Karina Banfi: "Milei empieza a dibujar una agenda partidaria con fondos públicos"

Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de Unión Cívica Radical indicó que su espacio acompañará la Ley Bases, pero no dará un "cheque en blanco". Por otra parte, habló de la fragmentación en Juntos por el Cambio a raíz de la pelea en el Congreso entre Rodrigo de Loredo y Alejandro Finocchiaro. "No es agradable la personalización de los discursos y las batallas retóricas que se dan, la gente no entiende nada", sostuvo enModo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Karina Banfi es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la Provincia de Buenos Aires, electa dos veces, primero en 2015 y después en 2023 con mandato hasta 2027. Además, es vicepresidenta del bloque de Unión Cívica Radical en la Cámara Baja. Fue consultora para la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y coordinó programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la Organización de Estados Americanos (OE.A).

Ayer usted pidió información sobre los gastos en España para saber si Javier Milei violó la ley de ética pública. En estos casos, es una cuestión de prueba objetiva o de subjetividad política. Digo de prueba objetiva, porque está claro que no era un viaje de Estado, sino que era la presentación de su propio libro y participar de un mitín político de un partido político. ¿Es así, o bien, como pasa muchas veces en los juicios políticos, depende simplemente del humor de la mayoría de los legisladores?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La opinión pública observa, que Milei efectivamente participó de un acto partidario de Vox. Él ha señalado que con eso se catapulta como un líder mundial libertario. Sin embargo, cuando vos ves la agenda y la conocemos, no porque sea información pública conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, sino porque ha habido trascendidos en algunos medios de comunicación, habla de que mantuvo reuniones con empresarios.

Un pedido de informes y una denuncia penal por los viajes de Milei

Entonces, ahí yo lo que veo es que Milei empieza a dibujar una agenda partidaria o personal no oficial con fondos públicos. Lo que quiero es que la Oficina Anticorrupción, que es el órgano encargado de la implementación y de hacer cumplir a todos los funcionarios públicos la Ley de Ética Pública, se expida y señale si efectivamente el Presidente puede hacer estas cosas o, como ha pasado con otros mandatarios, tenga que hacer un reembolso de su bolsillo. La sociedad termina pagando gastos partidarios con sus impuestos.

Si esto es objetivo y si fuera antiético (que no significa que sea ilegal) habría que tener en cuenta que hubo otros viajes a Estados Unidos, por ejemplo, donde tenía intereses personales pero no de Estado, ¿es correcto?

Absolutamente. No es una cuestión subjetiva de ética, la Ley de Ética Pública explica claramente en su articulado que no se pueden usar fondos públicos para cualquier tipo de actividad personal o partidaria, solamente tienen que ser oficiales.

Senadora Álvarez Rivero: "Parece que los radicales le están buscando el pelo al huevo"

¿Qué pasa con los viajes a Estados Unidos? Acá puse un punto de inflexión, porque principalmente nos llamó a todos mucho más la atención lo de España, principalmente por el conflicto diplomático, pero yo a la nota que le pido que se inscriba a la Oficina Anticorrupción también lo que hago es hacer un pedido de acceso a la información pública al propio Presidente.

Entre otras cosas, quiero que explique por qué viajó la Secretaría General, si el secretario de Cultura era parte de su comitiva, y también con qué fondos se movieron estos dos funcionarios, quién más por parte de la comitiva, qué tipo de agenda llevó adelante, por eso que todas las cosas que digo impactan.

¿Qué es lo que yo vi de otros viajes? En los medios de comunicación veían, con agrado incluso, que se reúna con Elon Musk, y decían que eso iba traer inversiones a la Argentina. Entonces, todo quedaba medio como enredado, en donde efectivamente un viaje en donde él participaba de un evento, le entregaban un premio o se reunía con determinados partidarios, no dejaba de tener algunas reuniones oficiales para ayudar a la inversión de Argentina, cosa que claramente debe ser parte de una agenda oficial de un gobierno.

Milei hizo 670 kilómetros por día en viajes y ya completó más de dos vueltas al mundo

Ahora, ¿qué pasó acá en España? No tuvo ninguna agenda oficial, no fue recibido ni participó de ninguna reunión oficial con mandatarios, con colegas, con funcionarios del Gobierno español. La única reunión que aparece es en un sábado, en una suerte de tertulia, en la Embajada de España con empresarios de empresas españolas que ya participan del gobierno argentino.

Hay que dejar que determine la opinión pública y después de los resultados del pedido de acceso y de la nota de la Oficina Anticorrupción si efectivamente tenemos que gastar algo así como 400 millones de pesos, según dijo el Jefe del Gabinete en la interpelación en el Senado, en este viaje.

Entonces, ¿lo podríamos haber hecho por un Zoom? ¿Podrían venir los empresarios acá? ¿Es necesario hacer todo este despilfarro cuando él mismo dice que no hay plata? Bueno, esto es lo que queremos evaluar en función de las preguntas que yo hice, y mediante las gestiones que estoy haciendo con los instrumentos y los recursos institucionales que tienen que controlar, estas otras cosas, cómo gastó la plata el Presidente.

Javier Milei en su viaje a Estados Unidos, junto al magnate Elon Musk.

Alejandro Gomel (AG): Más allá de cuanto cuesta económicamente estos viajes de Milei, ¿le preocupan más al Presidente los eventos particulares, como hoy que cantará en el Luna Park, que su función como jefe de Estado?

Esto lo digo en términos personales porque no es una evaluación de mi bloque ni de mi partido en general. Las afinidades partidarias que puede tener el Presidente fueron conocidas por todos. Es más, este evento de hoy se comprenderá como un acto partidario, teniendo en cuenta que van a poner incluso una mesa de afiliación y van a participar otros actores como Manuel Adorni o la propia Karina Milei.

De todas maneras, hay algunos otros partidos políticos en el mundo que quizás no tienen la envergadura que tienen en el caso de Javier Milei, que ha llegado a ser presidente de la Argentina. ¿Qué quiero decir? Que son expresiones minoritarias y que, para llamar la atención, utilizan todos los recursos mediáticos y efectistas que hoy tiene la opinión pública para atraer seguidores o afiliados, en este caso. Ahora bien, hay que ver cuánto sale y quién paga esta fiesta.

El 56% de la sociedad, cuando votó a Milei, tenían muy claro que no quería más lo que había. No querían más un gobierno que despilfarraba dinero, que abusaba de los privilegios de ser funcionario público ni que mantenía un sistema inflacionario para licuar deudas.

Rodrigo de Loredo discutió con Alejandro Finocchiaro en el Congreso.

Lo que está buscando y esperando ese 56%, no tengo dudas, es que el Presidente logre sacar ese país adelante, baje la inflación, ponga en valor el salario y cree empleo privado. Desde la Unión Cívica Radical, con todos los costos que puede tener esto, acompañamos en Diputados la media sanción de la Ley Bases. Entendiendo que son las herramientas básicas que necesita un presidente cuando recién empieza, pero no es un cheque blanco.

Cuando se toca la educación, como fue ayer, nosotros estamos dispuestos a presionar a todo el sistema político del Congreso parlamentario para que se trate de los temas urgentes que tiene la Argentina. Sobre todas las cosas, cuando hablamos de educación no estamos hablando de remendar una situación actual, sino que estamos hablando del futuro de nuestro país.

Alejandro Finocchiaro - Rodrigo de Loredo, y la exposición de JxC

Claudio Mardones (CM): Usted estaba mencionando lo que fue un poco el contorno de la experiencia de ayer: primera vez que el arco opositor logra sumar el quórum propio e incluso llegar a 152 votos para un emplazamiento. Pero hubo discusiones que usted vio en vivo y en directo, cuando el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, le dio la palabra y Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, que cargó durísimo contra el presidente de su bloque, Rodrigo de Loredo. Lo acusó de incumplir su palabra y de Loredo negó esa acusación. ¿Cuál es su balance de esta discusión a cielo abierto que quedó expuesta entre los dos principales ex socios de Juntos por el Cambio?

Usted lo explica muy bien. La discusión y el debate se personalizó y la verdad no es nada agradable en el marco de un Parlamento, ya que con la personalización de los discursos y las batallas retóricas que se dan, la gente no entiende nada. Incluso los propios miembros de la Cámara no entendimos nada en relación a una conversación que se tendría que haber dado en el ámbito de lo privado.

Diputados: en un debate caliente, la oposición unida logró imponer la agenda sobre el presupuesto universitario

Lo que te quiero transmitir es que lo que ocurrió en relación al objetivo que se planteó el viernes en el bloque radical, cuando pide esta sesión, fue satisfactorio, porque logramos no solamente emplazar a las comisiones obligadas, principalmente a las comisiones de presupuesto, sino que también conseguimos que se le dé una solvencia legal al presupuesto universitario a partir del marco normativo que discutiremos en las próximas semanas en el recinto.

Esto fue una una situación que se da entre dos personas en malos entendidos que a lo largo de las semanas entiendo que se va a aclarar. Cuando se usa el escenario del Congreso, este tipo de cosas te deja un sabor amargo siempre, porque las discusiones en términos personales, cuando hacemos política y discutimos todo el día como un mecanismo de trabajo, son poco satisfactorias.

El tratamiento del DNU de Milei

CM: Respecto al DNU 70/2023, vamos camino a que cumpla seis meses de vigencia. El 14 de marzo hubo un rechazo del Senado y, desde entonces, no ha habido señales en Diputados de que pueda ser tratado en el recinto. Obviamente, al parecer faltan los votos suficientes para el quórum y para una mayoría. ¿Qué está evaluando el radicalismo? ¿Piensa en algún momento dar el visto bueno para llevar este decreto al recinto?

Siempre nos pareció que no era un buen sistema, no sólo con este DNU, sino con todos los decretos, ya que hay más de 140 en la Comisión Bicameral de seguimiento de DNU. Durante cuatro años el presidente Fernández mantuvo blindada esa comisión y en donde no se pudo rechazar ninguno, incluso el propio DNU de la pandemia no pudo llegar al recinto.

Lo que estamos buscando es que llegue un dictamen al recinto, porque de esta manera vamos a tener el acuerdo. Sino, lamentablemente, no hay acuerdo, porque hay cosas del DNU que son buenas y otras que no lo son. Entonces, ese debate tiene que resolverse en la Comisión Bicameral, sacar un dictamen y llevar ese dictamen al recinto, en donde efectivamente se le puede dar otro tipo de enfoque.

Sector inmobiliario: se triplica la cantidad de propiedad en alquiler en CABA

Por ejemplo, la derogación de la Ley de Alquileres es parte de la ley del DNU 70/2023 y está teniendo un impacto muy positivo en lo que refiere a la oferta de alquileres y a cómo se está pudiendo controlar el precio y el mercado a partir de la aparición del crédito hipotecario y del aumento de la oferta de alquileres. Yo misma soy autora de un proyecto de derogación de la ley desde el 2020 y nunca lo pudimos tratar porque siempre se opuso el kirchnerismo en esta suerte de política proteccionista paternalista, que lo único que hizo es perjudicar a las dos partes.

Hay que tener un debate profundo como el que se está dando en la Bicameral. Esa es la posición que está manteniendo el radicalismo para que, cuando veamos que efectivamente va a tener un impacto positivo y no seguir afectando a la sociedad con nuestras idas y vueltas, poder llevarlo al recinto.

AO FM