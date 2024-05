Senadora Álvarez Rivero: "Parece que los radicales le están buscando el pelo al huevo"

Carmen Álvarez Rivero reflexionó sobre la Ley Bases en el Senado, y afirmó que la oposición debería buscar cambios para poder apoyar la propuesta del Gobierno. “No puede ser que en cinco meses no hayamos llegado a nada”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carmen Álvarez Rivero es senadora nacional del PRO por la provincia de Córdoba, electa en 2021 con mandato hasta 2027. Fue secretaria general, presidenta y directora de Proyectos Sociales de la Fundación Civilitas, y también, secretaria de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Córdoba. A pesar de los esfuerzos que imprimió el ala dialoguista del oficialismo la última semana, el Gobierno no logró obtener dictamen, y no llegará a aprobar la Ley Bases antes de la firma del Pacto de Mayo.

¿Qué cree usted que está sucediendo en el Senado, y en el Congreso en general, con respecto a la Ley Bases?

Yo creo que la gente está esperando que haya un pacto, y para que suceda tiene que haber un acuerdo, tiene que haber diálogo. Está fallando ese tejido del diálogo permanente, pero que la gente sepa que estamos trabajando para destrabar la Argentina, porque estamos convencidos que la gente lo necesita.

No es una cuestión solamente de política o de los presidentes, es algo que necesitamos porque en cada lugar que vemos en la Argentina, necesitamos hacer un cambio profundo para que la gente mejore su modo de vivir.

¿Qué es lo que falta? ¿A quién le falta? ¿A la oposición o al oficialismo?

Yo creo que el oficialismo tiene cierta inexperiencia, y de esa inexperiencia se aprovechan otros expertos de la política, justamente de la casta, que tienen mucho oficio pero que deben reconocer que han sido derrotados. La mayoría de la gente les retiró el apoyo, y eso implica acompañar.

No hace falta decir a todo que sí, pero sí una actitud diferente. No es para ofender a la UCR, pero los radicales querían que la reforma laboral en Diputados quedara con la marca de ellos, y ahora en el Senado siguen pidiendo más y más. Cuestión que ya parece que le están buscando “el pelo al huevo”.

¿Y cuál es el objetivo, que no se apruebe la ley o que se apruebe una ley con otro tenor?

Yo no puedo valorar el objetivo de los que están trabando. Pero sí tenemos que tener esa conciencia que no es que hayamos perdido cinco meses, que los perdimos, sino que venimos perdiendo más de 20 años.

Entonces, ponerse a tensar la cuerda cuando lo que está en el medio no es solo esa cuerda, sino el cogote de los argentinos, que cuando nosotros tiramos, le arruinamos un poco más la vida a mucha gente.

¿Qué se puede hacer? Yo creo que es más inteligente, inclusive decirle al Gobierno que saque temas del medio, por ejemplo Ganancias, y avanzar. No puede ser que en cinco meses, trabajando muchísimo más de lo que se ha trabajado antes, no hemos llegado a nada, porque la gente va a preguntar para qué estamos, para qué cobramos.

Alejandro Gomel: ¿Considera que su partido, el PRO, tiene que tener un alineamiento con el Gobierno? ¿Hay algunos dentro del partido que piensan empezar a diferenciarse de Javier Milei?

El PRO es una suma de líneas de pensamiento. Por ejemplo, yo hace cuatro años, cuando ingresé invitada por Patricia Bullrich en el 2020, después de la derrota de Macri, ingresé con la condición de que hubiera un debate de ideas, y Patricia abrió el juego con esa seguridad de que podía darse el debate.

Hasta ahora es poco lo que ha habido. Milei tomó gran parte de nuestras ideas, fue por otro camino, y llegó. Yo no conozco a Milei, lo he saludado al pasar, pero son mis ideas las que él está tratando de llevar a cabo. Entonces ahí está mi compromiso con la gente.

AG: Imagino entonces una alianza o fusión que plantean con LLA.

No, personalmente creo que sería un error enorme. El PRO tiene un abanico de pensamientos y yo no me veo para nada en la mayoría. Sería un error fusionarse, es mucho más inteligente que aprovechemos para dar ese debate, y vamos en paralelo siendo un grupo consolidado con un mentor como Mauricio Macri, con toda su experiencia, tal vez no tan exitosa como queríamos, pero muy valiosa.

AG: ¿Le preocupa este conflicto con España? ¿Cómo vió lo que pasó con Milei?

Todo me preocupa, en cuanto a que nosotros no deberíamos desenfocarnos. Argentina está en una crisis, está buscando un profundo cambio cultural, y necesitamos poco ruido. Necesitamos estabilizar, dar señales claras para que vengan las inversiones. Esto hace un ruido bárbaro.

No encuentro los beneficios, pero como digo, yo tengo la libertad de coincidir mucho con Milei, pero no salgo a defenderlo en todos sus caprichos.

AG: En esta no...

No, me pareció innecesario.

Antes de ser senadora y presidenta y directora de Proyectos Sociales en la Fundación Civilitas, ¿Usted había sido electa para algún otro cargo?

No, nunca. Yo soy una outsider. Soy una outsider de la política que viene desde lo social puro. Yo digo, de las milanesas al senado, como broma. Pero hoy es al revés, siento que me formé toda mi vida para ser senadora por la provincia.

Tengo acumulado, porque tuve la suerte de tener un padre comprometido, ingeniero civil pero muy sabio en las finanzas, que participó en sucesivamente en distintos niveles de gobierno, y le puso su cuota de amor al país con su trabajo. Y aunque no soy formada profesionalmente, con esos conceptos han sido cuestiones conversadas en la mesa, que me han servido y me han dado una gran claridad para saberme rodear y cumplir la tarea que me toca.

