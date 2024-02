Los bancos de Estados Unidos vuelven a invertir en todo tipo de activos

Los bancos estadounidenses han comenzado a aumentar las compras de todo tipo de activos, desde valores respaldados por hipotecas hasta obligaciones de préstamo garantizadas (CLO, por sus siglas en inglés), tras reducirlas durante casi dos años, lo que ha contribuido a un repunte de varios meses en los mercados de crédito.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp han incrementado sus compras de CLO de máxima calificación. Las tenencias de bonos hipotecarios por parte de bancos comerciales también están creciendo, con aumentos en 12 de las últimas 15 semanas, según datos de la Reserva Federal. Ello se produce cuando los compradores de Wall Street agregaron US$41.000 millones en títulos a sus carteras en los tres meses transcurridos hasta diciembre, según datos recopilados por Citigroup, lo que pone fin a una racha en la que se deshicieron de más de US$800.000 millones desde marzo de 2022, según datos separados de la Fed.

En medio de un repunte de los depósitos, los bancos buscan formas de poner a trabajar este nuevo dinero. Sin embargo, la opción tradicional —aumentar los préstamos— es difícil de aplicar en estos momentos tras dos años de alzas de las tasas de interés que frenaron la demanda de préstamos y aumentaron los impagos. Esto ha obligado a los bancos a invertir más dinero en valores de alta calidad, que creen que aumentarán la rentabilidad sin acumular demasiado riesgo crediticio.

Esta renovada demanda, aunque hasta ahora modesta, ya está ayudando a impulsar las ganancias en el crédito, según afirman los observadores del mercado. En las últimas semanas, los diferenciales de las nuevas CLO se han reducido al menor nivel en más de un año y medio, mientras que los valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés) han repuntado desde niveles históricamente baratos. Según John Kerschner, director de productos titulizados estadounidenses de Janus Henderson, la aparición de nuevas señales de que los bancos están aumentando sus tenencias de CLO y MBS no hará sino augurar un buen futuro para estos mercados.

“El repunte del crédito tiene múltiples impulsores, pero una parte importante es la demanda bancaria y solo esperamos ver más de eso”, afirma Kerschner.

Los depósitos bancarios en Estados Unidos nuevamente están aumentando después de caer tras la quiebra de Silicon Valley Bank en marzo pasado. Impulsados por los mayores rendimientos que ofrecen las cuentas de ahorro, los depósitos se incrementaron en casi US$500.000 millones entre abril y fines de 2023, según datos del informe bancario de la Fed recopilados por Barclays Plc.

Históricamente, los bancos más grandes han almacenado gran parte de sus tenencias en deuda de alta calidad, como bonos del Tesoro y MBS de agencias, prefiriendo, en cambio, asumir riesgo crediticio en sus carteras de préstamos y ceñirse al riesgo de tasas de interés en sus tenencias de bonos.

En los MBS de agencias, donde los bancos han estado en gran medida desaparecidos en acción durante más de un año, las tenencias han aumentado en US$74.000 millones desde fines de octubre. La compra bruta de bonos hipotecarios de Ginnie Mae casi se duplicó en el último trimestre, según estrategas de Citigroup.

El cambio de tendencia ha coincidido con una drástica reducción de los diferenciales. La brecha de rendimiento en los MBS con cupón corriente de Fannie Mae recién emitidos se redujo a 1,39 puntos porcentuales este mes, frente a 1,89 puntos porcentuales hace cuatro meses, según datos recopilados por Bloomberg.

El papel de las obligaciones de préstamo garantizadas

Las CLO, que agrupan préstamos apalancados en tramos de riesgo y rentabilidad variables, también están demostrando ser populares porque sus pagos flotantes ayudan a proteger contra el riesgo de que el aumento de las tasas de interés erosione el valor de mercado de las carteras de los bancos, esencialmente lo que le sucedió al SVB antes de su quiebra.

Además, las porciones de CLO con mayor calificación reciben un trato relativamente indulgente en virtud de las nuevas normas de capital de Basilea III, que se ultimarían a fines de este año.

Los bancos también han invertido en bonos del Tesoro en los últimos meses, añadiendo US$54.000 millones en el cuarto trimestre, según un análisis de tenencias bancarias de Citigroup.

