Suba de precios: la inflación no se detiene

Según informó el periodista Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), la semana económica empieza con todos los focos puestos en la inflación.

Principalmente porque el miércoles se conocerá el índice de precios al consumidor (IPC) que publique el INDEC, esperado con mucha expectativa por el impacto político que va a tener en plena campaña electoral.

La semana pasada se conoció el IPC de la Ciudad del 7,5%, con una leve baja con respecto al mes anterior, y eso había generado cierto grado de optimismo y buena expectativa en el gobierno, en cuanto a que ese índice pudiese repetirse a nivel nacional.

Massa, del estadio colmado a la cruda economía inflacionaria

El viernes a última hora, tratando de hacerlo pasar inadvertido, el Banco Central publicó el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, la encuesta que cada mes publica El Banco Central con las estimaciones que hacen los consultores económicos acerca de las principales variables de la economía.

Allí, hubo un gran salto en la expectativa de los consultores: la inflación para 2023 saltó al 149%, 22 puntos porcentuales más que en el mes anterior. Otro dato realmente llamativo de este informe sobre la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, en la que los consultores, en promedio, esperan un 168% de inflación.

Ganadores del IPC

El gobierno avisa que hubo cierta mejora en el rubro alimentos, que es el que tiene un impacto mayor sobre las clases sociales de menores ingresos.

Si bien todavía admiten que hay mucho problema con el precio de los alimentos frescos, que son los más difíciles de controlar, en el gobierno se aseguran que, tanto el esquema de precios justos, como algunos acuerdos particulares van a generar que en el fin de mayo y en las primeras dos semanas de junio los precios se contengan un poco más.

La inflación superará el 100% para las consultoras que releva el Banco Central

El viernes por la mañana, Sergio Massa dejó deslizar la posibilidad de su renuncia, y a través de Cecilia Moreau, dejó trascender que estaba cansado de tanta interna y que de seguir ese ritmo había pensado en abandonar su cargo.

Respecto a esto, en el mercado no hubo ninguna señal, réplica o motivo de nerviosismo acerca de esa noticia que hubiera sido algo relevante, importante o conmocionante para el sistema económico, pero no tuvo ningún efecto el dólar, que siguió por el camino en que estaba. Los bonos de la deuda pública y las acciones siguen con precios firmes, y en el mercado hay una visión positiva hacia lo que viene después de este gobierno y no hubo ningún impacto.

Tal vez, en esta falta de réplica que hubo en el mercado, acerca de una amenaza tan contundente, haya parte de la explicación de lo que ocurrió el sábado, donde Massa sostuvo que si hay que competir en unas PASO iba a ir.

Entre la procrastinación oficial y la indulgencia del FMI

Este dato no pasó inadvertido en los analistas del mercado, y dejó claro que hay, en el mercado, los operadores económicos, los inversores y los analistas una visión positiva en cuanto al futuro, en términos de mercado, es decir, de la evaluación de los activos económicos y los activos financieros.

En el mercado se sigue viendo algo positivo y que no fue amedrentado por la amenaza de renuncia de Sergio Massa.

MVB JL