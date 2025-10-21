Lucas Romero: "Veo un techo de 36% para LLA con posibilidades de ser superado por el peronismo"

Lucas Romero, director de Synopsis, consideró que la elección legislativa de medio término será clave para medir la capacidad de gobernabilidad de Javier Milei, pero advirtió que el oficialismo enfrenta un escenario complicado. "En la práctica, estamos viendo que el 35 o 36% pareciera ser un techo para el gobierno", sostiene el analista político, quien no descarta que el peronismo logre superar ese umbral. Según explicó Romero en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la falta de consensos en el Congreso y los problemas internos en La Libertad Avanza agravan la situación, aumentando las posibilidades de que el peronismo recupere terreno.

Lucas Romero es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad del Salvador, el director de Sinopsis Consultores, donde realiza informes y evaluaciones sobre la actualidad política y social de la Argentina.

¿Qué te indica tu olfato? ¿Qué es lo que está pasando?

Una elección de medio término es una instancia importante de un proceso político, pero creo que para este proceso político es aún más importante porque este es un proceso que tiene ciertas singularidades. De todos los candidatos presidenciables que había en 2023, Milei era el único de todos ellos, los que podían ganar la elección, que al problema económico del país le iba a agregar un problema político por las características de su surgimiento. Un candidato que se presenta con solo dos diputados y efectivamente el triunfo produjo una configuración del sistema muy poco propicia para lo que los sistemas políticos hacen, que son producir decisiones. Entonces esa configuración, ya de por sí compleja para producir decisiones, le agregaba un problema adicional, y esto ha sido una característica desde el inicio de este ciclo. Yo digo que Milei puso sobre la mesa el problema de la toma de decisiones.

Recordaba ayer, en febrero de 2024, recién comenzaba el ciclo, visitó el país Gita Gopinath, la subdirectora gerente del Fondo Monetario, y raramente dio entrevistas a los diarios Clarín y La Nación. Y ya en esa entrevista tenía el objeto de decir algo, había una funcionaria que quería transmitir un mensaje. Se hablaba de la necesidad del diálogo y la búsqueda de consenso. Y lo cito porque ahora está un poco de moda, a propósito de este planteo que hace Estados Unidos detrás de esta inédita ayuda que está ofreciéndole la administración Trump a Milei, del planteo de la gobernabilidad. Es una problemática que estaba desde un comienzo en la escena y en manos de un presidente que nunca mostró tener la real dimensión de esa problemática. Cuesta encontrar en este presidente una actitud iterativa de construcción de una decisión colectiva con otros actores del sistema.

Porque incluso con la ley bases, no hubo un proceso iterativo. Pidió algo y el Congreso le devolvió, dentro de sus posibilidades y dentro de los acuerdos, otra cosa. Pero no hubo una instancia de diálogo entre el poder ejecutivo y el legislativo para construir una decisión colectiva. Entonces, dicho todo esto, me parece que es más importante que cualquier otra elección de medio término o para cualquier otro presidente, porque esta elección va a determinar en qué medida Milei puede acercarse a resolver ese problema, que sigue estando.

Parece no tener solución. Porque estás hablando del carácter tanto del líder como de la construcción que el líder realizó. Entonces, saque ocho diputados más, ocho diputados menos. De cualquier forma, para aprobar las leyes nunca tendría el 51%. Hace falta diálogo y consenso.

Sí, me he animado a pensar que podemos estar frente a un dilema de no resolución, porque hay problema en toda la cadena de producción de la decisión. No solo en la condición de minoría que afecta a este ejecutivo, que era de hiper minoría al comienzo del ciclo. Puede ser de una minoría menos gravosa después de la elección de medio término, pero ha habido problemas en la naturaleza del liderazgo presidencial, que no ha sido para nada un liderazgo consensual, un liderazgo confrontativo, un liderazgo que ha reclamado insólitamente, en un contexto de fragilidad y debilidad política, centralidad en el proceso de toma de decisión. Solo eso se logra teniendo mayorías.

Entonces, si Miei no cambia su carácter en términos de su liderazgo, es probable que lo que señalas sea cierto: aún mejorando su condición legislativa, va a seguir necesitando apoyos y consensos y es difícil que lo logre, dicho mal y pronto, a los bife. Uno pone el foco ahora sobre cuál va a ser la reacción del gobierno frente a este resultado, que, de vuelta, un voto más, un voto menos, un diputado más, un diputado menos, va a requerir una respuesta del Poder Ejecutivo para atender esta demanda que ahora está planteada por su principal socio y aliado, que es Estados Unidos, que le está reclamando capacidad de toma de decisión.

La sociedad evidentemente le asignó a Milei la capacidad de toma de decisiones en dos áreas, concretamente en economía y en seguridad. O sea, el famoso, la eliminación de los piquetes y de los cortes de calles que se atribuye a Patricia Bullrich y en la baja de la inflación, que tenía que ver con Santiago Caputo. Uno de esos dos artífices, que era Patricia Bullrich, va a dejar de estar en escena en el área de seguridad. Probablemente también porque las mismas ventajas ya no las podría producir, porque es probable que hoy ya ese tema empiece a entrar en la medida que haya conflicto social, se acabe. Es más difícil poderlo llevar adelante, pero uno de esos temas, uno de sus líderes en el gabinete, no va a estar en el gabinete. Todo indica que cambiaría su segundo canciller. Pero se mantiene su ministro de economía. ¿Cuál es la promesa de Milei? De hecho, estas hipótesis de que se va a fusionar el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Justicia, que en realidad lo único importante acá es política internacional y economía. No sé si te parece una hipótesis asignable al gobierno.

Probablemente por su sesgo profesional, naturalmente tenemos un presidente que está muy enfocado en lo económico. Para mí, el error cometido por este presidente en la primera mitad del ciclo, es subestimar la importancia de la política para producir incluso resultados económicos.

Algo de esto ha intentado transmitir que ha entendido el presidente después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y aparece esa foto de Milei con Guillermo Franco y Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, y Luis Caputo, como si estuviera queriendo transmitir la idea de que a partir de ahora se va a pensar la economía también pensando en la política. Cuando digo que hubo problemas en toda la cadena del proceso de producción de toma de decisión, no solo hubo problemas en liderazgo presidencial, sino también se vio de manifiesto muy claramente los problemas que enfrentó este ciclo por ser este un presidente sin partido, por ser este un presidente sin equipo de gobierno. Por ser este un presidente sin capacidad de ordenar el sistema de incentivos que regula la conducta de los actores de su propio espacio.

No solo reflejadas en la indisciplina en el Congreso o en las fracturas, las peleas internas en el bloque oficialista, sino también con un rasgo que es muy llamativo, que es que, siendo este un equipo chico, el del presidente, y reducido a su mínima expresión, el proceso de toma de decisión a tres personas, el famoso triángulo ángulo de hierro, bueno, en ese grupo minúsculo, encumbrado del poder, ahí también ha habido internas. O sea, el presidente no ha podido armonizar la coexistencia de dos figuras tan importantes como Santiago Caputo y Karina Milei para este presidente. Entonces, en toda la cadena que se requiere tener funcionando para producir decisiones, ha habido fallas.

En economía y seguridad hubo un liderazgo claro de sus ministros.

Sí, en seguridad me parece que hubo una capacidad operativa sobre una problemática puntual que actúa básicamente en el área metropolitana porque la problemática de los piquetes es esencialmente una problemática de este ámbito en donde se actuó con eficacia...

Pero más allá de eso, pareciera que ahí sí hubo decisión.

Creo que estuvo de la mano también de atender el modo en que se estaba gestionando la ayuda social y esta idea de desintermediar esa ayuda, que permitió desarticular organizaciones que tenían capacidad de ejercer presión en la movilización de la gente en la calle para efectivamente demandar atención a sus demandas. Ahí hubo un ámbito en donde el proceso de toma de decisiones del equipo de gobierno produjo resultados. Yo, en materia económica, quizás lo pondría un poco en duda porque, este es un gobierno que mostró una caída en los índices de inflación, una desaceleración de la inflación, pero todavía no ha atendido muchas otras problemáticas y demandas de la ciudadanía en materia económica que son las que lo ponen en apremios electorales.

Si el gobierno hubiera tenido éxito económico solo con bajar la inflación, hoy no estaríamos hablando de una circunstancia de apremio electoral que enfrenta el gobierno con esta duda de si el gobierno va a ganar o no las elecciones de este domingos. Entonces, ¿hasta qué punto esa área funcionó bien? Y probablemente lo que Gita Gopinath le advertía al gobierno en febrero de 2024 es: "Van a necesitar acuerdos en el Congreso para poder avanzar con reformas". Cosas que no pudieron hacer durante esta primera mitad del mandato y que empieza a ser el reclamo pendiente para la segunda mitad: empezar a darle competitividad sistémica a esta economía. Da la sensación de que Milei tenía que proceder en la solución de los problemas económicos agregándole un tipo de cambio a esta economía y competitividad no cambiaria.

Ayer, donde vos estás sentado, estaba Luis Zeco. Discutíamos respecto de la clásica disyuntiva entre marxismo y liberalismo: si la infraestructura condiciona a la superestructura, o la superestructura a la infraestructura, o la economía, la cultura o la política. Él es un profesional férreo defensor de que en la economía, el título de la última columna de Durán Barba en Perfil de domingo, "No es la economía, estúpido", era el título. Él defendía ferreamente y ponía un ejemplo: dice, "¿Qué persona con mayor capacidad política que Sergio Massa?" Conoce todos los timbres, todos los resortes. Sin embargo, como la economía no le funcionó, toda su capacidad de articulación política no le sirvió para nada. Entonces, si uno no tiene la macro ordenada, la política no sirve para nada. Este era el planteo de un economista.

De hecho, tomando un poco ese paralelismo, uno podría decir: "Se requieren fundamentos económicos, que son los que habitualmente mencionan y referencias los economistas, pero también fundamentales políticos". Probablemente más hubiera tenido fundamentales políticos, pero no tenía fundamentales económicos, no tenía la macroeconomía ordenada, con lo cual no alcanzó con solamente tener la capacidad de gestionar, la acción política de gobierno o la acción política del programa económico.

¿Decís que la insuficiencia de los resultados económicos es consecuencia de la insuficiencia política?

Una respuesta subóptima en materia de resultados de política económica. Probablemente Milei tenía las opciones de administrar el tipo de cambio con alguna capacidad y de proveer a la economía competitividad no cambiaria. Reformas estructurales, infraestructura, todo lo que rodea la competitividad no cambiaria de los diferentes sectores de la economía. Bueno, quizás lo que dijo es: "Como yo puedo manejar el tipo de cambio, lo voy a atrasar, voy a producir desinflación, voy a producir capital político y las reformas vendrán más adelante cuando yo esté fortalecido políticamente". Puede haber sido esa la ecuación que pensó originalmente.

Creo que es la ecuación que no le ha resultado, porque ha producido atraso cambiario, ha producido desinflación, pero eso no se está traduciendo en el capital político esperado por el presidente de ir a la elección a pintar el país de violeta o arrasar, como dijo en algún momento. Entonces, ahí creo que hubo un error de cálculo respecto de qué es lo que se pensó hacer y qué es lo que se pensaba lograr con eso que se iba a hacer...

Pero finalmente estás hablando de otra forma de gradualismo, porque finalmente las reformas vienen después.

Es que probablemente, yo creo que los defectos que ha tenido este presidente es de no ser todo lo gradual que la situación demandaba. Quizás no era tan necesario bajar tan rápido la inflación, pero sí era importante tratar de garantizar que la economía no entrara en un proceso recesivo como está entrando. Y que no llegue la elección en un contexto donde tenés destrucción de empleo, caída de consumo, percepción de pérdida por adquisitivo de parte del electorado y la gente que no responde como el presidente hubiera querido a la baja de inflación.

Uno mira las encuestas y la mayoría indican que la Libertad Avanza gana las elecciones, o sea, saca más votos que no solo Fuerza Patria, sino la suma de lo que luego en el Congreso terminarían siendo los distintos partidos provinciales del pamperonismo, integrantes de ese bloque pamperonista. Cuando uno habla con, con las mismas personas que tienen a cargo las empresas de sondeo de opinión pública en su función de político o de sociólogo, te dicen que cuentan esto, está todo muy mal para que alguien gane una elección. Parece un poco esquizofrénico.

No comparto la interpretación de que nos encaminamos a un triunfo del oficialismo. Yo creo que la evidencia, por lo menos en este caso, no nos está diciendo eso. ¿Nos está diciendo que va a perder? No, nos está marcando que se presenta una elección competitiva donde el gobierno puede perder. Al mismo tiempo, hay que remarcar los problemas que está teniendo la encuestología, los problemas que está teniendo la investigación, porque a las encuestas le está pasando lo mismo que las urnas. La gente no va. Así como la gente no va a votar, tampoco la gente va a contestar encuestas.

La caída en la tasa de respuestas afecta a la capacidad predictiva que puedan tener estos estudios, pero además le agregamos una complejidad adicional que tiene que ver con que esta es una elección legislativa. Esto ya le hemos repetido en reiteradas oportunidades: son 24 elecciones y uno lo que hace es una aproximación a la escena electoral llevando una misma pregunta a todas las 24 provincias con la misma oferta y esto puede ser imperfecto en términos de obtener un resultado preciso respecto de cómo se va a distribuir las preferencias.

Hay un dato que yo no subestimaría y que creo que también es factor explicativo de por qué el gobierno le está costando proyectar un escenario de mucho caudal electoral. La suspensión de la PASO ha sido un factor muy determinante de la forma en que se está configurando esta escena electoral. La PASO, desde que se había implementado en 2011, había tenido un efecto reductor sobre la oferta electoral. Nosotros venimos haciendo un seguimiento a este tema en la consultora hasta el 2011. El promedio de cantidad de listas que se presentaban en la categoría diputado nacional, tomamos esa categoría porque es la única que está presente en todas las elecciones, en todas las provincias. El promedio de listas era de 10 por provincia. Cuando se implementa la PASO, ese promedio baja a 5.2, se reduce a la mitad. Suspendida la PASO, ya tenemos el dato de qué promedio de listas tenemos. Vamos a tener este domingo: el promedio es 9.2, o sea, volvimos casi a duplicarse.

¿Eso qué implica? Yo soy oficialismo, me va a costar mucho más juntar más votos si tengo solamente 5 ofertas o si tengo 10. Pero lo que se ha multiplicado mucho más en términos de promedio son las listas que representan oferta no peronista. Y después están la oferta izquierda que uno la podría agrupar como un electorado muy poco disponible para este oficialismo. El promedio de listas entre estos dos espacios es de 2.6. Milei va a ir a competir en todas las provincias con un promedio de 5.5 listas adicionales de oferta no peronista. Esto le pasó en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, si uno junta todos los votos que recolectaron la oferta no peronista que no era la Libertad Avanza y juntaba 13.5% de los votos. Entonces, fue una muy mala decisión de estrategia política electoral haber suspendido la PASO porque eso multiplicó mucho la oferta del electorado que Milei no está pudiendo atrapar, porque el desafío que tenía Milei el 10 de diciembre de 2023 era cómo encastraba su espacio político en la organización que tenía el sistema.

Vuelvo al comienzo, parece que es un dilema sin solución. Es decir, que son las consecuencias de decisiones que ya están tomadas y que hoy, frente al escenario electoral, son irreversibles.

Uno puede marcar los errores que pueden explicar por qué se llega a esta circunstancia. Por ejemplo, en este caso yo creo visto los acontecimientos, uno debe interpretar que Milei no estaba en condiciones de querer construir su propio partido. Milei está urgido para garantizar rápidamente una organización dentro del sistema de representación..

O sea, que el error constitutivo sería el de Karina Milei de considerar que la Libertad Avanza tenía que tener un partido en las 24 horas.

Creo que hubo un error de cálculo en función de las urgencias y las necesidades de que, de creer que había tiempo y espacio para poder construir su propio partido y que no había la urgencia de construir una coalición que le dé sustento político y que implique acuerdos con los sectores más afines, sin necesidad de darle prioridad a la construcción de ese espacio. Ese, pareciera ser la factura que le está pasando la escena de cara a este proceso electoral. Milei va a perder mucho caudal electoral en relación a lo que él recogió el 19 de noviembre de 2023. Y ahí está la raíz del problema: de la no resolución de los problemas de gobernabilidad que lo han condicionado para ofrecer resultados económicos, porque si él hubiera tenido capacidad autónoma de toma de decisión el 10 de diciembre de 2023, probablemente podría haber avanzado con muchas otras decisiones que hubieran aumentado la probabilidad de éxito de su programa económico, no necesariamente dependiendo exclusivamente de la baja de la inflación que no le está produciendo los réditos políticos que le esperaban.

¿Vos te estás imaginando una elección difícil para el gobierno?

Estoy imaginando una elección en donde el gobierno está teniendo dificultades para mostrar que pueda imponerse a su principal partido.

¿Tiene dificultades para superar el 35% o tiene dificultades para mantener el 30?

En la práctica, estamos viendo que el 35 o 36 pareciera ser un techo para el gobierno. Y eso abre la posibilidad de que el peronismo efectivamente pueda juntar más votos que eso. ¿Vemos al gobierno en una escena catastrófica, de menos de 30%? No. Pero estamos viendo con mucha dificultad la proyección de que el gobierno pueda recolectar apoyos más allá de 35 y 36. Y ahí es donde aparece la posibilidad de que el peronismo pueda juntar ese caudal electoral, que por cierto es el caudal electoral que juntó Sergio Massa en 2023, en un contexto muy adverso para el peronismo, en un contexto de oferta reducida, porque Massa junta el 37% cuando había cinco opciones en todas las provincias del país, que fue la elección de octubre del 2023.

No pareciera ser algo muy desafiante para el peronismo poder superar esa meta. Por eso decimos que es una elección abierta, con riesgo de derrota para el gobierno con lo importante que es ese aspecto simbólico del resultado, porque cuando uno piensa: "Bueno, ¿qué puede mostrar el gobierno como positivo?" Naturalmente surge esto de mostrar la cantidad de legisladores que seguramente va a ser una mejora respecto de lo que se tiene. Ahora, va a ser muy difícil para el gobierno mostrar una arista que luzca del resultado si al fin de cuentas la suma total de los votos los muestra por debajo de otra fuerza política.