“En la canción de los Beatles, Can’t Buy me Love, compuesta en 1964, Paul McCartney describe que, a pesar de todas las posesiones materiales, el dinero no puede comprar lo que él realmente desea. Esta expresión podría trasladarse a lo público y a la política argentina. De alguna manera, es una metáfora de lo que sucede en la economía real”, expresó Jorge Fontevecchia en la apertura del programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del 27 de octubre de 2022.

Y agregó: “Como se decía de la guerra, es algo tan importante que no puede dejarse sólo en manos de los militares. La economía es tan importante que no puede dejarse sólo en manos de los economistas”.

“Ayer, la agenda argentina estuvo marcada por la discusión del Presupuesto. Nosotros decidimos abrir el programa hablando del largo plazo, el plan económico que puede tener un país. Y por eso hemos titulado esta apertura La ortodoxia de los heterodoxos”, analizó el conductor.

El presidente Boric dijo recientemente que “el neoliberalismo nació en Chile y va a morir en Chile”. Fontevecchia aportó al respecto que “lo primero es verdad, el primer experimento neoliberal fue implementado durante la dictadura de Pinochet en los ‘70. Luego vinieron las políticas neoliberales en Inglaterra, y después en Estados Unidos y el mundo. Boric piensa que, asimismo, el neoliberalismo se acabará en Chile”.

Joseph Stiglitz, por su parte, afirmó que “la economía de libre mercado y la teoría del derrame fueron experimentos muy costosos”. Es decir, las llamadas “ideas de Chicago”, las ideas de los neoliberales, eran ideas equivocadas. Aún así, Stiglitz critica que aún haya gente convencida de dichas ideas. “En el caso de la Argentina, serían los neoliberales y los halcones del PRO”, agregó Jorge Fontevecchia.

Las sugerentes opiniones de Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato nació en Roma, Italia, en 1968, pero hizo toda su carrera universitaria en Estados Unidos, primero en Boston y luego en la universidad de Nueva York. Es profesora de Innovación y Valor Público en el University College de Londres, ciudad donde reside, y donde es además directora y fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público.

Es miembro de la Academia de Ciencias Sociales, de Inglaterra, y de la Academia Nacional de Ciencias en Italia. Es presidenta del Consejo sobre Economía de la Salud para la OMS. Es miembro del consejo de asesores económicos del gobierno de Escocia y del gobierno de Sudáfrica, del secretario general de la OCDE.

Además, es asesora del Consejo Económico y Social de la Argentina, del Consejo de Investigación Económica de Noruega y también fue asesora del informe de alto impacto de investigación e innovación orientado a la Unión Europea. Entre otras cosas. es autora de varios libros, por ejemplo, The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector, en el que desmitifica que el sector público sea siempre menos eficiente que el sector privado. "Vamos a escuchar tres de sus últimas declaraciones. Una verdadera ‘rockstar’ de la economía mundial", agregó Fontevecchia.

Mariana Mazzucato.

Mazzucato dijo, en una entrevista con Alejandro Bercovich que “en Argentina, no siempre hemos tenido un enfoque sobre la parte productiva de la economía. Una parte productiva diferenciada, en torno a misiones que tengan que ver con la sustentabilidad. Entonces, los recursos naturales, como el litio, se tienen que ver de una manera sustentable. Como así la parte de servicios digitales, los datos, necesarios para una economía moderna. Y necesarios para hacer esos recursos naturales parte de una economía con valor agregado, en lugar de sólo extraer recursos y venderlos al mundo. Volverlos parte de un ecosistema”.

Por otra parte, en este mismo programa también ha sido entrevistada. En dicha ocasión, habló desde una perspectiva amplia de los problemas del mundo, expresando: “Tenemos crisis conectadas: climáticas, financieras y geopolíticas. El problema es que, cuando uno tiene que reaccionar en el corto plazo, a veces pierde la visión más amplia que necesita para pensar una economía más fuerte. En todo Latinoamérica tenemos problemas estructurales, como la baja productividad, la baja inversión del sector privado, el sector público que no invierte en sí mismo. Para tener un desarrollo productivo necesitamos comenzar por los desafíos locales, y esos desafíos necesitan de la colaboración de todos los sectores, no hay ningún sector que no tenga cambios que hacer”, sostuvo Fontevecchia.

La economía no se reduce a la matemática. Los problemas que observamos en la Argentina, en su macroeconomía, como la inflación, a veces no nos dejan ver que Argentina tiene una enorme cantidad de valores, en términos económicos, para desarrollarse. “Los problemas macroeconómicos son solucionables, lo que no tendría solución sería la falta de recursos en el país. Y, en el caso de Argentina, el país tiene todo por delante para desarrollarse ni bien ordene su macroeconomía”, explicó el conductor.

Populismo y neoliberalismo, dos caras del mismo problema

Volviendo a Mazzucato, ella opina que “Argentina tiene universidades fuertes, educación pública que funciona, salud pública. Han invertido en un Estado fuerte que es muy importante, sin eso la gente tiene hambre, no tiene educación. Tenemos que reconocer eso como logro cuando lo confrontamos a otros países de la región”. Y agrega: “el problema surge cuando se cae en un modo populista de hacer política, que dificulta que se cree riqueza”.

Para finalizar, Fontevecchia hizo una interesante reflexión a partir de las declaraciones de la economista italiana. “En relación al título de esta apertura, Mazzucato dice que gran parte del problema del poco crecimiento de toda Latinoamérica, en los últimos 25 años, tiene que ver con que se aplicaron, con intensidad, políticas neoliberales. Pero también critica la contracara de esas políticas, que es el populismo. Ella plantea que el neoliberalismo y el populismo son dos caras de la misma moneda. Y critica que el populismo no se preocupó nunca de la creación de riqueza. Dos males aquejan a Latinoamérica y Argentina, el neoliberalismo y el populismo”.

“Estas reflexiones probablemente sean de interés para quienes les toque gobernar a partir del año próximo. Prestarle más atención a esta ortodoxia de los heterodoxos”, concluyó el periodista.

