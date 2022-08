Ricardo López Murphy, diputado nacional por Juntos por el Cambio, dialogó con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseveró que "la actitud de indulgencia que se vivió el sábado a la tarde ha llegado muy lejos y varias figuras del Partido Justicialista avalaron eso" y que "hay que aseguramos el monopolio de las fuerzas".

¿La violencia física de los años 70, encarnada en la imagen de Ricardo Balbín saltando de una casa vecina a la otra por la cantidad de manifestantes en la casa de Perón, comparada con la de del sábado en la casa de Cristina, hoy hace catarsis en una violencia oral, y eso es más saludable?

Esos tiempos fueron lamentables y fueron parte del fracaso argentino. Esa guerra civil soterrada terminó con miles de muertos. Condicionó nuestro país, seguimos discutiendo esa época. Es incomparable esa situación con esta época. Es cierto que el país está más deteriorado ahora, porque en los últimos 13 años no ha crecido. Hay un estado generalizado de frustración.

Además veo que la decisión por una parte significativa de la política de creer que van a obtener en las calles lo que no pueden defender con pruebas en los estrados judiciales. Eso lleva a la destrucción de la República. Hay amenazas solapadas como se le hizo al fiscal Luciani

Esta idea de que por un lado están los votos y por otro, la calle, y que los votos solos no alcanzan si la calle luego condiciona los votos. Este fantasma, llevada al 2023, en el cual puede haber un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio, y esta idea de que hay que hacer las reformas ¿Cómo puede connotar un tema con el otro?

Ese es el dilema que tenemos, la clave de la existencia del Estado es el monopolio de las fuerzas, si no se puede asegurar el país está perdido, parte del éxito del país en el último tercio del Siglo 19 y la primera mitad de este siglo fue los hechos del sistema institucional prevalecía.

La idea de que no tenemos los dispositivos para asegurar, por ejemplo, que funcione el Congreso como ocurrió en aquella oportunidad, esta en el corazón de las dificultades de funcionar correctamente como sociedad. Parte de los errores de aquel diciembre del 2017 fue no tener un dispositivo de seguridad que asegurara el normal funcionamiento del Congreso, que implicaba no dejar entrar a la muchedumbre a la Plaza del Congreso. para que no condicionara a nuestros legisladores.

Yo censuro eso y también lo que pasó el sábado a la tarde en Recoleta, donde las fuerzas de seguridad fueron desbordadas. Hay que aseguramos el monopolio de las fuerzas, ese el prerequisito de una sociedad libre y próspera. Un ejemplo claro es el de el jefe de las barra brava de Racing que está condenado a 12 años por homicidio, y no se lo puede detener por las mismas consideraciones que ha dejado que patotas dominen la calle.

Habiendo sido Ministro de Defensa, ¿cómo se resuelve un problema cuando se trata de una multitud enorme en un estado de conmoción violenta en una sociedad?

Uno gasta en Defensa para evitar la guerra, no para hacerla. Hay que asegurar el control del orden público para evitar que los gobiernos constitucionales dependan de esas multitudes embravecidas. Y hay que tener los medios para asegurar el orden público. Algunos dicen que lo de la casa del Cristina fue un costo menor, con pocos policías heridos, bueno, es justamente por ese criterio que vivimos en el desorden que vivimos.

El kirchnerismo actúa como si no existieran la justicia y las fuerzas de seguridad. El problema es que cuando se concede constantemente, se va destruyendo como sociedad, siempre tiene costos esa concesión. Nadie quiere vivir en una sociedad con ese nivel de desorden.

Yendo a la política, ¿ve un kirchnerismo replegándose en un sector de más intensidad pero más pequeño, hacia una fuerza testimonial que se repliegue sobre los propios? ¿O ve un reverdecer de la incorporación del peronismo como parte de su mística de continuidad de sus principales referentes? ¿Cuál es su escenario respecto del futuro del peronismo y del kirchnerismo?

El deterioro de la gestión va a afectar a todos, al peronismo y al kirchnerismo, estos días vi manifestaciones de solidaridad con el accionar ilegal de esta gente no kirchnerista que me ha preocupado, con el argumento de no respetar la división de poderes en un juicio escrupuloso, en el que se siguió el debido proceso y que, encima, recién empezó.

Pero la convocatoria esa, es una ruptura institucional respecto a la división de poderes y que hace suponer que los políticos tienen razones que el ciudadano no tiene, y ese concepto es lo que está en juego.

La actitud de indulgencia que se vivió el sábado a la tarde ha llegado muy lejos, se dejó que hagan lo que quieran. Lo que es grave es que figuras sensatas del Partido Justicialista avalaron eso.

