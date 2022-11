¿Qué es una gastritis erosiva, el cuadro presentado por Alberto Fernández?

Alejandro Ugarte, médico nutricionista, afirmó que “el aumento de la acidez vinculado a los estados anímicos está demostrado, es algo que suele ocurrir”, pero que se presenta “en personas que están predispuestas a este problema”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué es una gastritis erosiva?

Según la información oficial y lo que salió en los medios, se trataría de una gastritis erosiva. Hay algo en la mucosa del estómago que se ha raspado y ha generado pérdida de sangre. La sangre puede ir hacia arriba y generar vómitos, o hacia abajo en su evacuación.

¿Una modificación en la dieta puede causar este tipo de situación?

Si tuviera alguna predisposición, sí. Pero no hay ninguna dieta que pueda producir una gastritis erosiva. Quizás alguna alimentación incorrecta que viniera de antes, alguna situación de estrés, o algún antibiótico.

Hay una bacteria que puede habitar en el estómago, resistir la acidez, y provocar este tipo de cuadros. Pero si esto se produjo hoy, es raro que no haya tenido síntomas previos, porque estas cosas duelen, molestan, e incluso requieren medicación paliativa, muchas veces, para pasar el momento.

Desde obstrucción arterial hasta gastritis erosiva: cuáles fueron los problemas de salud de Alberto Fernández

¿Qué puede sentir un paciente que le de una señal de alerta?

Le puedo contar lo que me pasó a mi. En un momento de mucho estrés en mi vida, me moría de dolor en la noche. Fui a ver al gastroenterólogo y me encontraron una úlcera. No hubo sangrado porque se llegó a tiempo, pero puede pasar que esa erosión ocurra donde pasa un capilar o un vaso sanguíneo, la erosión lo rompa y salga sangre.

Cinco mitos sobre el estrés

¿Puede haber alguna relación entre este cuadro y el estado anímico?

El aumento de la acidez vinculado a los estados anímicos está demostrado, es algo que suele ocurrir, pero en personas que están predispuestas a este problema. Da la impresión que, en este caso, la baja de presión es lo que ha traído el susto.

FM PAR