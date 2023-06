Juan Carlos de Pablo, reconocido economista, señaló que las consideraciones políticas son fundamentales a la hora de definir los pasos del plan económico. “El ministro de economía tiene un primer cliente, que es el Presidente", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Domingo Cavallo alertó que, si el nuevo gobierno, luego del 10 de diciembre, intenta unificar rápidamente el mercado cambiario, eso podría generar un salto de la inflación. ¿Comparte la preocupación?

Las incógnitas son totales, con lo cual, lo único que podemos hacer es conjeturar quién va a ganar, cuáles van a ser sus convicciones, quién va a ser su ministro de economía, si va a tener o no mayoría en el parlamento, entre otras cosas.

Está claro que el desafío que va a recibir el próximo gobierno va a ser monumental. Antes de eso tenemos que llegar a diciembre, pero evidentemente vamos a llegar. Esto lo digo por aquellos que dicen ”la gente nada más”. Alguna vuelta le vamos a encontrar.

Lo que tenemos que saber, referido a Massa y Rubinstein, es que hacer política económica, cuando tenés un contexto político que prácticamente no existe, es muy difícil.

Mi tema no es el de las consultoras que dan pronósticos con decimales, a los cuales no les doy pelota, sino la facilidad con la cual muchos, en los últimos meses, hablaban de hiperinflación, cuando ni las consultoras privadas ni el Indec reflejan eso. Tenemos los números de mayo y tampoco hubo una híper.

Hay que tomar decisiones sobre la base de que no hay hiperinflación. Si hay te jodés, pero no hay, no al revés. Si el frutero le pone a la manzana un precio que incluye la hiper no va a vender una sola manzana.

La conjetura es que se va a llegar al 10 de diciembre más o menos como estamos hoy, sin hiperinflación, ni grandes sobresaltos, con dificultades, pero con una realidad económica parecida a la actual y, sea quien sea el nuevo gobierno, se va a encontrar con el problema de que una brecha cambiaria y una inflación como las que tenemos requieren algún tipo de corrección.

¿Qué medidas creés que se deberían tomar para que el remedio no sea peor que la enfermedad? ¿Creés que Domingo Cavallo tiene razón cuando dice que si se unifica el el mercado cambiario inmediatamente es probable que se produzca una situación de explosión infracionaria?

No se puede discutir esto en frío, depende de quién gana, qué convicción tiene, si tiene mayoría, quién es el ministro, entre otras cosas.

La política económica se arma, la clave es fiscal. Si no podés hacer nada en materia fiscal, el próximo presidente tiene que decir: “Compatriotas, tengo unas ideas brillantes, pero no vamos a poder hacer nada”.

Tenés que partir de lo que podés hacer, porque está el tema de los derechos adquiridos, que hay que ver cómo se procesa. En base a eso, en materia fiscal, tenés que decidir qué vas a hacer con la moneda, el tipo de cambio, los salarios, las tarifas, y el restos de las cosas.

El año que viene no habrá sequía, por lo que se espera que se aminore el déficit fiscal. ¿Creés que el problema mayor es el déficit cuasi fiscal? Solamente cortando la obra pública durante un año llegarías al equilibrio…

Yo no creo que la obra pública sea tan importante como esto, tenés que ir al hueso. Seamos frontales: el sector público tiene hoy el doble de empleados que hace 10 años, no me digas que no sobran. No me digas que no hay un conjunto de tipos de La Cámpora que están atornillados en puestos de jerarquía sin haber entrado por concurso ni nada por el estilo.

Pregunta elemental que hago yo como economista: ¿el próximo gobierno puede hacer un decreto que diga, artículo 1, “picatelás antes de que te raje” o no?. Bueno, que me digan algo.

En seguridad social tenés diez millones de beneficiarios, de los cuales 6 millones pusieron algo y 4 millones no pusieron nada, ¿todos van a ajustar por inflación? Seguridad social se lleva más de la mitad del gasto público a nivel nacional.

En economía, los adornos, los símbolos, está todo fenómeno, pero hay que ir a las cosas importantes. El vacunatorio VIP podrá Indignar, pero lo que fue realmente un pecado mortal fue no haber negociado con Pfizer desde el primer día, lo que le hubiera salvado la vida a decenas de miles de argentinos. En materia fiscal es exactamente lo mismo.

Pero el problema parece ser el déficit cuasi fiscal, porque el déficit fiscal parece bastante menor al problema que recibió Macri en el 2015, ¿es así?

Yo no soy un experto en esto, pero hay mucha experiencia mundial de cómo una deuda se reperfila o el término que vos quieras, entre un sistema financiero y un Banco Central.

La experiencia inglesa, por ejemplo, dice lo siguiente: los reyes siempre son deficitarios. Tienen que financiar las guerras, los palacios, etc. Entonces, una vez, hace varios siglos, en Inglaterra, los acreedores le dijeron al Rey: “Majestad, ya sabemos que usted no nos va a pagar, vamos a transformar toda esa deuda en una deuda consolidada”

Los títulos se llamaban Consol, “bonos Consolidados”. “Ya que nunca me va a pagar, págueme 3% anual de tasa de interés”. De repente, la negociación se tiene que hacer de esa manera.

¿Usted cree que algún partido del oficialismo o de la oposición va a ser su política sobre la base de decir "vóteme que yo voy a cancelar las leliq y las lebac sobre la base del esfuerzo de los argentinos”? De ninguna manera.

Por supuesto que toda negociación basada en esto tiene un talón de Aquiles que es que los argentinos retienen los depósitos. Entonces, los bancos privados van a decirle al Banco Central que si la gente quiere retirar los va a tener que cubrir, y el Banco Central va a decir que sí.

Los pesos que tenemos en los bancos son transaccionales, tiene que ser muy difícil la rueda para que vos intentes retirarlos. Las empresas se manejan de otra manera.

Fernando Meaños (FM): ¿Cree que las necesidades que va a tener el próximo gobierno van a estar más cerca de las de Menem en el ‘89 que la de Macri en 2015? Es decir, ¿va a ser más importante lo que haga con el Estado que lo que haga con las variables macro clásicas, como la Brecha, la inflación, las reservas, etcétera?

Todo de más gira alrededor de lo que puedas hacer en materia fiscal. La política económica se arma así. Vos tenés los distintos pedacitos en una mesa y decís, “momentito, ¿cuál es el núcleo acá? El núcleo es fiscal”.

Porque vos no podés decir “saco el cepo independientemente de si me creen o si no me creen”. Entiendo el interés periodístico de preguntarle a los candidatos que van a hacer con el cepo, con el ferrocarril Mitre, pero eso no funciona.

El ministro de economía tiene un primer cliente, que es el Presidente, es el primer tipo al que le tiene que vender la política económica, porque necesita su respaldo. Después empieza a hablar, y planteará el problema de la credibilidad, y qué sé yo cuántos desafíos más vamos a tener.

FM: ¿Pero es prioritario qué se haga con el Estado frente a otros problemas como, por ejemplo, qué se haga con el vínculo con el FMI?

El vínculo con el FMI no tiene importancia porque la guita ya nos la dieron y saben que con esfuerzo local tampoco la vamos a pagar nunca. Estamos delante de un tema de contabilidad creativa, de cuidar las formas, te mandan los desembolsos el jueves para que les paguemos el viernes.

La verdad, el uso politizado que se hace de la relación con el Fondo no tiene nada que ver con la realidad.

FM: Pero a de la Rúa en el 2001 no se la mandaron…

Pero en el 2001 era guita fresca, hoy no es guita fresca, como en 2018, que es otra música, no el actual acuerdo.

