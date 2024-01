El analista político Jorge Asís sostuvo que el peronismo tiene una impotencia táctica: "Espera ser reivindicado y que Milei tropiece o le pase algo", describió. Por otro lado, elogió a la vicepresidenta: "Victoria Villarruel le dio mucho a Milei porque gracias a ella el voto militar fue en bloque hacia él", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Jorge Asís es una de las plumas más afiladas del periodismo argentino. Es escritor, periodista, analista político y, además, tiene credenciales para hablar de la comparación con los años 90, porque fue embajador en Portugal, secretario de Cultura de la Nación y delegado permanente en la Argentina ante la UNESCO en los años noventa. En una publicación de su cuenta de X (Twitter) y su propio sitio, Jorge Asís advirtió que el gobierno de Milei es infinitamente menos que una administración de expertos y que es, en efecto, un simulacro.

¿Cuánto puede durar “el simulacro” de Milei? Vale recordar aquella frase de que se le puede mentir mucho tiempo a pocos y poco tiempo a muchos.

Percibo una irritante sensación de provisoriedad, como que todo es efímero. Es como un ensayo de orquesta relativamente autoritario. Luego de posteriores fracasos fundacionales, se permitió que un panelista ingenioso se quedara con el 55% de los votos de la sociedad. A los presidentes les daba 90 días para establecer un sesgo crítico, pero no pude más. Desde la primera vuelta, cuando Milei se rinde ante Macri, noté una gran despersonalización de todo aquello absolutamente innovador que representaba Milei.

Él quiere equiparar a Menem pero es forzado. Pero es distinto, porque cuando Menem llegó a la presidencia con sus transformaciones ya tenía 3 campañas electorales como gobernador, estuvo 6 años presos y ya le había ganado la interna histórica a Antonio Cafiero. Además de tener al PJ detrás. Lo que se puede tomar como algo común de ambos es el deseo modernizador y algunos posibles aciertos que tiene que ver con las privatizaciones, etc. Pero lo noto todo muy blando, superficial y provisorio.

Que un panelista pase en dos años a cosechar el 55% de los votos, ¿es porque es una sociedad que no alcanzamos a comprender o un accidente de la historia? ¿Estaremos juzgando con categorías de otra época?

Venimos de fracasos fuertes que fueron fundacionales y que motivan que la plana mayor del peronismo, en una impotencia táctica, espera ser reivindicado y que este muchacho tropiece o le pase algo.

El presidente Javier Milei.

Un candidato a presidente que estaba con su candidata a vice, Victoria Villarruel, declara que ella iba a ser la encargada de Defensa y Seguridad, pero después de la primera vuelta se rinde ante Patricia Bullrich, me hace pensar que todo esto es una conjunción del PRO.

Estamos ante una tergiversación de lo que representaba Milei y que tanto entusiasmó, ya que en la práctica deriva en una vertiente indirecta de lo que podría haber sido el PRO. No me termina de convencer y menos cuando se plantean las comparaciones con el riojano. Tuvo un gran acierto en designar a un Menem legítimo como presidente provisional de la pajarera de los diputados, pero no creo que alcance.

La semana pasada entrevistamos a Oscar Agost Carreño, presidente del PRO cordobés, que se fue al bloque de Pichetto, y sostenía que el destino del espacio era ser la UCEDE de La Libertad Avanza o ser arrastrado en el fracaso de Milei. ¿Esta estrecha cercanía del PRO al oficialismo, tendrá algún efecto según el resultado de la actual gestión?

El PRO ya no es lo que era, de hecho, pierde en la elección en primera vuelta y sólo le queda a Macri la condición de celebridad. Esto genera actos de cholulismo porque todos quieren estar cerca y tener alguna relación con un celebrity. Aunque a Macri le entran suficientes balas como para no volver a ser candidato.

Este conglomerado en LLA y el PRO es un juego de contradicciones e improvisaciones. Yo le deseo la mejor de las suertes, pero las transformaciones se hacen con consensos. El PJ está sumido en una impotencia táctica, el radicalismo fragmentado sin saber qué hacer, nada se puede hacer sin consultar con la fuerza de Pichetto.

El tenso vínculo entre Milei y Villarruel

Claudio Mardones: Se ha generado incertidumbre sobre la relación entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Su presencia en distintos comandos de fuerzas de seguridad y su mayoría provisoria en el Senado han generado especulaciones sobre su afinidad con Macri. ¿La relación entre el mandatario y la vice es tan inestable como parece?

Las relaciones entre el presidente y su vice casi siempre son conflictivas. Está el caso de Scioli, que después de enfrentarse con Kirchner, le costó dos años de silencio. Acuérdese de Cobos, luego de las retenciones, se comió casi tres años de cierto calvario cotidiano. La relación de Menem con Duhalde y con Ruckauf tampoco fueron ejemplares.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

Victoria Villarruel le dio mucho a Milei porque gracias a ella el voto militar fue en bloque hacia él. Además, públicamente, Milei dijo que ella era especialista en Seguridad y Defensa y que ese iba a ser su campo de acción. Milei no fue muy grato.

Villarruel, a quien conocí, evolucionó mucho, es una dama que viste muy bien, declara bien y tomó conciencia de las cosas que hizo. En un país donde crece tanto el concepto de provisoriedad, imagino que Victoria Villarruel puede tener alguna esperanza.

