Pablo Yedlin, senador nacional (FdT), resaltó que hubo una dura caída del partido liberal en Tucumán, representado por Ricardo Bussi. Además, respaldó el rol de de Juan Manzur en el Frente de Todos. “Hoy el peronismo tiene dos lugares importantes de votos: el norte argentino y Buenos Aires", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué fue tan pareja la elección anterior entre la oposición y el oficialismo y hoy hay tanta diferencia?

Es difícil de explicar, porque lo estamos empezando a analizar, ni siquiera las cuentas mostraban las diferencias que hemos tenido. Habrá que ver, puede haber tenido que ver con los candidatos, con la suspensión de la elección el otro día, fenómenos que salieron de la normalidad del proceso electoral que ha generado esto.

Hay una caída muy significativa de Fuerza Republicana, que es el partido de Ricardo Bussi, que vino con Javier Milei, que normalmente llegaba a 10 puntos y finalmente tuvo una elección muy mala.

Había quienes decían que la presencia de Milei iba a aumentar el valor de votos y hubo una contundente respuesta. La elección fue medio trabada al principio, las escuelas abrieron un poco tarde porque faltaron muchos presidentes de mesa.

Quizás también tenga que ver con los candidatos, me refiero a los de la oposición. Roberto Sánchez es el exintendente de una ciudad del sur de la provincia, una persona poco expresiva.

Prácticamente no hubo una campaña importante de la oposición, y nosotros hicimos una campaña muy fuerte, y tuvimos un mes agregado por la bajada de Juan Manzur, que también tuvo mérito en haberse bajado rápidamente, a pesar que al Corte no definió la cuestión de fondo sobre su posibilidad de ser o no candidato.

Pero ese descenso rápido, la rápida instalación del ministro del Interior como vicegobernador, me parece que han sido aciertos, que construyeron una victoria muy significativa en una las provincias más pobladas de la Argentina.

Uno puede decir que el caso de la oposición mayoritaria, que es hoy la de Juntos por el Cambio, pudo haber un candidato menos atractivo, es distinta una legislativa que una ejecutiva. En el caso de Bussi, ¿vale lo que normalmente llaman ceteris paribus? ¿Milei le restó en vez de sumarle?

Sí, coincido en que es un tema que llama la atención, pero es difícil encontrarle una respuesta.

Bussi le daba un techo a Milei, porque era muy difícil que los tucumanos voten a Bussi, a pesar que esté Milei, si no comulgan con sus ideas: remite a su padre, a los juicios de lesa humanidad y a su actividad durante la represión.

Hay un grupo importante de tucumanos, de todos los partidos políticos, que no lo van a votar. Pero tiene un electorado muy seguidor de estas ideas, que es un 10%.

Milei mide bien en las encuestas pero vamos a ver cuando esté en las urnas, porque una cosa es que uno se divierta con Milei en un programa y otra es darle la responsabilidad a esas ideas, bastante alocadas, por decirlo de una manera suave, sin perspectiva de poder ser funcionales o útiles.

Me parece que la gente ante la necesidad real de elegir quien te gobierna, en base de quien tenga la responsabilidad se asusta ante estas medidas algo disruptivas.

Hay sectores de la oposición, como el intendente de Tucumán, Germán Alfaro, que denuncian irregularidades en las elecciones. Contanos tu visión de lo que está pasando en la elección para la capital de la provincia.

Obviamente, la elección en la capital a intendente es muy peleada. Se enfrenta Rossana Chahla, que es diputada nacional y ex ministra de Salud, con Beatriz Ávila, que es periodista, senadora nacional, y la esposa del actual intendente, Alfaro.

Hablamos de una elección dónde sacan 120 mil de 125 mil votos cada una, con una diferencia que no supera los 1500 votos, está muy cerca y quedan alrededor de 6000 votos a escrutar.

Es verdad que ayer se cayó el sistema en un momento, pero sin irregularidades importantes. Ha sido una elección bastante normal, con gran participación ciudadana, nada fuera de lo habitual en la provincia.

Me parece que siempre hay denuncias de fraudes cuando se pierde, sobre todo estos sectores, pero después no se convalidan, están las urnas y se podrán recontar los votos.

Es un final abierto, yo creo que va a ganar Rossana Chahla, pero es un final abierto que, esperemos, sea rápidamente resuelto. Nosotros abogamos porque sea Rossana la próxima intendente, pero respetaremos las decisiones de las urnas.

¿Juan Manzur es un candidato a vicepresidente dentro del Frente de Todos para cualquiera de las fórmulas que se presenten si hubiera PASO?

Juan Manzur es parte de la mesa que define la fórmula presidencial​ en las próximas elecciones nacionales, está en esa discusión. Después, si su participación será esta que vos decís o acompañará desde otro lugar, es un tema que no podría adelantar porque no lo tengo claro.

A mi manera de ver, es importante que el Frente de Todos tenga una opción competitiva, y hoy me parece que esta digresión que tenemos en varios grupos distintos y con varios inicios de campaña diferentes, sin una clara unidad programática, ni una mirada hacia dónde queremos ir y que queremos ofrecer a la ciudadanía, no nos está haciendo bien.

Me parece que, frente a la situación que hoy tiene la oposición, de su propia pelea entre ellos, tenemos una oportunidad de ser más competitivos y aspirar a ganar la elección. Sobre todo si se desinfla Milei, que eso puede pasar, a mi manera de ver, me parece que el FdT debería ser competitivo.

En ese sentido, me parece que los gobernadores del norte, Manzur entre ellos, son de los lugares importantes de votos. Hoy el peronismo tiene dos lugares importantes de votos: el norte argentino y Buenos Aires.

La representación de parte de estos colectivos de votos, a mí me parecería inteligente en una fórmula. Pero ahí debes decidir qué harás con el Frente Renovador, con Wado de Pedro.

Si hacemos una ingeniería importante ahí podemos tener una fórmula competitiva.

