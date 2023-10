Martín Cabrales: "No sé qué tipo de dólar va a tener lo que estoy vendiendo en pesos"

Martín Cabrales habló con Nuria Am en el marco del Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, bromeó por sentirse local ya que su empresa nació en la ciudad balnearia y analizó la situación económica del país: “la falta de insumos paraliza la industria porque disminuye el comercio y el empleo” afirmó el empresario en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cuál es tu apreciación de este coloquio del cuál formarán parte Patricia Bullrich y Javier Milei?

Lo que sucede es que alrededor del coloquio se hacen muchas reuniones distintas, almuerzos e invitaciones por parte de las empresas. Hace un mes y medio me invitó Juan Nápoli a un almuerzo con Javier Milei y ya le había confirmado. La organización también puso a Patricia Bullrich a la misma hora, así que voy a escuchar un rato a cada uno.

Me impresiona la cantidad de gente que vino, creo que es un récord absoluto y todas las charlas están llenas. Los empresarios hablamos más, decimos lo que pensamos y hay temas instalados de los cuáles se habla permanentemente.

Cuando un coloquio coincide con las elecciones, los empresarios están más sueltos para hablar de las problemáticas del sector y las expectativas con los distintos candidatos.

Hay temas que están instalados como lo es el trabajo, la producción, la inflación, la importación de insumos, las reservas y la dolarización. Recién hubo un panel de Daniel Funes de Rioja muy interesante, también hay un montón de actividades alrededor del coloquio que son muy buenas.

¿Cuál es la emoción que prima a tan pocos días de las elecciones?

Hay un poco de ansiedad por escuchar el debate del domingo, ver los resultados electorales y conocer ver quién va al balotaje, teniendo en cuenta que aparentemente habría segunda vuelta.

Bullrich denunció penalmente a Milei por acusarla de poner bombas en jardines de infantes

Jorge Fontevecchia: ¿Tenés más expectativas por escuchar a Patricia Bullrich o a Javier Milei?

No tengo una preferencia aún. Más allá de las propuestas de los candidatos, me gusta conocer a sus equipos de trabajo. Las propuestas las venimos escuchando todos los días. Lo bueno de este coloquio es que puedo tener un trato más directo con Javier Milei que es algo difícil de encontrar. A Patricia la vengo escuchando hace rato y me gusta.

Fernando Meaños: ¿Cómo se maneja desde el empresariado la urgencia que supone la inflación y las corridas cambiarias, al mismo tiempo que se trata de hablar del largo plazo con los candidatos?

Lo inmediato, la corrida cambiaria, la posible unificación del tipo de cambio, la dolarización, la importación, etc, genera una preocupación muy grande. Yo necesito saber a qué tipo de dólar voy a terminar pagando lo que hoy estoy vendiendo en pesos.

¿Qué medidas toma la empresa para enfrentar ese problema?

La empresa tiene 81 años, es decir que tengo proveedores en el exterior que me conocen desde hace mucho, como puede ser la Federación de Cafeteros de Colombia, además de proveedores de Brasil y Perú. Crédito tengo, pero ese crédito lo tiene Martín Cabrales Sociedad Anónima, no lo tiene Argentina. En el exterior nos están mirando, ven las dificultades que estamos pasando y están preocupados sobre qué vamos a hacer los argentinos con la economía y cómo sigue esto.

La falta de insumos paraliza la industria porque disminuye el comercio y el empleo. Van a tener que acomodar la macro y eso va a llevar tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. En este caso, no me estoy refiriendo ni a Patricia Bullrich, ni a Javier Milei, ni a Sergio Massa. El que llegue, lo va a tener que hacer. No son temas que se pueden seguir postergando.

