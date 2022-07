Martin Tetaz: "Batakis dio buenas ideas, hay que ver cómo funcionan"

El actual Diputado, Martín Tetaz, Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y expresó que "el gasto público es una buena idea". Además criticó que la segmentación de tarifas se continúa prolongando y que "aún no hay formularios". Por último, opinó que "Batakis dio buenas ideas, hay que ver cómo funcionan".

¿Silvina Batakis va despacito?

Aparentemente tomó más decisiones de contabilidad que de economía. Para ser un poco más eficiente, el gasto público es una buena idea pero hay que ver cómo funciona en la práctica, esto debió existir siempre. El otro tema es el de gestión, sí esto funciona o no. No ha habido anuncios de cambios dramaticos.

Sin embargo, mencionó que no se iba a gastar más de lo que tenemos, eso lo quiero ver en la práctica, es algo que presupone cierto ajuste fiscal, aunque no lo cuantificó y no lo dijo de esta manera.

La pregunta del millón es cuando Energía sea la subsecretaría que le pida financiamiento y le tenga que decir que no a ellos. Todos sabemos que el gran problema de Martín Guzmán era ese. Es decir, cómo decirle que no a Energía cuando le pedía subsidios energéticos. Una segmentación de tarifas, ahora, no aporta nada.

Para ahorrar en materia de energía requiere un ajuste de tarifas muy grande. Hay muchas expresiones de deseo en la conferencia con la ministra, lo mismo con el Fondo Monetario Internacional, hay que acumular 4100 millones de dólares de reservas antes de que termine julio. No creo que antes de que termine el año lo puedan resolver.

Dice que no va devaluar pero, al mismo tiempo, el tipo de cambio está aumentando menos que la inflación, con lo cual lejos de devaluar, sino que está reevaluando, está apreciando el tipo de cambio. Le faltan algunas precisiones al discurso, además de anuncios de medidas concretas, más allá de algunas de organización, de la gestión de los fondos que me parece que van en sentido correcto.

¿Es correcto que si resolvés el tema de Vaca Muerta se solucionan la mitad de los problemas de la economía argentina?

Absolutamente. La unidad de medida del gas es un millón de BTU, la cual se estaba pagando 6,50 dólares el millón. Con la crisis, tuvo que empezar a importar pagándolo de contratos de entre 25 y 30, 35 dólares porque escasea en el mundo. Si consigue el de Vaca Muerta pagaría cuatro dólares por millón de BTU, es decir, que el ahorro en materia de subsidios energéticos sería formidable.

El ahorro, en término de divisas para el país, también sería muy bueno, o sea que arregla -al mismo tiempo- déficit fiscal y déficit externo. Todo esto requiere capacidad de gestión y lo que no ha podido hacer este Gobierno es eso, la incapacidad de gestión. Están hace rato con lo de la segmentación de tarifas y aún no hay formularios. Todo esto genera mucha incertidumbre sobre sí, efectivamente, lo van a poder llevar a cabo. Permitime dudar que el gasoducto esté terminado para el año que viene.

En cualquiera de los casos, para el invierno del próximo Gobierno, el problema central del déficit fiscal y el problema central de la falta dólares estaría resuelto, ¿no?

El Gobierno deja tarifas más desajustadas, mucho más que las del 2015 al ritmo que venimos pero que, del otro lado, dejaba el gasoducto porque había más expectativa hace un año de que esto fuera así. Hoy ya tengo dudas de que el Gobierno tenga la capacidad de gestionar algo así. Es lo que salvaría financieramente al que viene y evitaría la necesidad de tener que hacer de arranque un ajuste de tarifas muy significativo.

¿Es correcto cuando Guzmán decía que se comparaba injustamente el aumento de las importaciones energéticas vs. el aumento el de las alimenticias porque las energéticas paraban en julio?

Las importaciones alimenticias fueron récord en el primer semestre, no es que hayan guardado tanto. El pico de ofertas de granos es abril, mayo y junio, no hay otro en el segundo semestre. El pico energético pasa en invierno, por lógica y la utilización de gas sube. En primavera, como ocurrió el año pasado, baja y después tenés pico de electricidad. Afloja la presión.

¿Cuál es tu proyección de cara a lo que resta del año?

¿Vos estás seguro que desde el punto de vista polìtico terminaron los cimbronazos internos y ya no hay modificaciones importantes en los próximos 30 días? Con la inestabilidad política que hay, es difícil proyectar.

Mi proyección es que no se cumplen las metas con el Fondo Monetario, no importa porque hay renegociación. Me preocupa mucho el vencimiento de la deuda en pesos porque ya el Gobierno ha colapsado su posibilidad de financiarse en pesos. En parte, cuando la ministra dice 'Vamos a gastar lo que tenemos', lo quiero ver en la práctica, con la presión de los sindicatos, de la Secretaria de Energía. Batakis dio buenas ideas, hay que ver cómo funcionan.

Por ahora, es una expresión de deseo. Vamos a ver los números fiscales del mes de julio, agosto y septiembre empiezan a mostrar el deterioro de la primera mitad del año. Fiscalmente son los meses más difíciles. Los sueldos hay que empezar a pagarlos con paritarias porque los ingresos fiscales grandes del primer semestre de liquidación ganancias y otros impuestos ya no están. El segundo semestre en materia de finanzas públicas es muy déficitario, vamos a ver cómo lo financia el Gobierno, este es el gran desafío.

¿No creés que cuando se dice que, la ministra que designó Cristina Kirchner o que el Presidente renuncia, son deseos de generar mayor desastre económico?

Todas las piezas juegan. Seguramente hay gente que quiera desestabilizar. No creo que los medios de comunicación sean los responsables de la crisis, es todo lo contrario. No hay situación especulativa si vos tenés ordenadas las cuentas públicas.

Siempre tienen más rating aquellos que vienen y transmiten desastres y contribuyen a lo malo que ya está. Evidentemente te sorprende esa apuesta por la vicepresidenta cuando tiene medidas o anuncios más a la ortodoxia que Martín Guzmán.

Hay mucho debate sobre sí los medios son los que forman opinión pública o es la gente que elige el tipo de medios. Esencialmente, éstos facilitan el sesgo de confirmaciòn de hipotésis, los medios le dicen lo que quieren escuchar. C5N dice que todo anda bien y La Nación dice todo lo contrario. Los medios cuando hay un tema trascendental escapan y prefieren dar una primicia, los posiciona mejor esto. Creo que están fragmentados. pero finalmente hay cierta homogeneidad cuando hay contundencia en un algun tipo de noticia.

Si vos decís que el Presidente se va a ir, el dólar sube.

Si yo digo que Margarita Stolbizer -una suposición- cerró un banco, no tiene importancia ni genera un efecto por no ser verosimil, nadie se cree que ella se pueda robar un banco. Hay una teoría de los rumores. El rumor necesita como condimento esencial la verosimilitud.

Te corrijo, Martín. Requiere verosimilitud para que cobre mayor dimensión, pero está lleno de rumores. A lo largo de mi carrera profesional te podría hacer listas interminables que no podrían tener ningún asidero, también requiere que otro lo crea.

Nuria Am: Batakis dijo: "Sólo pagaremos a las provincias el dinero con el que contamos". ¿Creés que esto pueda tener preocupación por parte de los gobernadores y confiás en que estas medidas fueron consensuadas a la vicepresidenta?

Una parte del dinero que va a las provincias es el de la coparticipación que tiene que ir automáticamente por ley. Lo que sucede luego es que muchas veces se usan los recursos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de los repartos no automáticos de corte discrecional que en realidad puede haber un freno de este tipo de fondo, sobre todo, en un año que no es electoral. Lo habitual es que el Gobierno se desordene fiscalmente en los años de elecciones, pero que se ordene al año siguente.

Parte de la crisis, la salida de Guzmán, la incertidumbre, el dólar a $300 tiene que ver con que el Gobierno está en un año que no tendría que tener problemas y en un semestre que debería ser olgado teniendo serios problemas financieros.

