Pablo Alabarces afirmó que "en parte, el triunfo de Milei fue producto de la pandemia". "El estallido interno de este gobierno fue vergonzoso", enfatizó el licenciado en Letras en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Alabarces es escritor, sociólogo y licenciado en Letras. Trabajó como coordinador del grupo de trabajo Deporte y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y estuvo a cargo de la Secretaría de Investigación el Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires donde dirigió su doctorado. Sus investigaciones incluyen estudios sobre la música popular, las culturas juveniles y futbolísticas.

Tras los resultados de las elecciones, publicó un artículo en el Diario AR titulado "El Horror", en donde no solo expone la necesidad de un cambio de rumbo del peronismo, sino que pone la lupa en los errores de los 40 años de democracia que culminaron con un candidato que hizo campaña con una motosierra en la mano como el presidente electo.

Me acuerdo de haber compartido un panel el día de las elecciones, no recuerdo si las PASO o la primera vuelta, y en una conversación tuya con tu esposa decías que tenías preparado el pasaporte por si ganaba Javier Milei. En retrospectiva, hoy, con el hecho consumado de que se convirtió en presidente, ¿sigue siendo una hipótesis la de irse de argentina o no?

Es difícil de responder. No es una hipótesis que haya que descartar, pero no es la hipótesis por la que apuesto. El domingo a la noche, cuando empezaron a llover los mensajes de pésame de los colegas extranjeros, en chiste la respuesta incluía “avisen si hay algún puesto libre”. Pero no es una hipótesis firme ni un proyecto de vida, tengo 62 años.

Lo entiendo. Muchas veces esas cosas son como un grito de resistencia, como un faro que no es destino, sino un punto de ubicación.

De todo este panorama, que es bastante preocupante, quizás me afectó esta cuestión de que tengo 62 años, estoy en el final de mi carrera y pensé que ese final sería más plácido. Y lo segundo que me enteré era que existía la posibilidad de no cobrar el aguinaldo y dije “esto va a ser por lo menos divertido”. Trato de no ser paranoico porque creo que es un muy mal consejo. Lo que se anuncia es problemático. Por eso firmé cosas en su contra y considero que el proyecto económico social de Milei es irrealizable, no tiene sustento teórico siquiera ni macroeconómico.

Hay bibliografía muy desactualizada. Si lo último que leyó fueron los austríacos de entreguerras, tiene un siglo de retraso. Al mismo tiempo, vos decías en la presentación que escribí esa nota diciendo que “estamos viendo las consecuencias del fracaso de estos 40 años” y en eso sigo muy firme. Las razones del voto hay que desagregarlas en ciertas multiplicidades. Uno no recuerda un voto tan complejo como el del domingo pasado con la cláusula de "la gente piensa que", no hay modo porque hay muchas personas que piensan de múltiples maneras distintas y el agregado del voto por Milei es, a su vez, fragmentario. Una cosa es el 30% de la primera vuelta y otra el 25% que sumó después. No son los mismos proyectos, ni las mismas expectativas, ni los mismos sectores sociales. Por lo tanto, hay que analizar con cuidado.

Lo que me parece más claro e irrefutable es que hubo un voto castigo a toda la fuerzas democráticas diciéndoles "hace 40 años nos prometieron otra cosa y no la realizaron". Eso es lo que considero más fuerte y tajante. En ese sentido, el peronismo supongo que es el principal involucrado en esa interpelación: de los 40 años gobernó aproximadamente 30. Entonces, debe decir "parece que algo hicimos mal".

Quedémonos en el 30% que votó a Milei, porque claramente ese 25% que se agregó pareciera coincidir bastante con los votos de JxC.

Tal cual. Creo que es un núcleo antiperonista muy potente, muy clásico.

Javier Milei

El 30% que votó a Milei tiene muchos peronistas. Por lo tanto, son de características, por lo menos, de historias partidarias familiares distintas. Y con tu especialidad en juventud, todos los analistas de opinión pública coinciden que hasta hace un tiempo la pertenencia a un grupo socioeconómico podía permitir predecir el voto y a que ahora ya no más, que hoy el predictor de voto más importante es la edad, que coincide el voto de los jóvenes de la clases más populares con los de las más acomodadas votando por Milei. Quiero volver a tu especialización en culturas populares y juveniles. ¿Qué te preguntaste a partir de eso? ¿Qué tenés para reflexionar con nuestra audiencia?

Me lo pregunté todo. Anoche di la clase del cierre del cuatrimestre de mi materia en la facultad y el chiste era "debimos suponer que algo estaba mal cuando el peronismo cerró su campaña con un acto en el Carlos Pellegrini". Porque el Carlos Pellegrini es una isla de las clases medias altas, urbanas, blancas, sobrecalificadas. Entonces, uno veía ese cierre y decía "uh, qué emotivo los jóvenes junto a Massa", pero no son los jóvenes, sino un sector privilegiado de jóvenes los que rodearon a Massa.

Por lo tanto, uno pensaba: "¿esto que tiene que ver con la tradición peronista que interpela, por el contrario, a los jóvenes desposeídos, de las clases populares o de las clases trabajadoras?". Lo último que dije es complicado. Es decir, la categoría "jóvenes de clase trabajadora" parece haberse esfumado, ¿no? Porque los jóvenes no se incorporan al mercado laboral formal, entonces, no se constituyen, como diría el viejo análisis marxista, en clase obrera.

Estoy pensando en esta cuestión que también había inventado Cristina Kirchner de la "generación diezmada", y no se dio cuenta que la generación diezmada son los jóvenes actuales, a los que les costó ver a sus padres trabajar y los que, a su vez, a sí mismos no se vieron trabajar si no es por dentro de un circuito más informal, precarizado, más explotador, entre otras cosas.

En cambio, en vez de dirigirse a ellos, que era este voto novedoso que vuelca la balanza en torno de Milei, Massa decide cerrar con los jóvenes privilegiados que defienden sus privilegios diciendo que defienden los derechos de los otros. Ahí todo se vuelve confuso e insostenible. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Los chicos del Pellegini son un encanto.

¿Qué te decían tus alumnos? ¿Qué edad tienen tus alumnos? ¿Ahí podías percibir si había entre ellos, en la UBA, una mayoría de votante de Milei o no?

Otra de las cosas que hice ayer cuando entré a la facultad fue mirar atentamente las paredes y no había siquiera alguna calcomanía de Milei, pero en la Facultad de Ciencias Sociales. Es un público y un electorado muy peculiar, que toleró mis chistes y mis provocaciones antimileistas. Durante todo el cuatrimestre estuvieron muertos de risa. Nadie protestaba, no hay ningún TikTok dando vueltas por ahí señalándome como adoctrinador. Incluso se reían de mi chiste como adoctrinador.

A todo esto, lo del "adoctrinamiento", esta idea del pensamiento conservador y de derecha, que se lo escuchamos a los hombres de Juntos por el Cambio, y Victoria Villarruel lo repite cada vez que puede, según la cual, en la educación se adoctrina, es bastante precaria. Pero no había mileismo en la Facultad de Ciencias Sociales. Por el contrario, hay una preocupación seria por la cuestión del posible arancelamiento. No es una facultad afluente, los estudiantes en general no pertenecen a los sectores más privilegiados y, además, un curso que se dicta cerca de la noche significa que la mayor parte de la gente trabaja.

Sergio Massa en el colegio Carlos Pellegrini

El colega y amigo que mejor lo vio es Pablo Semán y su trabajo sistemático sobre los jóvenes de las clases populares contemporáneas. Es el que mejor vio este corrimiento de estos chicos que se sentían incluidos o interpelados por el kirchnerismo hacia el final de la segunda presidencia de Cristina, y a partir de ahí ese lapso se corta. Pasaron ocho años y el peronismo no supo leer eso, que habían pasado ocho años. Entonces, los jóvenes eran otros e iban a ser interpelados por otros discursos. En el medio, algo que nunca terminaremos de procesar y es todo lo que la pandemia hizo para transformar el mundo. En parte, el triunfo de Milei fue producto de la pandemia y del modo en cómo ésta se profesó y sus efectos.

Ayer entrevisté a Andrés Oppenheimer, que su último libro fue "Salir del pozo". Estuvo haciendo un estudio sobre el malestar en el mundo e insistía en que la pandemia lo profundizó, pero que era anterior a ella. Gallup (empresa de análisis y asesoría), en ese estudio que hace anualmente, que creo que son 160.000 personas en 137 países, marcaba que el malestar o la infelicidad había pasado, desde 2006, de más del 20% a más del 30% en la pandemia. Él se preguntaba y reflexionaba por qué cada vez más gente se siente infeliz a pesar de que había una cantidad de señales de clara mejora respecto de hace 20 años, por ejemplo. La cantidad de personas en extrema pobreza en el mundo bajó.

Oppenheimer asociaba el malestar con todos los surgimientos de reaccionarios y de derechas, comenzando incluso con el Brexit. Por ejemplo, analizaba el caso de Chile y decía que si fuera simplemente que el malestar es porque la economía fracasa, no se hubiesen producido todos los disturbios que se produjeron en 2019. También está el caso del Brexit. Inglaterra, previo a esto, había tenido el mayor crecimiento de producto bruto per cápita de su tiempo. También la Primera Árabe, que comenzó en Túnez, el cual era "el Chile" de esa zona, era exitosa. The Economist la había puesto como el modelo de las inversiones

Es decir, pareciera haber un malestar. Es claro que la economía es fundamental, que trasciende a la cuestión económica y que yo lo definía más lacanianamente diciendo que "siempre el deseo desea otra cosa", inclusive cuando se satisfacen determinadas necesidades se empiezan a crear otras. Me pareció una buena reflexión que creo que se suma a que, además de que Milei tiene particularidades especiales en Argentina, en todo el mundo lo que vemos es que hay un crecimiento del malestar que va más aún en los países donde hay fracaso económico, pero no necesariamente lo soluciona el éxito económico. También es un tema para reflexionar si no coincide con la aparición de las redes sociales, los teléfonos inteligentes. Recordá que el iphone 1, el primer teléfono inteligente, es del 2007, cuando Cristina estaba en la presidencia. Hasta ese entonces no había teléfonos inteligentes ni redes sociales.

Reunión de Sergio Massa con su gabinete económico

Agrego dos o tres cosas a los que estás planteando, con lo que estoy totalmente de acuerdo. No tengo los datos macroeconómicos de Países Bajos, pero este miércoles ganó la extrema derecha holandesa. En mis conocimientos limitados, e insisto que no tengo los datos macroeconómicos de Países Bajos, pero no figuraba en la lista de los países menos afluentes. Por el contrario, integra siempre la lista de los 20 países más ricos y, además, con mejor distribución del ingreso. Sin embargo, ganan posturas profundamente xenófobas. Milei no tiene un nacionalismo salvaje al estilo del fascismo clásico.

En nuestro caso se suma el malestar económico profundo, esto es absolutamente innegable. El caso argentino siempre es peculiar respecto del resto de América Latina. Una compañera me decía "es imposible que gane Milei porque este país no es Brasil. Por lo tanto, no puede ganar un Jair Bolsonaro". Está claro que su profecía se reveló fallida. Este país es muy peculiar, es muy distinto de Brasil. Sin embargo, pueden ocurrir este tipo de fenómenos porque aquellos que ocupaban el lugar tradicional de la interpelación juvenil y popular perdieron capacidad, la pérdida de capacidad del peronismo. Lo que pasa es el que el peronismo no reconocerá esa pérdida de capacidad de escucha, de interpelación, de hablar y ser escuchado por las clases populares, factores que se deben al peronismo.

Alberto Fernández fue peor presidente que Macri. Un fracaso, por supuesto, al que se alegará la pandemia, la guerra, la sequía, pero el fracaso y el estallido interno de este gobierno fue vergonzoso. Por lo tanto, enredados en sus propias internas, en los problemas judiciales de Cristina, las teorías del lawfare, entre otras cosas, lo que se olvidó es que había que hacer dos cosas: la primera, gobernar; y la segunda, crear consenso. Dio el consenso por hecho y el consenso se basaba en una cláusula falaz que decía "volvimos mejores". Al "volver mejor" hay que demostrarlo y no lo hicieron en ningún momento.

La política involucrada en el mundo deportivo

Alejandro Gomel: Un tema que trabajaste mucho es la relación del fútbol y la política. Ahora se está hablando nuevamente, no es la primera vez, de la posibilidad de las Sociedades Anónimas Deportivas, es decir, de privatizar los clubes de fútbol. ¿Cómo estás viendo este proceso que aparece, y no casualmente, con el triunfo de Milei?

Es muy llamativo que rápidamente surgió una respuesta muy fuerte y corporativa de los clubes. El problema es que no tengo el dato actual, pero vi como hace ocho años, cuando con el macrismo apareció el primer proyecto de las SAD, la respuesta de las militancias de los clubes fue negativa. Cuando digo "las militancias" hay una categoría de la que hablo hace 20 años que es que entre la barrabrava y el hincha meramente espectador, hay una intermediaria que son los militantes, los cuales son aquellos que participa activamente en la vida del club, en la preparación del espectáculo, en ir a la cancha minuciosamente, pero no tiene el tipo de relación mercantil y lindante o incursionando en el delito que tiene la barrabrava. La respuesta de los grupos militantes de todos los clubes fue muy potente, fue negativa de transformar a los clubes en SAD.

Por lo tanto, lo que los clubes hicieron frente a este "chiste" de Milei fue muy tajante y dijeorn que sobre eso no avanzarían. En ese sentido, además de estar de acuerdo, creo que es así. O sea, la tradición del club social y deportivo en Argentina es tan pesada que creo que es más fácil liberalizar la economía que transformar a los clubes deportivos en SAD.

Andrés Ibarra y Mauricio Macri

Por otro lado, lo que Javier Milei propone olvida que el Estado debería intervenir, lo que contradice toda las hipótesis de Milei, para transformar lo que ya es privado en otra cosa privada. Con lo cual, no le veo realmente mucho futuro. ¿Que los clubes necesitan transformaciones? No me caben dudas, pero transformaciones paradójicamente que deberían ser reguladas por el Estado. Por ejemplo, más transparencia en sus cuentas. La opacidad del flujo de dinero en los clubes de fútbol es digna de mejor mérito.

AG: ¿Un triunfo de Macri en las elecciones de Boca podría apurar o acelerar ese proceso que busca hace años?

Macri, Milei y la elección en Boca

No creo que Macri pueda tener la capacidad de transformar a su propio club en una SAD. Lo veo muy difícil. Hay mecanismos jurídicos muy complejos. Insisto, hay un estatuto de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro de la propia AFA que no acepta otro tipo de entidad que no sean las asociaciones civiles sin fines de lucro. Con lo cual, implicaría cambios jurídicos de gran envergadura. Es decir, Macri, por capricho propio, no puede decidir transformar, aunque ganara el club, la estructura jurídica de un club asociación civil sin fines de lucro. Habrá presión en ese sentido.

Las presiones en esta cuestión vendrían necesariamente de la chance de entrada de capitales inevitablemente non sanctos. Esto es que no hay capitales en el mundo disponibles para clubes de fútbol que no tengan ciertos problemas de transparencia. Ahora, los capitales rusos pasaron de moda y se pusieron de moda los capitales del Golfo Árabe, del Golfo Pérsico.

Realmente no creo que, a pesar de las relaciones de Macri con la nobleza qatarí, Qatar venga a comprar Boca y que encima los hinchas sean muy felices con que Qatar compre Boca. Puedo equivocarme.

