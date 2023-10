Milei: ¿Efecto placebo o efecto nocebo?

"Hay una relación directa entre la intención de voto que las encuestadoras le daba a Javier Milei y la evolución del precio del dólar libre", señaló Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 11 de octubre de 2023.

Esta apertura de programa plantea el componente no aritmético que tiene la economía. Por un lado hay un culpable y es el Estado que imprime una mayor cantidad de pesos que los requeridos por la sociedad y que los que pueden ser respaldados por la cantidad de dólares disponibles. Además, hay una correlación directa entre la oferta de dinero y la demanda de dinero que genera la inflación y el aumento del dólar.

Paralelamente estamos comprendiendo que hay efectos psicológicos que hacen que, independientemente de esa ecuación, las cosas tengan un valor. Si uno pensara en una línea directa entre la cantidad de reservas que tiene el Banco Central y el valor del dólar, al ser cero la cantidad de reservas, el valor podría ser infinito, tal como lo explicaba Carlos Melconian.

Profecía autocumplida y su efecto en los crash financieros

El efecto Pigmalión, denominado también como profecía autocumplida, se produce cuando la anticipación de eventos negativos termina influyendo de manera indirecta en que esos mismos eventos se materialicen.

El nombre "efecto Pigmalión" se deriva de la obra de teatro de George Bernard Shaw llamada "Pigmalión", en la que un profesor transforma a una mujer humilde en una dama de la alta sociedad simplemente cambiando sus expectativas y tratándola de manera diferente. La historia de Pigmalión ilustra cómo las creencias y las expectativas pueden moldear el comportamiento de las personas.

Este fenómeno es conocido en el mundo financiero. Hay ejemplos claros de esto en las corridas bursátiles en Estados Unidos. El “Pánico de 1907” fue una crisis financiera que afectó al país norteamericano en la primera década del siglo XX.

También se podría mencionar al llamado "Lunes negro" de 1987 en el que el Dow Jones Industrial Average cayó aproximadamente un 22%, marcando una de las mayores caídas en la historia del mercado de valores de los Estados Unidos.

Esto se debió a la creciente preocupación sobre el déficit comercial y los rumores sobre los problemas que traería la suba de la tasa de interés y generaron una venta masiva de acciones y un colapso financiero que se propagó por todo el mundo.

Efecto placebo y efecto nocebo

El efecto placebo es un fenómeno de la medicina y se manifiesta cuando los pacientes experimentan mejoras notables en su salud o bienestar después de someterse a tratamientos que carecen de sustancia médica real para abordar su condición.

Este enigma se basa en la convicción del paciente de que el tratamiento es eficaz, lo que desencadena una reacción positiva en el cuerpo. En otras palabras, el poder de la mente es protagonista, y la mera creencia de que el tratamiento funcionará resulta en beneficios reales y palpables para la salud.

Los placebos pueden adoptar diversas formas, desde simples píldoras de azúcar hasta soluciones salinas o incluso procedimientos médicos ficticios. A pesar de carecer de acción farmacológica real, estos placebos inducen mejoras genuinas, gracias a la fe del paciente en la efectividad del tratamiento.

El efecto nocebo es el opuesto del efecto placebo. Es un fenómeno que se desencadena cuando una persona sufre síntomas adversos o una agravación de su condición de salud debido a la creencia en la ineficacia de un tratamiento o sustancia, o por la anticipación de efectos secundarios negativos.

Al igual que su contraparte positiva, el efecto nocebo se basa en el poder de la sugestión, pero en este caso, esta sugestión es pesimista. En consecuencia, la persona puede experimentar efectos secundarios reales o un empeoramiento de su estado de salud debido a sus preocupaciones o creencias negativas.

Un ejemplo común del efecto nocebo se manifiesta cuando un individuo lee los posibles efectos adversos de un medicamento en el prospecto y, como resultado, empieza a experimentar algunos de estos efectos, incluso si no están relacionados de ninguna manera con el medicamento en cuestión.

Ambos fenómenos ponen de relieve el impacto significativo que las expectativas y creencias tienen en la respuesta del cuerpo a los tratamientos.

En un artículo escrito por Claude Levi-Strauss en el que teorizaba por qué los chamanes curaban, el antropólogo llegó a la idea de que en aquella época en la que los chamanes eran referencia en la medicina para las poblaciones, no existían los medicamentos necesarios para atender al paciente, por lo que se curaban aquellos cuyas enfermedades no eran tan dañinas, mientras que las enfermedades más peligrosas causaban la muerte de los afectados.

Levi-Strauss además destacó en su tesis que si el paciente tenía alguna enfermedad leve que podía curarse sola, visitaba a un chamán y se sometía al ritual, se terminaba curando más rápido. El papel que cumplían los chamanes era ayudar a los pacientes a curarse más rápido en aquellas enfermedades que a la larga iban a terminar con una cura.

Otro texto que habla sobre el efecto de la sugestión es uno de Sigmund Freud en el que el padre del psicoanálisis en el que le recomendaba a los médicos que, para tener mejor resultados con sus pacientes, acudan a la consulta con un carro de seis caballos, en vez de dos, para que el paciente sienta que se trataba de un médico muy importante y con un gran conocimiento.

El enunciado performativo

La profecía autocumplida implica que una definición falsa puede favorecer conductas que la acaben convirtiendo en verdadera. En 1928, William Thomas planteó su teorema en el que aseguraba que si una situación es definida como real, pasa a crear efectos reales. No se trata de magia, sino de una modificación de la conducta a partir de esta definición falsa de la cual se parte.

John Austin teorizó acerca del enunciado performativo y lo explicó como la palabra que se convierte en acto. En lugar de describir una realidad dada y objetiva, lo que hace la palabra es crear esa realidad, performarla o constituirla.

El dólar y el humor

En Argentina, el dólar está en la agenda mediática desde hace años. Ya en 1962, Tato Bores se reía de cómo la sociedad acumulaba la divisa norteamericana e ironizaba diciendo que el día que tengamos todos los dólares vamos a poder conquistar Estados Unidos.

Lo curioso de aquel momento televisivo de uno de los grandes del humor es que describe una realidad muy parecida a la actual: "usted va por la calle San Martín, donde están las casas de cambio, y está todo el país parado frente a las pizarras. Obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, tipos que antes trabajaban como locos ahora se volvieron economistas".

Mucho más curioso es ver un fragmento de una película de Jorge Porcel que en 1974 vaticinaba un dólar a $1000.

El efecto de Milei

Para entender el efecto placebo o nocebo de Javier Milei, hay que retrotraerse a mayo del 2020 cuando el candidato libertario recomendaba sacar la plata del banco y comprar dólares, tal como lo hizo en sus resonantes declaraciones de estas últimas horas en las cuales definió al peso argentino como una moneda que "no puede valer ni excremento".

Quien le pone el significado al mensaje es el receptor. Javier Milei decía lo mismo hace tres años, pero su imagen ante la sociedad era distinta y, por lo tanto, las consecuencias de sus palabras también.

En el año 2022 Claudio Zuchovicky también teorizó sobre el peligro de la profecía autocumplida en Argentina y ejemplificaba con la cantidad de gente que le preguntaba cuándo iba a explotar la economía: "si todo el mundo se pregunta eso, lo que va a hacer es paralizarse. Empezás a actuar en consecuencia y empezás a generar el riesgo".

Después de las PASO, llegó la tan anunciada devaluación del dólar oficial. En una entrevista con Net TV, Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, explicó el motivo de la decisión del gobierno y aseguró se anticiparon a una devaluación que iba a terminar de ocurrir igual.

Otro clásico de la sabiduría popular es la fábula del pastor y el lobo. La amenaza constante de la llegada del lobo genera miedo al principio, pero finalmente deja de causar efecto y hasta pierde su credibilidad el aviso cuando efectivamente llega el lobo.

Todo economista podría afirmar que en algún momento habrá un salto cambiario, lo que no se puede decir es cuándo sucederá. Javier Milei pareciera ser simplemente el detonador de un proceso que está buscando su momento.

Esto no significa necesariamente que el detonador no tenga responsabilidad sobre la explosión. La bomba no la creó él, pero la detonó en vez de intentar desarmarla tal como debería ser la responsabilidad de un estadista.

