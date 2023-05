Expectativas por el Mundial Sub 20 que llega este fin de semana

Entre tanta actividad vernácula y copas internacionales, arranca la Copa del Mundo de la categoría, y se va a disputar en la Argentina, a partir del sábado, comentó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La Argentina no logró la clasificación por derecho de conquista deportiva. Vale recordar que el organizador iba a ser Indonesia, pero se bajó por cuestiones políticas referidas que la FIFA no aceptó en cuanto a su decisión de no involucrar a Israel, primero en el sorteo, y luego como parte de los conjuntos que iban a ser participantes del torneo.

Y, a partir de allí, una rápida movida del presidente la AFA Claudio Tapia determinó que la Argentina se transforme en anfitrión y automáticamente pueda participar del Mundial del que no había logrado el ticket en la cancha en el mes de enero cuando se desarrolló el campeonato sudamericano.

Alejandro Garnacho, la ausencia de peso

No va a poder estar Alejandro Garnacho en la Copa del Mundo y esta es una mala noticia. En algún punto muestra la dimensión que hoy ya tiene Garnacho como jugador de fútbol, siendo una de las interesantes apariciones del Manchester United, que lo quiere tener para los partidos decisivos de la Premier y, fundamentalmente, cuando juegue la final de la FA Cup contra el Manchester City en Wembley en el clásico de la ciudad.

El distinguible récord del Kun Agüero en la Selección Argentina Sub 20

Por lo tanto allí se entiende la valía de este juvenil, al mismo tiempo no pudo estar en la última gira de la selección argentina en nuestro país cuando el seleccionado de Lionel Scaloni celebró la obtención de la Copa del Mundo.

El técnico lo había citado para jugar contra Panamá y contra Curazao, pero sufrió una lesión en su tobillo que lo marginó de la convocatoria. Sin embargo, la buena noticia en las últimas horas fue que su representante aseguró que el juvenil, más allá del operativo seducción que en distintas oportunidades ya le ha hecho la selección de España (su mamá es argentina pero su papá es español) ya tiene decidido vestir la camiseta del seleccionado nacional.

Un video que ilusiona

A propósito del seleccionado y del Mundial sub-20, cuyo arranque es inminente, la AFA preparó un vídeo en donde se visualiza un micro con un cartel que en su frente dice "Sub-20" (cualquier similitud con Scaloneta no es pura coincidencia) y tanto el chofer como sus pasajeros empiezan a cantar el famoso cántico "Vamos, vamos los pibes, vamos, vamos los pibes". Luego se suben los jugadores del Sub 20 y, finalmente, el mismo Claudio Tapia preguntando al chofe si "¿Vas al mundial?".

La revelación de Chiqui Tapia sobre la ausencia de Garnacho en la Sub 20: "Lo siente muchísimo"

De esta manera, el conjunto dirigido por Javier Mascherano, que tiene 21 convocados y que el sábado por la tarde en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero pondrá primera rumbo a la ilusión del título.

