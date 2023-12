¿Qué tan similar es Javier Milei a Donald Trump y a Jair Bolsonaro?

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre Javier Milei y su pertenencia a una derecha conservadora compuesta por líderes como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Líderes a los que se suele describir como populistas y autoritarios. ¿Pero qué hay de cierto en estas definiciones?

El populismo se caracteriza por favorecer el corto plazo a expensas del futuro; se suele confundir con el autoritarismo, aunque son conceptos distintos. Por ejemplo, Joe Biden es democrático, pero su grado de irresponsabilidad fiscal lo convierte en populista.

Al grito de "el león y el mito", Milei cerró la reunión con Bolsonaro y Bullrich

Cristina Kirchner, Sergio Massa, Nicolás Maduro y Pedro Sánchez son populistas, pero con diferentes grados de autoritarismo. Bolsonaro y Trump tienen algunos rasgos autoritarios, pero en términos fiscales, Bolsonaro no es populista, Trump sí lo fue (pero no al nivel de Biden).

Otra característica del populismo

La segunda característica del populismo es apelar a las preocupaciones y aspiraciones de la "gente común" contra las élites políticas, económicas y culturales. En este punto, tanto los líderes de izquierda de la región como la nueva derecha han recurrido directamente a la base electoral y se presentan como defensores del "pueblo común" frente a las élites políticas y económicas.

Duro revés para Donald Trump: la Corte Suprema de Colorado le prohibió participar en las elecciones

A diferencia del populismo, Milei no promete una mejora inmediata, sino que advierte que tenemos dos años muy duros por delante. Crítica a la política y a los empresarios vinculados a la misma, pero no a las élites económicas. Genera un vínculo emocional con el votante, propio de líderes populistas, pero su mensaje no es populista; su concepción del poder tampoco lo es, y menos aún su plataforma de gobierno. Nuestro presidente, que se define como un "liberal libertario", quiere achicar el estado y la organización política lo máximo posible, lo que lo diferencia enormemente de Trump y Bolsonaro.

Parecidos pero distintos

Javier Milei comparte con Donald Trump y Jair Bolsonaro el rechazo al socialismo y al aborto, pero en lo demás son distintos. Javier Milei quiere alcanzar el superávit fiscal en su primer año de gobierno; Donald Trump elevó el déficit todos los años de su gestión. Milei propone apertura comercial y libre comercio, Trump fue proteccionista, incrementó aranceles y se opuso a acuerdos de libre comercio. "Viva la libertad" es un eslogan liberal, que nada tiene que ver con el nacionalismo de "Make America Great Again" o “Brasil por encima de todo” de Bolsonaro.

Javier Milei respeta a la comunidad LGBT, está a favor de la inmigración ordenada y planea darle mayor autonomía a la justicia. Esto es lo opuesto a las políticas y discursos de Trump y Bolsonaro que van en contra de todas estas cuestiones. En relación al cambio climático, presta poca atención a esta materia, cuando Trump y Bolsonaro hacen bandera en contra del mismo.

Javier Milei es un liberal libertario, diferente a los líderes que han gobernado nuestro país y el mundo hasta el momento. Es un experimento sin precedentes, que escapa a los parámetros con los que se ha manejado la política en los últimos años.

* Asesor financiero