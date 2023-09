Juan Carlos de Pablo, destacado economista, consideró que, en la política económica, lo que importan son las medidas prioritarias, más allá de los “debates académicos” alrededor de la dolarización. Además, dijo que Milei no es igual en persona que en televisión, en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

The Economist sacó un artículo contra Javier Milei en el que titulan que es “un peligro para la democracia”. ¿Lo leíste?

La verdad que no. Te voy a decir algo. Por lo general, los extranjeros que hablan de nosotros saben menos que nosotros.

Comparto tu visión, pero representa la visión que ellos tienen…

Yo lo conozco bastante a Milei. No soy asesor de él, soy amigo. Creo que el Milei que yo conozco es menos loco que el que aparece en las pantallas.

Ahora, si viene un tipo y me pide que lo tranquilice, no lo voy a poder tranquilizar. Si fuera el próximo presidente va a tener ocho senadores y cuarenta diputados. Entonces, tiene dos alternativas: aterriza o va por la cornisa y Dios sabe dónde termina.

Con respecto al tema de qué va a hacer, no tengo ninguna seguridad de que arranque cerrando el Banco Central o haciendo la dolarización , y en política económica las claves son las prioridades.

Yo entiendo que haya debates académicos sobre dolarización sí o dolarización no, pero la cuestión en política económica es cuáles serían las primeras medidas, y no veo que sean esas.

Bullrich pondría como su ministro de Economía, si gana, a Carlos Melconian , que partió de IERAL y la Fundación Mediterránea, de donde también partió Cavallo, con quien vos tenías una relación estrecha. ¿Cuál es tu visión de Melconian y su plan?

Primero, ante la Mediterránea hay que sacarse el sombrero, porque se mandaron un esfuerzo impresionante, una patriada, los mangos que pusieron, etc.

No conozco los detalles del plan de Melconian, pero lo conozco a él, y escuchándolo te das cuenta que es un tipo que tiene la cabeza para ser ministro. Entiende lo que son las limitaciones y las restricciones político-institucionales.

En el grupo ese se pusieron a trabajar economistas, abogados, ingenieros. Él habló con Dios y María Santísima.

Si Patricia Bullrich es la próxima presidenta, va a tener un ministro de Economía importante. Después vemos los detalles, si alcanza o no alcanza, pero Melconian es un tipo “de fuste”.

Dado el esfuerzo que colocó detrás la Mediterránea, bancando 80 economistas y especialistas trabajando en el tema, con grupos interdisciplinarios, porque para ciertas reformas se va a necesitar contemplar el aspecto legal, por ejemplo, ¿creés que Melconian es la persona más preparada para ser ministro de Economía en este momento?

No sé si es la persona más preparada pero definitivamente está preparado.

¿Encontraste en el equipo de Miley alguien con ese nivel de preparación?

El problema del equipo de Milei es que no va a ser fácil ser el ministro de economía de Milei.

¿Porque sería Milei?

Eso es muy jodido. Trabajar a la vez de presidente y ministro de Economía es muy complicado.

Como hace Massa…

No, bueno. Ahí la cosa es al revés. La gente dice “Massa debería renunciar”, pero lo único que le falta a Alberto Fernández es tener que buscar reemplazo para Massa. Si se fuera Massa, la cosa sería peor.

En la doble función, hay dos cauces de análisis. Yo analizo al ministro Massa, y después está la arena puramente política.

Vos fuiste el precursor de una sintaxis simple y popular para explicar la economía, utilizando metáforas como utiliza Melconian, ¿eso te lo dio ser profesor?

La verdad que no sé de dónde salió, pero hubo una interacción, del aula, por un lado y de los medios, por el otro.

Hagamos una aclaración respecto de esto. Yo no tengo ningún inconveniente de que vos comuniques con 140 caracteres, ahora, tenés que tener un trabajo abajo.

La comunicación tiene que ser el reflejo del trabajo. porque si vos te malacostumbrás y sos efectista, en las cosas que decís, cuando llega el momento de implementarlo, te quedás colgado del pincel.

Yo quiero ver un trabajo profesional debajo de lo que se dice de manera clara y nítida en el plano comunicacional.

Existe una idea de que tener un presidente economista es un problema, porque “cree que sabe”, y el problema son los pequeños saberes, el que sabe un poco y cree que sabe. Milei trabajó toda su vida de economista. Debe ser difícil ser ministro de Economía con un presidente economista…

Seguramente. Ahí se verá. Pero está el plano no sólo de las profesiones, sino también el de la personalidad.

Oscar Camilión, en unas magníficas memorias, hablaba de la confianza que Menem tenía en sí mismo. Ejemplificado de la siguiente manera: “Lo invitan a menem a inaugurar el torneo de golf de Augusta, se para en el hoyo uno, tira frente a los principales golfistas del mundo, sale la pelotita para cualquier lado y se caga de risa”.

Bueno, un tipo que tiene esa suficiencia tiene ministros como Guido Di Tella, Corach, Cohan, Cavallo, etc.

¿Se podría decir que el ministro de Economía de Milei sería Milei, el de Massa sería Massa, entonces Bullrich sería la única que verdaderamente tendría un ministro de Economía?

Yo me imagino que el ministro de Economía de Massa debería ser un economista, no él. No tengo problema con que sea ministro de Economía y abogado.

Pero me refiero a que al haber pasado por el Ministerio de Economía, podría creer que sabe…

No lo conozco Massa, no te podría decir.

En el caso de Milei, su ministro de Economía va a sentir constantemente el aliento del presidente, a menos que haya una conversación inicial de separación de roles.

Imaginemos que, si ganara Milei, él conduciría la economía. ¿Quién preferirías para que conduzca la economía?

No lo sé. Vamos a ponerlo de esta manera, cogeremos esta parte de la conversación y el día que sepamos quién es presidente volvemos.

Porque ahora la lógica es la campaña . Cuando se sepa quién es el próximo presidente tendremos la lógica de la transición, y luego la lógica de la gestión, son tres lógicas diferentes.

¿Creés que el mercado se resintió al ver el triunfo de Milei, y que su reacción hubiera sido mejor si ganaba Juntos por el Cambio?

Creo que eso que llamas “el mercado” tiene que ver con la barbaridad del salto devaluatorio al día siguiente sin clarificar y sin acompañar con otras medidas.

Estamos frente a una locura, donde la tasa de inflación pasó de 7% mensual a 11-12. Había tranquilidad y pasamos una incertidumbre inexplicable.

¿Qué creés que pasó?

No tengo la menor idea. Y si alguien me dice que el Fondo le exigió, yo qué Massa, llamo al Fondo y le digo que no lo voy a hacer, si el Fondo te dice “no te mando la guita”, yo le digo “no te pago”. Esto es contabilidad creativa, acá no hay plata fresca.

¿Crees que la incertidumbre hubiera sido menor en ese escenario?

Definitivamente. Era como veníamos, si no le estábamos pagando.

Es decir que fue un error de Massa no haberse plantado…

Seguramente. ¿Y qué va a hacer el Fondo Monetario? ¿Le va a mandar la Quinta Flota? ¿Va a bombardear Rosario? Ya no se estila más eso.

