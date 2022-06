Jorge Argüello: "La presentación de Alberto en la Cumbre fue muy bien recibida"

Luego de la participación de Alberto Fernández en el encuentro continental, Jorge Argüello habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) respecto al clima que se vivió, y destacó "hace algunas semanas Biden llamó a Buenos Aires para hablar con el Presidente e invitarlo el mes que viene nuevamente a Estados Unidos para tratar temas globales".

¿En aquella lista donde fuiste miembro de la Legislatura del Consejo Deliberante de Buenos Aires, a fines de los '80, principios de los '90, compartiste fórmula con Alberto Fernández?

Si, compartimos varias listas con Alberto. Tenemos una larga trayectoria juntos, somos muy amigos. Hemos compartido varios momentos políticos.

Contanos tu visión respecto a la relación con Estados Unidos, qué ha cambiado de aquella primera Cumbre de 1994 al día de hoy...

Quiero comenzar diciendo que esta Cumbre tuvo un resultado positivo, y esto va a visibilizarse a medida que nos alejemos del 'hoy'. Tengo la impresión de que Alberto habló con una claridad inusual. Tengo experiencia en la política bilateral, y uno sabe que los discursos informales tienden a abordar técnicas formales de la Cumbre y no temas de fondo. Soy testigo de cómo el presidente usó su teléfono los últimos días previos a la Cumbre respondiendo las consultas necesarias, y anticipando la línea de su discurso. Es decir, lo que Alberto Fernández expresó es la expresión de lo que piensa. Si tuviera que caracterizar ese diálogo fue muy claro, duro pero respetuoso. La presentación de Alberto en la Cumbre fue muy bien recibida.

Y respecto a las relaciones de Estados Unidos con Argentina, ¿considera que están pasando un buen momento, uno malo?

Tuvimos años muy difíciles. Siendo mi segunda oportunidad de representar a la Argentina en Estados Unidos, tuve una primera experiencia difícil y ahora vuelvo 10 años después. La calidad de la relación bilateral es mucho mejor. Tenemos abiertos todos los canales de diálogo y, aún en tiempos de pandemia, mantuvimos las reuniones vía zoom.

Recibimos importantes visitas en las oficinas de Argentina, lo cual es muy positivo. Y, como sabás, hace algunas semanas Biden llamó a Buenos Aires para hablar con Alberto Fernández acerca de la agenda global, la situación de la crisis alimentaria, la invasión de Rusia-Ucrania, la crisis energética y temas de fondo para profundizar. Por eso lo invitó particularmente a la Casa Blanca y puso como fecha el 25 de julio.

Lo primero que hice fue convocar a reuniones para prever esta visita presidencial, y trataremos de tener varios escenarios en paralelo, donde distintas realidades vayan expresándose para sacarle el máximo jugo a esta reunión.

Uno podría presuponer que, con Trump, había una cercanía con el gobierno de Macri y, en Obama, una relación como la que ejerce Biden con el peronismo. ¿A qué obedece este cambio de actitud de Estados Unidos?

Creo que fue muy importante. Podría mencionarte que el año que me tocó estar en la embajada con Trump como presidente fue un año 'normal'. No hubo una relación cercana, pero avanzamos en algunas cuestiones y no en otras. Teníamos desacuerdos con la OEA, o cuando la presidencia de Trump impulsa su candidatura de una manera muy brusca. Pero con el secretario de Comercio avanzamos en los meses que estuvo. Todo cambió con la presidencia de Biden, porque desde un primer momento hubo una identificación con el Presidente argentino. Logramos el acuerdo que procuramos lograr y, la verdad, es tan fuerte la presencia y la impronta de Estados Unidos dentro del Fondo Monetario que difícilmente hubiéramos logrado un acuerdo si Biden no intervenía. Este es el momento de dar un salto en la relación bilateral, defendiendo cada uno sus intereses.

