Lucía Klug, militante del Frente Patria Grande, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que "el salario básico es una necesidad" en el contexto de una "crisis económica que afecta a la sociedad". Además, planteó la posibilidad de "apartarnos de los bloques legislativos" si el Frente de Todos no atiende los reclamos. También aseguró que Juan Grabois "es un compañero con un potencial enorme".

¿Qué posibilidades hay de dejar el Frente de Todos?

Venimos pensado en esta posibilidad porque no estamos siendo contenidos dentro de la política. No es por nuestro espacio político, sino que reclamamos medidas urgentes para un sector de la sociedad que está por debajo de la línea de indigencia. No está siendo una urgencia para el Gobierno y eso es inadmisible. Tenemos que mostrar el enojo y la tristeza que nos produce.

Ver que se anuncian medias económicas que no contemplan al sector por el que peleamos y representarnos nos lleva a esta situación. Tenemos que ponernos el chip de la emergencia. Por eso estamos evaluando nuestra vinculación con el Frente de Todos. Ojalá tengan una sorpresa los que más lo necesitan, con medidas concretas y no tengamos que irnos del espacio.

Es evidente que la posibilidad del salario básico universal, de acá al domingo, es muy baja. ¿Está tomada la decisión?

Creemos que el salario básico es una necesidad en el mundo del trabajo argentino por cuestiones que exceden a la crisis económica que afecta a la sociedad. Pero no es eso o nos vamos. A esta altura, son medidas para contemplar al sector de la indigencia.

¿Podrían seguir si anuncian otras medidas?

Exacto, no si hablamos de un bono por un mes. Sí medidas urgentes para ese sector. Cuando fue la pandemia salimos a trabajar la posibilidad de los IFE y esto es igual. Muchas personas viven en la calle y no tiene ingresos.

¿Qué chances le ves a esa "sorpresa" como medida paliativa para convencerlos?

Estamos en diálogo con sectores de la coalición y ojalá se produzcan medidas, no promesas, con números en la mesa. En el caso de que no pase, la mayoría del Frente está de acuerdo en apartarnos de los bloques legislativos donde tenemos representación.

Juan Grabois siempre habla del recambio generacional. ¿Cuáles son las posibilidades de que forme un espacio propio? ¿Podría ser presidenciable?

Eso es parte de una proyección política que no es prioridad. Si no hay 2022 no va a haber 2023. Estamos poniendo a disposición toda nuestra fuerza política para lograr una medida que apunte a los sectores más humildes. Después se verá cómo se disponen las candidaturas.

Juan es un compañero con un potencial enorme, una voz disidente dentro del campo político y tiene claro que la prioridad son los más humildes. Las candidaturas están atadas a otras variables y es muy difícil definirlo hoy.

El acercamiento con Eduardo Belliboni, ¿puede generar un acuerdo con el Partido Obrero?

Eso no está en nuestras proyecciones. No creo que el Partido Obrero quiera juntarse con nosotros porque tenemos concepciones distintas, más allá de lo ideológico. Por el momento no sería una prioridad ni creo que suceda.

