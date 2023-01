Quiénes fueron los ganadores de los Critics Choice Awards

Anoche tuvo lugar la 28° entrega de los Critics Choice Awards, que galardonaron a las mejores películas y series del 2022.

Estos son los premios otorgados por la Asociación de Críticos (CCA), compuesta por expertos de Estados Unidos y Canadá.

En lo que respecta a películas, Everything Everywhere All at Once se quedó con 5 galardones -estaba nominada en 14 categorías- incluyendo Mejor película y Mejor dirección.

En cuanto a las series, esta ceremonia sirvió como reivindicación para la aclamada serie Better Call Saul, que no recibió ningún galardón en los Globo de Oro pero sí se alzó con tres Critics Choice, convirtiéndose en la más ganadora de la noche. Detrás la siguieron Abbott Elementary, The White Lotus, The Bear y The Dropout, con dos premios cada una.

Algunos de los ganadores fueron los mismos que en los Globo de Oro. Algunos ejemplos de artistas que fueron doblemente premiados en la última semana son Ke Huy Quan de Everything Everywhere All at Once, Angela Bassett de Black Panther: Wakanda Forever y Jennifer Coolidge de The White Lotus.

No fue el caso de “Argentina, 1985” que, en esta oportunidad, perdió la pulseada contra RRR (India), contra quien también compitió en los Globo de Oro -donde sí fue galardonada. Tampoco tuvo la misma suerte el guionista de The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh, que perdió contra el guión de Everything Everywhere All at Once.

En esta edición, además, el actor Jeff Bridges fue premiado con el Critics Choice Lifetime Achievement Award, mientras que Janelle Monáe recibió el See Her Award, otorgado a mujeres que abogan por la igualdad de género, interpretan personajes con autenticidad, desafían los estereotipos y superan los límites.

La lista completa de ganadores

Mejor película

Everything Everywhere All at Once

Mejor actor

Brendan Fraser – The Whale

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Mejor actor/actriz joven

Gabriel LaBelle – The Fabelmans

Mejor Ensamble

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor director

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Mejor guión original

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Mejor guión adaptado

Sarah Polley – Women Talking

Mejor cinematografía

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción

Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon

Mejor edición

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Mejor diseño de vestuario

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Mejor maquillaje y peinado

Elvis

Mejor efectos visuales

Avatar: The Way of Water

Mejor comedia

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor película animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Mejor película en idioma extranjero

RRR

Mejor canción

“Naatu Naatu” – RRR

Mejor banda sonora

Hildur Guðnadóttir – Tár

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

Mejor actor en una serie de drama

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Mejor actriz en una serie de drama

Zendaya – Euphoria (HBO)

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Henry Winkler – Barry (HBO)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)

Mejor serie limitada

The Dropout (Star+)

Mejor película para televisión

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión

Amanda Seyfried – The Dropout (Star+)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Mejor serie en idioma extranjero

Pachinko (Apple TV+)

Mejor serie animada

Harley Quinn (HBO Max)

Mejor talk show

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor especial de comedia

Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix)

FM JL