minutos. Yo tenía las cosas divididas en dos temas, se me pasó un poco rápido porque no medí bien el tiempo, le dediqué la mayor parte a ponderar (desde mi punto de vista) la reforma laboral contenida en el Decreto y hacer una pequeña salvedad respecto del aumento de retenciones, que por lo menos para economías regionales es un error grave que debería evitarse. Hubo aportes de distintos sectores y organizaciones que, de alguna manera, logramos que nos den estos 5 minutos. Fue una experiencia muy buena.

Cómo sigue el debate de la Ley Ómnibus tras la presentación de funcionarios en la Cámara de Diputados

Usted es uno de los empresarios que más insiste con la necesidad de gestionar una reforma laboral. ¿Cuáles son las principales modificaciones que usted considera fundamentales para que se avance en ese sentido?

Soy un promotor tanto de la reforma laboral como de la reforma impositiva, a la vez. El mercado laboral arrancó con la intención de incorporar a la masa obrera a la vida social con derechos y protecciones que en algún momento pudieron haber sido adecuadas y que en todo momento fueron bien intencionadas, pero creo que se ha excedido en la tutela que, lejos de proteger al trabajador, lo ha perjudicado, porque se han incrementado los costos de las empresas de manera tal que, en algunos casos, conviene sustituir trabajo por capital, es decir máquinas que reemplacen personas.

Vemos muchas actividades que las hace un monotributista sólo porque no contrata personal, o kioscos que se atienden solos por los dueños y no crecen en sucursales, porque de la tutela normal se pasó a una hipertutela muy costosa y esto tiene dos vertientes: el costo físico y el que se ve en la regulación del mercado laboral, que tiene que ver con la falta de adecuación en la agilidad y libertad de contratación. Los impuestos al trabajo quedaron igual, pero la segunda cuestión, que tiene que ver con lo que llamamos la industria del juicio (es decir, la posibilidad de que una relación laboral en vez de terminar bien en caso de despido sin causa), ha derivado en una incertidumbre a la hora de pagar una correcta indemnización, porque la ley de empleo, en el año noventa, incorporó una serie de multas de difícil cuantificación que nos quitó la perecibilidad de cuánto es un despido. Entonces, del mes por año trabajado más los dos preavisos, se puede multiplicar por 4, 5 u 8 y genera un abogado que negocia números y luego desemboca en negociaciones más complejas con cartas de documento. Son cosas a las cuales las Pymes no estamos acostumbradas, porque estamos hechos para contratar, no para despedir.

Toma fuerza lobby pyme para "bancar y blindar" la reforma laboral de Milei

¿Cuántos empleados tenes en promedio?

30 aproximadamente.

Industria PyME.

¿Cuántos juicios o despidos controversiales tuviste en los últimos 10 años?

Nunca llegué a juicio, estoy dirigiendo la fábrica desde hace más de 20 años y habré tenido 30 desvinculaciones. No estamos diseñados para eso. El problema es que el productor y la PyME están diseñados para emprender y trabajar, no para hablar con los abogados.

Para ponerlo en términos concretos, un 5% de tu personal cada año termina en una situación conflictiva, en donde en lugar de su indemnización normal, viene un abogado que multiplica por 4 o 5 esa indemnización…

Además de que hay 198 mil juicios laborales vigentes para 600 mil Pymes.

Para el presidente de la Confederación Federal PyME, “el DNU atenta contra la producción nacional”

Redondeando, serían 200 mil juicios para 600 mil Pymes. Suponiendo que un juicio dura 4 años, hay 50 mil por año para 600 mil Pymes. Si vos tenés el 5% de tu personal que termina conflictivamente y, en lugar de la indemnización normal, te piden por cuatro, eso equivale al 20% de tu personal. Ese es el costo que tenés agregado…

Además, tiene un tema no menor que es el efecto contagio, que yo llamo “efecto desánimo”. Si veo que a un colega le pasa esto, pongo las manos en remojo. Desalienta la contratación y sufre el obrero.

El DNU y los reclamos opositores

Se entiende claramente: si hay 9% del total de las Pymes con juicios laborales, el tema escala a niveles contrarios a la búsqueda de generar empleo. ¿Eso es lo que te lleva a promover un cacerolazo el mismo día del paro de la CGT para transmitir lo opuesto a la CGT?

Empezamos a juntar adhesiones y firmas para apoyar el título de la reforma laboral del DNU. Les fuimos a decir a los diputados que esta nueva modalidad de contratación es pro-empleo y pro-trabajo. Hemos armado un grupo que se llama PEP (Pymes Emprendedores y Productores). Algunos están proponiendo el cacerolazo y otros estamos proponiendo que haya alguna manifestación de que estamos trabajando igual el 24 de enero. Hay empresas con nombre y apellido que quieren hacer algo al respecto. Normalmente las empresas trabajamos a través de las cámaras y las federaciones, pero acá hay como un reverdecer fuerte del mundo empresario que dice “basta”. El vector denominador es que a todos se les fue un hijo. Si no arreglamos esto vamos a poner una PyME inútilmente, porque se nos van los chicos. Es muy resistente el sector empresario, lo hacemos hasta por tradiciones familiares e históricas. Yo no cerré mi fábrica porque mi hijo de 9 años me dijo que no podía ser tan "boludo". Tenemos esa fuerza, seguimos porque tenemos mandatos sanguíneos, familiares. Mi fábrica la fundó mi viejo, no puedo ser la generación que la cierra. Cuando a esa fuerza le sacás el grillete laboral e impositivo, volamos de productividad, por eso estoy tan entusiasmado con este momento. La reforma fiscal y la laboral van de la mano, es decir la baja de impuestos y la desregulación fiscal permiten que las cosas sean negocios. Si las cosas no son negocios, no podemos ni hablar, porque el mundo se mueve por negocios, porque los precios son mayores que los costos. Si las cosas pueden ser negocios porque los impuestos son más bajos, necesariamente tenés que contratar. Si sacás el miedo a la contratación que tienen las Pymes, la ecuación queda clarificada. Hay negocios y no hay miedo a contratación, vuela el empleo.

El 24/1 trabajamos, nos ponemos la camiseta y rezamos por nuestra querida Argentina !!



Solo con más trabajo y producción salimos de la pobreza#YOQUIERO https://t.co/Bfy37qrWlD — lacha (@lacha) January 14, 2024

Fernando Meaños: Yendo a la letra de la reforma que se propone, ¿dónde estaría el vínculo entre el cambio en la legislación laboral y en la legislación impositiva? Por un lado se propone eliminar las famosas multas de la ley del trabajo del noventa. ¿Qué contrapartida tendría eso en términos impositivos?

La realidad es que a los negocios los gobierna la letra chica, no el título. Todavía no hay nada de la reforma impositiva, hay una buena reforma laboral cuestionada en la Justicia que tiene que seguir avanzando con la mayor seguridad jurídica posible en un camino tedioso. La cuestión es que después bajen los impuestos o, al menos, desregulen. En el escritorio de la PyME tendrías que poner una desregulación laboral tal como está planteada, pari passu, en otra carpeta, pero en el mismo momento. Deberías tener que el AFIP libere saldos acumulados.

Los cambios que se proponen en la legislación laboral.

La AFIP tiene guita de todos los argentinos a tasa cero que está guardado ahí. Si eso fuera de libre disponibilidad, le darían capital de trabajo en 24 horas a todas las Pymes en Argentina, y así blanqueás. La gente vende en negro porque hay repercusiones que te dejan la guita guardada. Pari passu, amortización acelerada para nuevas inversiones. Lo hizo Frondizi y se capitalizaron todas las empresas. Es decir, no pagar impuestos por las máquinas hasta no ganar el costo de esta, por ejemplo. Hay que sacar los registros de la AFIP, cada aplicativo es un permiso para trabajar, es una locura. La libertad de comercio, de producción, no puede estar supeditada a que un aplicativo haga on/off, es un delirio. Además, hay que aumentar las escalas de monotributos y autónomos. No sé qué hicieron los autónomos, reciben mucho maltrato. Un autónomo no puede tener un límite de 700 mil pesos por mes, debe tener 5 millones para hacer todas las facturas que tenga que hacer y blanquee la economía. El límite de la facturación de los autónomos fomenta el trabajo en negro.

AFIP vigila las compras con tarjetas: desde qué monto pedirá los datos del cliente al comercio

FM: El foco de lo que ustedes piden no está en la letra de lo que propone el Gobierno...

Parte del foco está, nos juntamos por la reforma laboral, no hablamos de reforma impositiva porque no estaba. Lamentablemente, el Gobierno arrancó con los impuestos a la suba, fue un error, empezó con las retenciones, no sacó el impuesto a los bienes personales, hay un exceso de fisicalismo. Terminé la charla ayer y ejemplifiqué con que la Argentina exacerba la confianza en el dólar financiero, pero hay 8 mil millones de habitantes en el mundo. Si le vendiéramos 1 kilo de carne a cada uno serían 32 mil millones de dólares que tendríamos.

Evidentemente, tenés la misma energía y verborragia que tu madre. ¿Qué creés que ella hubiera pensado de la liberación total de precios en donde los alimentos, en un periodo de 3 meses, aumentan un 100% y los salarios cero?

Gracias. Si quería un elogio, era ese. Mi vieja era más enérgica que yo, y hubiera puesto micros a disposición para ir al Mercado Central y conseguir precios más baratos. La forma que tiene el consumidor de defenderse es caminar, la política tiene que bajar la inflación. Sin duda hubiera puesto micros por todos lados para conseguir los mejores precios, pero hubiera aplaudido la liberación de precios.

DNU: Insólito error judicial del Gobierno

¿Por quién votaste en las PASO?

En las PASO y en la general voté a Patricia Bullrich, a Milei lo voté en el balotaje.

VF JL