"Milei nos pone en riesgo frente al terrorismo internacional”

“El posicionamiento de Milei vuelve a poner a la Argentina en un foco de vulnerabilidad frente al terrorismo internacional”, sostuvo el diputado nacional y politólogo por Chubut José Glinsky, quien advirtió sobre los riesgos que implica el alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei en el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el legislador recordó que el país ya sufrió dos atentados en los años noventa en un contexto de fuerte alineamiento con Washington y señaló que ese antecedente obliga a analizar con cautela la política exterior actual. Según afirmó, esa estrategia puede resultar “pan para hoy y hambre para mañana”, tanto por sus consecuencias en materia de seguridad como por su impacto en la economía global.

José Glinsky es un politólogo y político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Chubut. Integra el bloque de Unión por la Patria. Se desempeñó como director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante la presidencia de Alberto Fernández, entre 2020 y 2023. Previamente fue el primer ministro de Seguridad de la provincia de Chubut en 2014, bajo la gobernación de Martín Buzzi.

¿Que relflexión hace sobre la posibilidad de que Argentina sufra un nuevo atentado como respuesta al apoyo del presidente Milei al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y cuál su visión de lo que está sucediendo también en Israel?

En principio, por una cuestión también de trayectoria dentro de la comunidad judía y en instituciones de la comunidad, y por la cercanía con la que yo convivo, por familiares directos que viven en Israel, mi mirada es una mirada afectada, no es la de un analista retirado emocionalmente de lo que ocurre.

Yo tengo familiares allí que cotidianamente se tienen que meter en los refugios, que escuchan las sirenas y que, por suerte, comparten, o compartimos, también una perspectiva política e ideológica sobre lo que pasa. Pero si así no lo fuera, y ellos tuvieran una mirada distinta, no dejarían de ser mi familia. Y eso no dejaría de afectar mi mirada.

No obstante, creo que por mi condición de politólogo y dirigente político tengo también la obligación de intentar tener una posición de carácter racional y con algo de distancia. Yo creo que el alineamiento irrestricto de la Argentina con el Estado de Israel es negativo para nuestro país en múltiples direcciones.

En primer lugar, porque, lo vengo sosteniendo desde que asumió Netanyahu, esa relación de Netanyahu con Israel y con los judíos genera un caldo de cultivo complejo en un fenómeno global que es la vuelta del antisemitismo.

Y eso también lo vimos en el marco de los incendios, donde las acusaciones que antes se hacían contra los mapuches como posibles promotores de los incendios pasaron a ser acusaciones contra los judíos y los israelíes.

En segundo término, por una historia que tiene la Argentina de haber participado con un alineamiento con Estados Unidos y Occidente. Creo que, producto de eso, la Argentina sufrió dos atentados terroristas. No sé si es la única explicación, pero hay algo del rol de la Argentina en la Guerra del Golfo y del alineamiento con Estados Unidos que permite buscar algunos indicios de por qué fuimos víctimas de dos atentados terroristas.

Además, el Estado argentino, en gobiernos peronistas y no peronistas, ha acusado en instancias internacionales a Irán como autor intelectual de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. Me parece que el posicionamiento de Milei vuelve a poner a la Argentina en un foco de vulnerabilidad frente al terrorismo internacional.

Luego, respecto de lo que ocurre a nivel más global, yo convivo con la incertidumbre que convivimos muchos. Me da la sensación de que la posición argentina pudo haber sido beneficiosa para Milei en un principio, porque la asistencia financiera del Tesoro norteamericano, a mi juicio, fue determinante en el resultado electoral de octubre.

Pero me da la sensación de que, como dice el dicho, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque las consecuencias de la guerra, más allá de la cuestión bélica o de seguridad, también para la economía global y para la Argentina pueden ser catastróficas si uno toma en cuenta que el modelo económico de Milei fragilizó de alguna manera la posición argentina frente a los avatares internacionales.

Con lo cual, incluso siendo de Chubut, una provincia productora de petróleo que podría verse beneficiada por el aumento del crudo, me parece que la situación nos pone en un mayor nivel de riesgo, tanto en términos de seguridad como de prosperidad económica.

