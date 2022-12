La dirigente de la UCR, Roxana Reyes, expresó su indignación por la apelación de Cecilia Moreau a su designación como parte del Consejo de la Magistratura. “Esto es de una gravedad institucional importante, a la cual nos tiene acostumbrados la vicepresidenta y el kirchnerismo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cecilia Moreau apeló el fallo que aprobaba su designación en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál será el próximo paso?

Realmente esto es de una gravedad institucional importante, a la cual nos tiene acostumbrados la vicepresidenta y el kirchnerismo. Yo vengo de Santa Cruz, y ahí sabemos bien que han violado cinco veces una orden de la Corte para restablecer al procurador Sosa, y eso fue un principio de "disciplinamiento".

Llamo la atención sobre esta palabra, “disciplinamiento” del Poder Judicial, y hacia abajo, demostrando que está por encima de la ley, y que es impune, porque nadie puede ponerle un límite. Ante la proximidad del 6 de diciembre, de la sentencia que se viene, el kirchnerismo está enviando mensajes a la Justicia.

Mi nueva designación ante el Congreso, como la de mis pares, no fueron impugnadas por Martínez ni por ningún otro interesado en el tema. Esta situación habla a las claras de su desesperación. Cuando el kirchnerismo está acorralado se pone brutal. Ustedes recordarán lo que fue el traspaso del mando presidencial.

Este tipo de situaciones son características: ir contra las instituciones, hacernos vivir zozobra y este tipo de momentos que, realmente, están muy alejados a lo que piden los argentinos.

La situación en Santa Cruz y el rol de la familia Kirchner

¿Qué dice de la provincia “madre” del kirchnerismo? ¿Cómo está el electorado de cara a las elecciones de 2023?

El kirchnerismo hace tiempo que ha perdido el poder real y la legitimidad en Santa Cruz. Lo que sucede es que, con estas trampas y con el miedo que infunden, sobre todo en esos lugares donde ejercen un régimen autocrático, han armado un engranaje que tiene que ver con "disciplinamiento" de la Justicia, con lo cual hay impunidad.

Hay un manejo discrecional de los fondos públicos sin rendir cuentas, generando un populismo propio del régimen kirchnerista. Esto se va sumando con otros entramados y engaños electorales que hacen, a través de la Ley de Lemas, por ejemplo, lo que genera que conserven el poder a través de esas trampas.

De todas formas, nosotros hemos ganado las últimas elecciones y esto nos ha posicionado para, en el 2023, ser gobierno de Santa Cruz.

¿Hay alguna diferencia entre Cristina Kirchner y Alicia Kirchner?

En absoluto. Alicia Kirchner responde a todos los desvaríos que comete la vicepresidenta y ha mantenido la misma estructura de corrupción y de poder basada en la manipulación y control de la Justicia. De hecho, acaba de enviar al máximo tribunal de la provincia a Basanta, que era amigo de Máximo Kirchner y no cuenta con los seis años de ejercicio requeridos para acceder a ese cargo.

Alicia Kirchner redobla la apuesta, mantiene el mismo esquema de corrupción, de falta de control, de discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y de oscurantismo en la información pública. Ni siquiera se ha destacado su gestión en cuanto al desarrollo social.

Ella profundiza el populismo y la falta de diversificación de matriz productiva hacia conseguir algún tipo de desarrollo de la provincia. Mantiene un estado macrocefálico que todo lo maneja a su antojo y a discreción.

¿Quién sería el próximo candidato que represente al kirchnerismo en la provincia en las próximas elecciones?

Están evaluando cómo hacer para conservar el poder. Tienen aliados que les sirvieron para llegar al poder, como el intendente de Calafate, o el hoy diputado nacional petrolero Claudio Vidal. Pero no es a quienes ellos quieren entregarles el poder, que para ellos representa el manejo de la “caja”, que fue muy importante, sobre todo cuando estuvieron alejados del gobierno nacional, entre 2015 y 2019.

Alicia Kirchner está desgastada, pero no deja de ser una Kirchner. Se pensó en algún momento en Máximo Kirchner, pero evidentemente están en una situación en la que no tienen aún decidido el armado para intentar conservar el poder en Santa Cruz, que indudablemente saben, ante los resultados que se avizoran a nivel nacional, es uno de los bastiones que no pueden entregar.

¿Las elecciones de Santa Cruz se adelantarán, separándolas de la elección nacional?

No tenemos todavía reglas electorales claras, sobre todo por una situación particular. En Santa Cruz, Claudio Vidal se separó del Frente de Todos, por lo menos en apariencia. En ese esquema, si bien todavía no ha sido claro su juego hacia la gobernación, lo cierto es que no están las reglas claras. Son temas que el kirchnerismo ha manejado siempre con hermetismo en Santa Cruz.

