Sebastián Etchemendy: “En el mundo intelectual no hay muchos que apoyen las ideas del Gobierno”

Sebastián Etchemendy destacó la falta de un programa de estabilización del nuevo Gobierno y remarcó la preocupación por la desregulación económica que presenta Federico Sturzenegger. Además, analizó el comunicado de Cristina Kirchner y señaló similitudes entre Donald Trump y el Presidente argentino. “El Gobierno no solo va en una dirección liberal o neoliberal, sino que va más allá de eso, trae una carga bastante negativa para la democracia”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sebastián Etchemendy es politólogo especializado en la economía política comparada de América Latina y Europa Occidental. Fue becario Fulbright y profesor visitante en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford en 2007. En 2022 obtuvo la Robert F. Kennedy Visiting Professorship de la Universidad de Harvard. Entre 2012 y 2015 fue asesor y luego subsecretario de Política Laboral en el Ministerio de Trabajo.

Estuvo en el panel cuando Sturzenegger se refirió a empobrecer para poder controlar a los grupos de interés y ganarles la pelea. ¿Usted estuvo ese día? ¿Fue el día anterior? Cuéntenos un poco su participación allí.

Estuve en el debate. Estuvimos con Federico, moderaba el profesor Levitsky de Harvard, junto a Carla Yumatle y Roberto Gargarella, otros dos profesores y colegas de la Universidad.

Comparta la síntesis del debate y la posición de cada uno.

La posición de Federico fue bastante reproducida en los medios, y esto que citabas sobre la idea de ir contra los grupos de interés y empobrecerlos.

Yo primero hice una presentación sobre el contexto de lo que me parecía la situación de los dos primeros meses de Milei, que en mi caso fue bastante crítica. Lo que dije yo es que no vemos un plan de estabilización, salvo el ajuste fiscal, por ahora, y las experiencias de los 80 y 90 nos dicen que el ajuste fiscal solamente no estabiliza, especialmente, la economía que lleva mucha inercia, lo que se llama inercia inflacionaria.

Inercia en los contratos y salarios, y que cuando no hay otro tipo de anclas, más allá del ajuste fiscal o en el tipo de cambio, las intervenciones no funcionan, tampoco hay una política de desarrollo y ahí es donde entra lo de Federico.

La injerencia de Sturzenegger, por ahora, en el Gobierno es más bien por el lado de desregular la economía para que crezca.

Acá hay dos problemas, primero que la economía crezca simplemente sacando impedimentos para el accionar de los grandes jugadores del mercado, es una idea problemática. Los países que se desarrollaron no lo han hecho de esa manera: Corea, Alemania o Estados Unidos. No es simplemente liberar a los grandes jugadores y desregular todo como se trae el desarrollo.

Eso si lo llevamos un paso más adelante, en la voz del Gobierno, para personalizarlos y sacarlo de Sturzenegger que no está acá, esa idea de que simplemente liberalizando tiene una carga valorativa que termina estando en los límites de la democracia. Esta idea de que hay grupos de interés perniciosos, sectarios, corruptos, etc., y ahí empieza la lista, cuando en realidad todos sabemos que lo que está haciendo esta desregulación es afectar algunos grupos de interés sobre otros.

Federico Sturzenegger.

Yo creo que eso no trae desarrollo, pero cuando vos desregulas de la manera en que estabas desregulando, beneficias a las prepagas frente a las obras sociales, o beneficias a los grandes jugadores del sector petrolero o los exportadores de soja que hoy no pueden entrar en el mercado local de biocombustibles, frente a las empresas actuales de biocombustible, o a los grupos internacionales de pesca sobre a las empresas locales de pesca. Estás favoreciendo a algunos grupos de interés sobre otros.

El Gobierno no solo va en una dirección liberal o neoliberal, sino que va más allá de eso, trae una carga bastante negativa para la democracia. “Esto son gente mala frente a los buenos”, y eso es insostenible, es una visión ideológica, todos son grupos de interés, los de un lado y los de otro.

Me imagino que la posición de Gargarella también era crítica, o sea que ahí Federico estaba en minoría.

Cierto, tampoco hay mucha gente para, sacando cierto fundamentalismo económico preneoliberal de los 90, no hay mucha gente del mundo intelectual que apoye estas cosas.

La posición de Roberto fue más hablando del lado del derecho, que es su especialidad, y hablando del carácter antidemocrático tanto del DNU como de la ley ómnibus y el rol del Congreso en estas cuestiones que el Gobierno desconoce. Esa fue la posición de él.

Y la de Carla Yumatle fue más del punto de vista teórico, esta idea de que hay una sociedad de intereses, de buscadores de rentas, frente a otro mundo posible donde ¿qué hay? ¿Individuos? ¿Qué hay en ese mundo que sueña Milei o el asesor Sturzenegger? Es algo medio utópico, siempre va a haber intereses en la economía política.

Cristina Fernández de Kirchner marcó que no hay similitudes entre Donald Trump y Javier Milei, puesto que el primero tiene un perfil nacionalista, de casi cerrar el comercio y traer las industrias nuevamente a Estados Unidos, mientras que el libertario argentino pregona todo lo contrario. ¿Es posible alguna comparación entre Milei y Trump? ¿O la comparación que se hacen mutuamente está más relacionada con la estética que con las ideas?

Yo matizaría un poco lo de la vicepresidenta. Es cierto que Trump tiene un discurso más proteccionista, por ejemplo inmigrantes y en temas de comercio, pero cuando uno analiza la política económica de Trump especialmente, y analiza trabajos de politólogos y economistas que realizan las gestión de Trump, te dicen que el comercio no se cerró tanto, en gran medida porque no puede hacerlo porque estaba sujeto a nafta y otras convenciones internacionales, y lo que hubo en Trump fue una política muy anti Estado de Bienestar en la política económica, muy de recortes de impuestos para los ricos.

Acordémonos que el Tea Party y la parte del liberalismo extremo del Partido Republicano están con Trump, los grupos empresarios ultraliberales que fundaron el Cato Institute.

Es cierto que no es tan pronunciado como el caso de Milei, que es un curso ideológico omnipresente, pero también está el ala extrema liberal de los republicanos en una especie de alianza con Trump, en ese sentido tienen algunas similitudes. Por supuesto en el discurso de negación de los controles y de las sustituciones de controles, en ese sentido también se asemejan, de hecho, tienen contactos y se reivindican mutuamente-

¿Cuánto hace que estás en Estados Unidos?

Ahora estoy en Argentina. Estuve en un periodo de profesor visitante en Harvard.

¿En qué periodo estuviste allí?

En 2022. Además, estudié allá y voy cada tanto.

¿Qué te pasa cuando compras los medios norteamericanos con los medios argentinos?

Hay una deriva parecida. Me acuerdo de haber escuchado un reportaje, yo estudié a principios de los 2000 y viví en California, ahora volví y cuando prendes la radio veías una situación, donde había una pelea abierta y bastante irrespetuosidad de un asesor de Trump, por ejemplo, contra el periodista de la Radio Pública Norteamericana, y eso es nuevo, eso no lo había escuchado antes.

Es evidente que parte de ese tipo de polarización es nueva, donde hay un sector que impugna el rol de los medios, y sabemos bien que antes no existía ese nivel de polarización que uno ve acá, donde ve medio jugando para uno y otro lado, eso me parece que es más nuevo allá.

