Rodrigo de Loredo: “Al Gobierno no le gusta la palabra, que vayan al psicólogo”

El periodista Bruno Ghiso estuvo en el Congreso con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) en el marco de otra jornada de debate por la ley ómnibus y el jefe de la bancada radical habló de haberes del hambre, para demostrar que, en principio, el bloque de la UCR no estaría de acuerdo con una compensación vía bonos, sino que quieren un cambio de fórmula. Y respecto a la privatización manifestó que hay una definición bastante ambigua.

El diputado aseguró que desde su espacio tienen “disensos sobre la propuesta de reforma del Código Penal, legítima defensa, atentado de la autoridad y organización de las manifestaciones”. Agregó que se oponen a dichas reformas porque creen “que rompe la sistemática del código y son exageraciones punitivas”.

Apuntó contra el gobierno y señaló que “tiene una especie de negación en aceptar que las cosas puedan ser de una forma”, y agregó que “no les gusta la palabra, no les gusta decir que negoció un artículo. Me tiene sin cuidado, que vayan al psicólogo”.

Se manifestó sobre el capítulo de privatizaciones de empresas públicas y el pedido a Karina Banfi sobre la presentación de una propuesta superadora, y dijo que es un gran tema porque ellos no están en “la esquina de quienes han sostenido un déficit crónico de empresas del Estado, que las han llenado de militancia, que no tienen sentido público, que hacen que los argentinos paguen 14 millones de dólares por día del déficit consolidado de las empresas públicas, que lo termina pagando un albañil cuando va a comprar un paquete de fideos y tiene un 25% de IVA”. Ratificó que no están de acuerdo y que tampoco entienden la postura del gobierno en cuanto a este tema.

De Loredo anunció el apoyo del radicalismo al DNU: “ya está en la calle surtiendo efectos”

“Si hay algún ejemplo de pendularidad de política pública, lo encontras en las privatizaciones, simbólicamente de YPF heredando juicios millonarios, en las empresas aerocomerciales de Aerolíneas, en los ferrocarriles, pero también tenemos la experiencia de la década del 90” señaló, y profundizó: “en la década del 90 el proceso privatizador no tuvo un objetivo de mejorar la prestación de los servicios, sino macroeconómico. Es parecido a lo de ahora, es decir, intentó rápidamente vender las empresas para incorporar capital y dejar de pagar déficit”.

Agregó que si bien eso “medianamente dio resultado” fue un muy mal proceso porque “se perdió una gran oportunidad en la Argentina” ya que “se mal vendieron las empresas, se subvaluaron sus acciones, se garantizaron monopolios, no se establecieron cláusulas para que los monopolios dejaran de existir y no se construyeron los regímenes regulatorios necesarios para que haya una libertad de competencia”.

“¿Ustedes saben qué quiere hacer? ¿Quiere hacer caja? ¿Quiere evitar el déficit? ¿Quiere mejorar la prestación de los servicios de las empresas? ¿Quiere, de alguna manera, darle continuidad a una narrativa re fundacionista, revolucionaria, que no es nueva en el país?” consultó el diputado a los periodistas, y sostuvo que hace esas preguntas “porque nos faltan elementos para que nosotros sepamos qué quiere hacer”.

Rodrigo De Loredo presidente del bloque de la UCR en Diputados con aval de gobernadores y Lousteau

Indicó que ellos no se casan con las empresas, ya que estas “son instrumentos de una política pública”, pero que hay que saber para qué diseño de política se implementa esta herramienta.

Siguiendo por el camino de las privatizaciones planteadas por el gobierno sostuvo que el radicalismo cree que esas empresas no tienen que estar más en manos del Estado, pero planteó la pregunta sobre cómo se hace eso, de qué forma y con qué objetivos. “Vos podés privatizar al 100%, pero lo tenés que hacer bien. No podés rematar el erario público” indicó.

Defendió la privatización en Europa y señaló que puede funcionar en algunos aspectos, pero sostuvo que la política la hace mal por negociados o por errores, por eso necesitan una explicación por parte del gobierno. Aseguró que es un problema que tienen los radicales que “no somos amigos del todo o nada”, sino “de la racionalidad y la sensatez”.

