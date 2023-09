La Justicia anuló el fallo que le otorgó la libertad a L-Gante

Al enterarse del fallo el Dr. Alejandro Cipolla, ex abogado de L-Gante, publicó dos mensajes fuertes contra el actual letrado del cantante, el Dr. Storto.

El primer mensaje dice: "Al final el pelotudo que decía no fue magia, fue un sin fin de cagadas que te mandaste, ni sabes presentar un escrito! Volvé a estudiar derecho carcelario!". Y no contento con ello arremetió nuevamente: "El trabajo de un abogado mediocre termina saliendo a la luz! Ahora explícale a tu cliente que sí fue magia por qué la resolución te la regalaron, te dieron una figura que no sabés solicitar ni solicitaste!".

L-Gante quiere irse del país y tramitó la visa para trabajar a los Estados Unidos

Según comentó Cipolla, el abogado de L-Gante, "nunca pidió el cese de la prisión preventiva porque, en su burrés, no sabía que tenía que presentarlo”.

En diálogo con TN señaló: “El juez se apartó de lo que dijo Storto, hizo de abogado defensor y pidió la figura que le terminó dando la libertad a L-Gante, el cese de la prisión preventiva".

Y agregó: "Por eso, el fiscal cuando apela dice que es llamativa la resolución porque el juez Gabriel Castro actuó como abogado defensor, dándole una figura legal que el abogado no sabía de la existencia ni la pidió”.

Así fue el reencuentro de L-Gante con La Joaqui tras ser liberado de la cárcel

Recordemos que L-Gante fue procesado por delitos de amenazas y privación ilegal de la libertad, cometidos en mayo pasado en General Rodríguez.

Por su parte, el fiscal Raúl Villalba y los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, patrocinantes de Torres, apelaron la medida ante el propio magistrado y solicitaron que el acusado volviera a ser detenido.

JL