Gustavo Marangoni: "Perón entendió la radio, ahora Milei es el exponente de las redes"

Gustavo Marangoni, ex director del Banco Provincia de Buenos Aires, sostuvo que las redes sociales han resaltado el poder del individuo por sobre lo colectivo, que antes primaba en la política. Milei entiende el rol poderoso del sujeto que está todo el tiempo subiendo a las redes su propia biografía", analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hablábamos con José Bordón y nos decía que en Mendoza sucede que para intendentes ganan los peronistas, para gobernador Juntos por el Cambio y Javier Milei para presidente. Imaginemos ese panorama a nivel país: presidente Milei, gobernador de Buenos Aires, Kicillof, jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. ¿Estamos en un cambio respecto de que no quedan mayorías de ningún partido político? ¿Cada partido político en realidad es una confederación de localismos, dándole poder al territorio?

Es un buen punto de partida. En Argentina el todo es menos que la suma de las partes, es decir, el Estado nacional es menos que los Estados provinciales y municipales. De hecho, en estos dos niveles de gobierno hay mucha más estabilidad y continuidad, los ex gobernadores y ex intendentes no suelen pasar por las vicisitudes que suelen hacerlo los expresidentes a nivel nacional.

En la división de tareas, a la Nación el presupuesto le queda la deuda, los jubilados y los pobres. Los recursos van girados por las características que tiene la coparticipación, ha generado una situación en la cual las provincias tienen un financiamiento bastante garantizado.

Esto puede resultar bastante antipático a los que señalan permanentemente el supuesto centralismo de la Argentina. Lo que mencionaba respecto a las estructuras territoriales de nuestro país, la Constitución señala que Argentina puede ser una república o una confederación. Y eso es una realidad muy presente en los hechos y dista de ser un formalismo.

Somos el resultado de la decisión de las provincias de unirse para crear algo mayor. Y eso sigue generando un estrés que se traduce con la peculiar relación de la Provincia con el poder nacional y del AMBA con el resto del país. Por eso el próximo presidente requerirá un enorme capital inicial de liderazgo porque deberá gobernar un magma.

Es un fenómeno que me parece más permanente que coyuntural. En los últimos 30 años la tecnología no pudo hacer desaparecer el tiempo pero sí la distancia. Cuando Alfonsín gana las elecciones en el 83, las pierde sólo en las provincias de un sólo canal en blanco y negro, y que empezaba a transmitir a partir de las 5 de la tarde. Generalmente el dueño de ese canal era el gobernador electo. Hoy, internet eliminó las distancias. ¿Este fenómeno modificó la política?

El líder es el que entiende su época y la tecnología de su época. Perón entendió la radio, ahora Milei es el exponente de las redes. Pero hay algo sustantivo en lo que sucede en la base material de la sociedad: de la población económicamente activa de la Argentina (cerca de 21 millones de personas), hay 9 millones de empleados formales (6 millones en privados y 3 estatales) y 12 millones en situación de no registró o monotributo. Ser asalariado en Argentina no quiere decir lo mismo que significaba en otra época.

Por este motivo permea tanto el mensaje de la libertad de Milei, en los términos más singulares. Estamos en una sociedad en la que, a merced a las redes sociales, que exacerban nuestra individualidad, nos concebimos como individualmente poderosos más que como sujetos colectivos.

En este punto, el mensaje de Milei entiende el rol poderoso del sujeto que está todo el tiempo subiendo a las redes su propia biografía. Sabe que ese sujeto puede transformar su realidad, y encontró en el ganador de las PASO un catalizador de esa realidad.

Además, Milei posee una transversalidad territorial llamativa porque lo que más sorprendió fue el rol de las provincias del norte y del sur, y sobre todo, en sectores alejados que no tienen estructuras formales. La tecnología permite llegar a esos lugares y reformular los conceptos de distancia como los teníamos comprendidos años atrás.

