El Secretario de Movilización del PRO, Hernán Lombardi, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y cuestionó la posible eliminación de las PASO. "Lilita y Pichetto podrían estar en alguna fórmula presidencial de Juntos por el Cambio", enfatizó. Además, destacó que "cuatro candidaturas me parece mucho". "Lo considero como candidato a presidente", dijo sobre Mauricio Macri.

¿Cómo ves la interna de Juntos por el Cambio y las candidaturas del espacio?

Al haber un mecanismo institucional funcionando como las PASO, hay que pensarlo dentro de ese concepto. Se escuchan rumores del Gobierno que hablan de eliminar las PASO. Esto comenzó en Salta y ahora hay una amenaza en San Juan muy concreta sobre la Ley de Lemas. Cuando reconstruimos la democracia quedó claro que el cambio de reglas de juego tiene que ser alejado de las elecciones, si no suena a trampa. Creo que no se va a dar pero advierto que no puede haber cambio de reglas en el juego.

Hablamos con Andrés Malamud y él decía que, para ganar las elecciones, el Frente de Todos debe eliminar las PASO.

No hay posibilidad de cambiar las reglas de juego. No es sólo una cuestión electoral, tiene que ver con la convivencia que decidimos, como la Constitución y los sistemas electorales. Además, para hacer esas modificaciones se necesitan mayorías especiales.

¿Por qué un eventual cambio de las reglas electorales haría menos competitivo a Juntos por el Cambio?

Si no hay PASO, existen otras formas de dirimir las candidaturas. Puede haber internas abiertas o padrones provisorios, pero no quiero avanzar con hipótesis. Dada la experiencia del último año, tiendo a pensar en candidaturas cruzadas. Le van a dar más solidez a la coalición gobernante. Hay que hacerlo porque el mundo va hacia eso y deben ser estables. La opinión está fragmentada y así se expresan los votos, sobre todo, después de la última y penosa experiencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Siguiendo con las fórmulas cruzadas, ¿cómo pensás que podrían darse?

Imagino ese escenario, sin descartar a la Coalición Cívica y al Peronismo Republicano. Pienso en un concepto federal por la necesidad imperiosa de centralizar a la Argentina, dentro de un proyecto estratégico. También vamos a considerar la cuestión de género. Lilita y Pichetto podrían estar en alguna fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.

¿Podría haber cuatro fórmulas integradas por los mejores nombres y los más conocidos?

Este año hay que hablar lo menos posible de nombres, primero están los programas. Juntos por el Cambio es una coalición diversa y debemos evitar la fragmentación. Cuatro candidaturas me parece mucho, cómo máximo diría tres.

En ese caso, ¿se bajaría Mauricio Macri?

No conozco ningún candidato que diga que dejaría de competir antes de tiempo. Hay que discutir proyectos. La tendencia de los nombres es inevitable, pero este debe ser el año de las alternativas políticas y económicas y que la agenda de Argentina no se dicte desde Juncal y Uruguay.

¿Lo ves como candidato a Macri?

Sinceramente, no lo sé. Mauricio es, por muchos motivos, insoslayable en el futuro de los argentinos, en la posición que crea más útil. Lo considero como candidato a presidente, pero deben darse muchas cosas. Tenemos que dejar transcurrir el 2022 sin candidaturas. Sí es legítimo que los dirigentes recorran el país, sobre todo, en un momento con una inflación desatada y un Gobierno que no tiene rumbo. Hay que estar con la gente, pero no para hablar de uno mismo.

