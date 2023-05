El legislador porteño, Ramiro Marra, habló con Corina Paset en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre su proyecto para terminar con los paros en los subtes "No tengo diálogo con los metrodelegados porque no hablo con mafiosos y extorsionadores", sentenció Marra.

Corina Paset (CP): ¿En qué consiste este proyecto?

Es algo muy básico, el subte es un servicio esencial, que muchas personas utilizamos para ir a trabajar, y estamos cansados de que estos metrodelegados, que son una manga de mafiosos, pongan todo el tiempo diferentes excusas para no trabajar.

Y después tienen la hipocresía o el sincericidio de decir que quieren dormir más, o sea, hay momentos donde tenemos que parar con este tipo de extorsiones.

CP: Ellos plantean que en realidad están pidiendo una reducción de la semana laboral por la exposición al asbesto. ¿Este tema está en tu proyecto? ¿Se habla?

Están metiendo excusas todo el tiempo. Me acuerdo que hace unos años dijeron que tenían un problema con la muñeca por cargar la SUBE, y que eso les hacía trabajar más las muñecas. Siempre tiene una excusa diferente.

Lo que quieren es trabajar menos horas, es lo que están pidiendo constantemente. En la Argentina en la que estamos, que tiene una situación complicada y donde todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante, metrodelegados: necesitamos gente que trabaje, no vagos y mafiosos.

CP: En este proyecto planteás desestimar las medidas de fuerza, ¿esto no se tocaría con el derecho a huelga que podrían tener los trabajadores para reclamar las condiciones laborales que están pidiendo?

Cuando se hace de manera sistemática, extorsiva y termina afectando el derecho de otra persona, no hay derecho a huelga. Como lo hacen los piqueteros, es tratar de hacerle daño a un tercero para poder generar o validar tus reclamos en base a que no tienen ningún tipo de interés, mucho más allá que el de no trabajar.

Es decir, no es un derecho a huelga de trabajo, es un derecho a huelga de vagos.

CP: ¿Tuvista la posibilidad de dialogar con alguno de estos metrodelegados o con el sindicato? Por ejemplo, Gabriel Solano, otro legislador porteño del Frente de Izquierda, citó tu tuit donde presentabas el proyecto y escribió: "Mandaría a Ramiro Marra a trabajar con asbesto con el riesgo de contraer cáncer". ¿Qué opinás de esto?

Típico de la izquierda. Gente que no trabajó ni labura y no quiere hacerlo. No tengo diálogo con los metrodelegados porque no hablo con mafiosos y extorsionadores.

CP: ¿Es viable este proyecto? ¿Lo presentaste en la Legislatura? ¿Puede avanzar? ¿Se puede llegar a tratar?

Lamentablemente, los proyectos que presentamos los liberales en una primera medida no son acompañados por Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en la Legislatura. De repente, después aparecen medidas muy similares. Nos pasó durante todo el año pasado, que fue nuestro primer año en la Legislatura.

Entonces, no se tratará el proyecto, pero estoy seguro de que nos querrán copiar de manera ineficiente nuestra idea. Porque lo que está pasando con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es que continuamente nos quiere copiar y le sale mal.

Vengo siguiendo el tema con técnicos, ingenieros y especialistas en estos temas privados con los metrodelegados. No sé si estás al tanto y recordás que cuando fue la crisis de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en 2001, hubo una enorme cantidad de contaminación con asbesto porque éste se encontraba en todas las construcciones, y todos los bomberos o rescatistas tuvieron enfermedades pulmonares poco tiempo después.

Acá lo que estamos discutiendo es si las proporciones en las que se encuentra en los lugares resultan contaminantes o no. Me parece que como es una discusión de orden científico y técnico, no de orden político, lo que habría que promover es, tanto desde la empresa como de los delegados y el Gobierno de la Ciudad, una auditoría técnica en una institución que todos confiemos, en un tercero que haga un análisis científico. Porque lo que estamos discutiendo es eso y ahí se acaba la discusión.

En líneas generales, el Estado de derecho es eso, delegamos en alguien la decisión y posteriormente la cumplimos. Entonces, quería dejarte mi recomendación, independientemente de lo que vos planteás allí. Probablemente lo que sea interesante para cerrar con este tema de una manera definitiva es pedir una auditoría a una institución científica que nos merezca confianza a todos. Podría ser una gran universidad argentina o extranjera, si alguien tuviese algún tipo de prejuicio respecto de Argentina.

Lo que si hace falta es un dictamen final de contamina o no contamina, cuánto lo hace porque evidentemente en el mundo hay una discusión respecto del asbesto. Aquí la cuestión de fondo es en la proporción que se encuentra cuánto de eso es mayor de lo que se haya en todas otras partes.

Comparto todo lo que estás planteando, pero esta gente no lo está haciendo en términos científicos, sino que lo hace en términos políticos, de manera extorsiva.

A los metrodelegados no les importa el asbesto, solo joder a la gente. No es la primera vez que hacen abuso de los derechos que supuestamente tienen, porque van siempre sobre los derechos de otras personas.

Tenemos que dividir las discusiones, por un lado lo del asbesto, y por el otro lo que hacen ellos, y no asociarlo porque es mentira lo que ellos plantean. No tienen ninguna capacidad científica para determinar eso, porque la única que tienen a lo largo de las últimas décadas era la de joderle la vida a los argentinos.

