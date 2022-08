La diputada por el Frente de Todos, Vanesa Siley, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "me da vergüenza el accionar del fiscal Diego Luciani, Sergio Mola y el Tribunal Oral Federal 2". Por otro lado, manifestó que "hay que salir a decir con coraje que se está violando la Constitución" y, por último, aseveró que "la sentencia de Cristina no está escrita".

¿Qué significa lo que pasó este fin de semana?

Lo del sábado fue tremendo, estuve ahí. Nunca me habían tirado gas pimienta, fue algo muy feo sufrir la represión de quien uno entiende que lo debe cuidar que son las fuerzas policiales, en este caso de la ciudad. Estábamos manifestándonos pacíficamente y sitiando el domicilio de Cristina Fernández.

Hubo espionaje ilegal porque realmente nos estaban filmando y los compañeros realizaron las denuncias correspondientes. Con mi celular filmé a efectivos grabando a los manifestantes desde los balcones u otros lugares.

Al arrojar agua y gas la gente comienza a desesperarse. Una fotógrafa se desmayó, tuvimos que hacer un cerco y pedir que venga un médico a atenderla. Fue una represión en medio de un estado democrático como la verdad pocas veces se vio.

Estábamos hablando hace un rato entre el debate entre Lula y Bolsonaro, y me viene la imagen de cuando Lula se entregó. ¿Hay algo de diferencia respecto del orden y respeto de la legalidad, aunque sea ilegítimo, con Brasil? ¿Tenemos un problema estructural de nuestra historia argentina?.

No. En el sentido que vos mencionás no porque todas las personas que tienen causas judiciales en el marco de lawfare, dirigentes políticos de nuestro espacio político, siempre se ajustó a Derecho para las distintas etapas procesales. Ninguno de nuestra fuerza está fugado, caso contrario a Pepín Rodríguez que lleva mucho tiempo prófugo.

Nuestro espacio siempre participó como corresponde, a pesar de que se nos negó muchas veces el derecho de defensa en juicio y las garantías constitucionales como no repetir el juzgamiento de la persona por la misma causa.

Sin ir más lejos, esta Causa Vialidad, viola todo los principios constitucionales. Me da vergüenza el accionar del fiscal Diego Luciani, Sergio Mola y el Tribunal Oral Federal 2 porque nunca ví nada tan hecho para las cámaras, tan mediático y tan alejado de las normas procesales. Un fiscal lo que tiene que ofrecer es una prueba, producirla y hablar sobre ella y no tirar títulos mediáticos o una actuación cinematográfica como la de Luciani.

Nosotros tenemos la necesidad de decir lo que vemos. Como trabajadores sacamos una carta abierta que se llama Hacerse cargo. Hay que salir a decir con coraje que se está violando la Constitución en el lugar que se la debe garantizar.

Me queda la duda de que si se llega a producir lo mismo que sucedió con Lula en Brasil si en Argentina se podría. Me da la sensación de que es una responsabilidad compartida, desde el punto de vista de la oposición el no alentar manifestaciones como la que se hizo el lunes en la puerta de la casa de Cristina.

La sentencia de Cristina no está escrita. Creo que el Tribunal y la Cámara tienen posibilidades de revertir esta situación, es una causa que está viciada de nulidades desde su inicio. Esta por el mismo tema y las mismas obras ya fue resuelta.

Si el juez está fallando correctamente o incorrectamente si uno tiene que cumplir institucionalmente aunque desde el punto de vista moral y político sea ilegítimo, pero si el orden constitucional hay que cumplirlo aún aunque a uno le parezca injusto que eso es lo que termine de construir un Estado de derecho y luego habrá que modificar ese representante de la justicia, pero que cumpliría a acatar la sentencia siempre.

Comparto con vos. Los actos propios así lo demostraron, siempre hemos estado ajustados a Derecho.

