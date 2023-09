José Octavio Bordón: "Hoy ningún partido es mayoritario"

José Octavio Bordón, ex embajador argentino en Estados Unidos, analizó las elecciones 2023 y las particularidades que tuvieron las combinaciones de voto a distintas categorías. “En los municipios y en las provincias se está votando más por gestión que por pertenencia partidaria”, destacó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cada vez más se afianza la idea de que las elecciones locales son distintas a las nacionales, e inclusive las municipales distintas a las provinciales

¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que en una provincia como Mendoza, el gobernador que gana es de Juntos por el Cambio, el candidato a presidente sea Milei y los intendentes sean peronistas?

Se ha dado una situación particular que no solamente tiene que ver con cómo vota la gente sino también con cómo es la elección. Por un lado, la provincia de Mendoza separó las elecciones provinciales de las inspecciones nacionales. O sea que fue una elección provincial.

A su vez, distintos intendentes, también ejerciendo su derecho de autonomía, en algunos casos decidieron acompañar el proceso electoral provincial con sus propios PASO municipales (hay 18 municipios), y en otros casos, como pasó este último domingo, decidieron hacer sus elecciones por separado.

Además, en lo provincial ha funcionado la boleta única. En Mendoza se votó con velocidad, con confianza, fue un buen ejercicio, una buena experiencia. Menciono esto porque fueron tres momentos diferenciados.

La primera lección que tuvimos fue la PASO provincial, donde el oficialismo de Juntos por el Cambio , aquí el radicalismo y el PRO, obviamente con mayor peso del radicalismo, hubo un candidato que fue, por un largo tiempo, parlamentario de Juntos por el Cambio, con cargo en la Cámara de Diputados, que decidió competir por fuera.

En esa elección, ciertamente, Juntos por el Cambio jugó con una preponderancia muy fuerte. El radicalismo y la candidatura del ex gobernador y actual senador Alfredo Cornejo, en el marco de que en la Provincia no hay posibilidad de reelección consecutiva.

Pero la novedad fue que Petri, un diputado que no tenía demasiada estructura ni recursos para la campaña, sorprendió sacando el 40% de los votos. Quedó segundo Omar de Marchi, que era una una escisión, pero logró convocar a distintos sectores desilusionados de los partidos tradicionales y del radicalismo.

Tercero, con sólo 15%, salió el candidato a gobernador del justicialismo, en la peor elección de su historia.

En las PASO presidenciales, se dio una gran sorpresa, que se dio en casi todo el interior del país, salvo en Provincia y Capital Federal: ganó Milei, pese a que no había tenido casi presencia en las elecciones provinciales .

En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, sumando los votos de Bullrich y Larreta, y en tercer lugar quedó, con un 15%, muy pocos votos, sumando a los dos candidatos, Unión por la Patria.

Y ahora, en seis de los siete municipios muy importantes, uno de ellos Maipú, donde se impusieron los intendentes o ex intendentes. Sacando muchos más votos de los que había sacado el justicialismo en las otras elecciones.

En síntesis, yo creo que hay un voto que hay que entenderlo, en parte, por el cansancio que la gente siente con seis gobiernos sucesivos. El de Cristina, el de Mauricio Macri y este, agravándose en cada uno la situación, porque todos le entregaron a su sucesor una situación igual o peor que la anterior, y entonces están desilusionados, y es un voto de protesta mezclado con esperanza.

Pero también, la gente, cuando vota intendente, vota la gestión del lugar. Estos intendentes justicialistas han trabajado bien, han estado cerca de la gente, han administrado bien, tienen buenos equipos. Lo mismo que el que ganó en San Carlos, que en este momento es parte de esta oposición nueva que se ha abrazado a Milei, pero en Luján de Cuyo han trabajado bien.

Hay un reconocimiento a la gestión cercana, a una gestión provincial que, hasta ahora, ha tenido tres gobiernos del radicalismo. En cada caso funcionó una lógica distinta.

Las transformaciones de la política

Quiero aprovechar tu vasta experiencia, debido a los múltiples cargos que ocupaste, para que nos ayudes a reflexionar sobre lo siguiente: ¿Sigue existiendo la Unión Cívica Radical como tal?

Morales no logró encolumnar a todo el partido tras su candidatura, una parte del radicalismo se fue con Patricia Bullrich, Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, supone que va a ser el próximo presidente del radicalismo.

¿Existe una UCR como un todo o es más bien como una confederación de partidos locales? ¿Algo similar ocurre en el peronismo e incluso empieza a suceder en el mismo PRO? ¿Está la Argentina volviendo a una fragmentación política como durante la primera mitad del siglo XIX, de regreso del poder a las localidades?

Es un fenómeno que tiene que ver con particularidades de Argentina pero que también se está dando en muchos otros lugares, entre otras cosas, cuánto se les dificulta, a los que están en el cargo a nivel nacional, lograr sus reelecciones.

Salvo en Nicaragua, donde no funciona la democracia, en casi todos los otros países perdieron los oficialismos, y las alternancias que hoy están gobernando están con bastantes dificultades.

En algunos casos, como en Uruguay, eso ocurre con mucha gobernanza y buena gobernabilidad. Pero el impacto de los cambios en la sociedad, la velocidad de los cambios, el mundo digital, el nuevo rol de los medios, al mismo tiempo la necesidad de la gente de encontrar identidad en su pequeño lugar, el lugar en el que vive, nos está obligando a pensar en una renovación de la política.

Los partidos políticos van a tener que renovarse. No es sencillo, pero sobre todo, necesitamos que vuelva a ser una escuela de ideas, un espacio de construcción de políticas públicas.

Acabo de realizar mi presentación aquí, en el Malba, junto a los responsables de política exterior de los tres principales candidatos, y dije que necesitamos más discusión de políticas y de ideas, sobre todo de políticas basadas en ideas, más que de personas.

Aunque obviamente, la confianza y la creencia en que una persona pueda ser quien mejor representa a un gobierno, respetando un Estado democrático y conduciendo, es importante.

En la medida de que los partidos abandonen lo que era una tarea importante en el pasado, la formación de los cuadros, la creación de las ideas y elaboración de políticas, y esto se reemplace sólo por particularismos y luchas por el poder, que son parte de la política, porque sin poder no hay política, no hay gobierno, no hay Estado, pero al mismo tiempo, de qué poder estamos hablando, si leo la encuesta no para comprender que puede estar pasando si no para ver qué es lo que está de moda y seguirlo, al final los candidatos, los partidos y la gente terminan actuando por reacción.

Creo que en los municipios y en las provincias se está votando más por gestión que por pertenencia partidaria.

Además, nunca corresponde que un partido hable por el pueblo, porque el pueblo es propiedad de la Patria, de una comunidad, no de un sector. Pero ni siquiera pueden hablar expresando a las mayorías, porque hoy ningún partido es mayoritario, a veces gana una elección por mayoría.

Lo que va a pasar es que vamos a tener gobiernos de minorías, que van a tener que ser capaces de acordar políticas o no van a tener la gobernanza para garantizar la gobernabilidad.

Claudio Mardones (CM): Hay una gran incógnita con respecto a Mendoza, es si la figura de Omar De Marchi es capaz de sumar el respaldo del peronismo que ganó este domingo y, en ese contexto, haya posibilidades de que haya un frente busque aprovechar el desgaste del radicalismo en la gestión.

Algunos hablan de un frente para evitar que regrese Cornejo al poder, otros, de un peronismo desencantado con el kirchnerismo y que encuentra en De Marchi la posibilidad de dar vuelta el escenario político mendocino. ¿Cómo lo ve?

Es una hipótesis que está rondando. Todavía, la imagen de quienes gobernaron en Mendoza, como la imagen de muchos intendentes de esa misma coalición, están ganando por la gestión.

Respecto del justicialismo, creo que no es ya mayoritario en los votos, tampoco lo es el radicalismo, no hay una fuerza mayoritaria. Creo que los que podrían haber sido los candidatos previsibles para expresar un justicialismo que está involucrado en el tema de los mendocinos, tomaron distancia de las elecciones provinciales.

Puede haber algún voto desencantado. Pero no creo que sea una acción del justicialismo, porque además van a tratar de desprender algunos cargos de legisladores provinciales, que también se juegan en esta elección.

Lo que se votó ahora fue exclusivamente los consejos municipales y los intendentes, ahora se vota gobernador y legisladores provinciales de las dos cámaras.

Creo que puede haber cambios en la cantidad de votos, pero no creo que haya un cambio abrupto. El justicialismo casi que se ha quedado con los huesos y quizás con el caracú.

CM: Pero todavía tienen capacidad de daño, al menos para De Marchi …

Puede ser. Yo creo que en Juntos por el Cambio, creo que hubo un voto interno de protesta en el caso del actual candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Los mendocinos somos un poco complicados, nos da miedo que aquellos que han tenido fuerte liderazgo se sientan propietarios de la provincia.

Algunas cosas que pasan en otras provincias, usted las hace en Mendoza y deja de existir como candidato. Hay como un decir: “sí, nos gustó mucho Cornejo como gobernador, pero le queremos marcar la cancha un poco para que sepa que nosotros somos mucho más que su liderazgo”. Lo mismo ocurre con otros líderes circunstanciales que tuvo la provincia.

No puedo hacer el pronóstico, pero me parece que al justicialismo le va a costar mucho crecer. Algunos encuestadores dicen que los votos no se van a proyectar a De Marchi. Que lo que podría influir es la alianza que ha hecho con el Partido Demócrata, que ha jugado con Milei, viendo posibilidades de que votos de Milei se trasladen a De Marchi.

Ahí me parece que está concentrada la expectativa de la gente de De Marchi y la preocupación del radicalismo y de Juntos por el Cambio en la provincia.

