Tras una semana en la que la sensibilidad estaba a flor de piel, la popular esposa de Mauro Icardi irrumpió en la pista de baile del concurso de la Rai, "Bailando con le Stelle", acompañada por el bailarín Pasquale La Rocca, al ritmo de la samba brasileña "Magalenha", cosechando un puntaje perfecto: 50 puntos.

Más tarde, desde su cuenta de Instagram, se tomó un tiempo para responder a las preguntas de la gente. Uno de sus seguidores le preguntó directamente: "¿Qué enfermedad tenés?". Sin rodeos, Wanda respondió: "Leucemia". Luego continuó diciendo: "Al principio solía llamarla 'esa cosa que tengo yo'. Después pude referirme a ella como 'esa enfermedad'. Y ahora la llamo por su nombre. Pido disculpas a quienes sintieron que debía adelantar mis propios tiempos", dijo sin mencionar a nadie en particular.

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, es decir, el lugar donde se producen las células sanguíneas, incluyendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.

Wanda Nara venía de ganar un Martín Fierro y, dos días antes de viajar con su familia, tras someterse a exámenes de salud de rutina, todo se tambaleó para ella. Los resultados no arrojaron los valores esperados y surgieron numerosas versiones que se propagaron tanto en los medios periodísticos como en las redes, respecto a un supuesto diagnóstico.

Hubo silencio por parte de la rubia y su entorno. Luego, realizaron un viaje en familia a Turquía, seguido de un tratamiento, y así la vida siguió su curso hasta llegar a "Bailando con las Estrellas".

Recordemos que para la presentación de la pareja de baile, la Rai grabó un video en el que se los veía ensayando y a Wanda narrando su vida. Decía: "El público italiano me conoce por Mauro, por ser la mujer y representante de un jugador. Pero soy mucho más que eso. Trabajo desde niña, desde los 5 años. Cuando estaba a punto de alcanzar el nivel que deseaba, me enamoré y dejé todo, al igual que mi madre hizo por nosotras, siempre estuvo presente. Yo quería estar presente también. Siempre digo que soy una mamá gallina".

Y agregó: "En los últimos 6 meses, estuve conduciendo 'MasterChef Argentina'. Cuando terminé, gané un premio muy importante en Argentina, y 2 días después tenía que viajar a Milán. Siempre que viajo, me hago un análisis de rutina y algunos valores resultaron un poco extraños. Cuando prendía la televisión, veía que decían: 'Wanda está enferma, Wanda...' Hasta que pude informarme un poco más, mis hijos estaban muy tristes. Cuando me llegó la propuesta de 'Bailando con las Estrellas', les conté cuál era mi situación y pedí consejo a mis médicos. Estoy siguiendo un tratamiento y les pregunté si podía participar. Me dijeron: 'Sí, tranquila al 100%, ¡adelante!'".

Wanda añadió: "También creo que es un ejemplo para ellos, especialmente para mis hijos más pequeños que no vivieron mi experiencia laboral y no entendían a qué se dedicaba su mamá. Ellas me dijeron: '¡Ah, vas a bailar!'. Creo que por eso acepté 'Bailando con las Estrellas', porque el baile...". Aquí se quebró y lloró. De fondo sonaba la canción "You're Gonna Be OK" (Vas a estar bien) de Kenna Childs mientras Wanda abría su corazón emocionada entre lágrimas.

