Natalia Zaracho: "Hacemos un aporte para no perder el Gobierno en el 2023"

La referente del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "hay muchos defensores de los empresarios y muy pocos de los pobres". Además, enfatizó que " hacemos un aporte para no perder el gobierno en el 2023", en referencia a la marcha que se realizará este miércoles. "Le siguen tirando gestos a los mismos", explicó la diputada.

El Frente Patria Grande pertenece al Gobierno, aunque es crítico en varios sentidos. ¿Cómo maneja la contradicción de ser parte y crítica de algo?

Venimos de la organización, de la lucha, de lo que fue el 2001, y estamos en un momento de evolución. Los movimientos sociales, que nos organizamos todos los días, entendemos que no alcanza sólo con eso. Tenemos que hacer política partidaria para transformar los problemas que tenemos desde hace muchos años. Estoy convencida de participar para tener una representación genuina del sector. El Frente de Todos y los gobiernos de Néstor y Cristina llevaron adelante conquistas muy importantes, pero falta representación y nosotros podemos tener voz propia por los derechos que nos faltan.

A veces no es falta de voluntad política, sino que hay un alejamiento de la realidad. Estamos viviendo una crisis social muy grave. Tengo la experiencia de estar ocupando una banca en el Congreso y esos espacios también están preparados para cierta clase social. Tiene un objetivo muy grave que es alejarte del pueblo. Por ejemplo, me llamó la atención que tengamos ascensores distintos para no compartirlos con los demás trabajadores del edificio. Teniendo más de la mitad de los chicos en la pobreza, tenemos que repensarnos como sociedad.

El alejamiento del pueblo nos quita la posibilidad de poder discutir más humanamente. Yo sigo viviendo en el barrio, entendiendo que represento al pueblo que peor la pasa. Eso también es contradictorio, siendo parte del Frente de Todos, pero estoy segura que sumo. Ya hay muchos defensores de los empresarios y muy pocos de los pobres. Tenemos que cumplir el contrato electoral del 2019, que nos hizo ser gobierno, empezando por los últimos de la fila. Eso no está pasando y, más allá de la contradicción, hacemos un aporte para no perder el gobierno en el 2023. Si no cumplimos el contrato electoral, no vamos a seguir en el gobierno.

Qué exigen los diputados de Grabois a Sergio Massa para no romper el bloque oficialista

¿Te cambió la expectativa con el nuevo ministro de Economía?

Era importante, desde la política, ordenar la economía. Pero le siguen tirando gestos a los mismos. Nosotros venimos esperando desde hace mucho tiempo. En el macrismo decían que teníamos que seguir apostando a los que invierten en el país. Pasó con Macri, la pandemia, el FMI y ahora con la inflación. La teoría del derrame no existe. Cuando derrama se la llevan para afuera. No hay derrame en nuestro país. Tenemos que ser fuertes con los fuertes y no con los débiles.

Hay que pensar en un ingreso que garantice que la gente tenga para comer. Me hubiese gustado estar discutiendo otra cosa hoy, pero no podemos discutir lo general cuando nos corre la urgencia. La gente tiene hambre y no puede acceder a los alimentos, en un país donde los producimos. Pero tenemos un capitalismo que no es competitivo, especula y desestabiliza a los gobiernos populares. Por eso es importante expresarnos en la calle, también para darle apoyo al Gobierno. Cada política que hagan defendiendo a las mayorías va a ser acompañada por el pueblo.

JL PAR