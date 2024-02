Esta historia con ribetes detectivescos y motivado por el amor a un instrumento y lo que representa, se inició bajo el nombre The Lost Bass Project, cuando el exdirector de marketing de Hôfner GmbH, Nick Wass, el experiodista de la BBC Scott Jones y la productora de televisión Naomi Jones movilizaron a miles de fans de Paul McCartney para encontrar el mítico bajo que uso el músico con Los Beatles y que había sido robado en 1972.

La búsqueda comenzó en 2018, pero durante algún tiempo no recibieron pistas concretas, hasta que Scott y Naomi Jones se unieron a la búsqueda en mayo de 2023.

Tras la cobertura mundial de la búsqueda por parte de la prensa, comenzaron a recibir algunas pistas. Entre ellas identificar exactamente qué sucedió con el bajo robado. "Recibimos más de 100 clientes potenciales y sugerencias sobre Lost Bass y más de 600 personas se comunicaron con nosotros para ofrecernos su ayuda. ¡Guau! Nos quedamos desconcertados por la respuesta", contaron en la página del Proyecto El último bajo perdido".

Video: así suena la última canción de Los Beatles

A través de esos contactos pudieron determinar que el instrumento había sido robado de la parte trasera de una camioneta durante la noche del 10 de octubre de 1972, en el área de Notting Hill en Londres. El robo fue informado en la portada del periódico London Evening Standard, pero solo en la edición del mediodía.

"Con un poco de trabajo de detective pudimos descubrir exactamente quién lo había robado. Además, obtuvimos información que el ladrón se lo vendió al propietario de un pub en el área de Notting Hill. Mirando discos antiguos establecimos quién era y luego obtuvimos más información sobre lo que pasó después, quién tenía el bajo y qué se hizo con él. Pudimos rastrear el bajo a lo largo de los años", contaron en el portal.

El 2 septiembre de 2023 escribieron un artículo en el periódico The Sunday Telegraph describiendo la búsqueda. La repercusión fue enorme y lograron dar con la persona que tenía el bajo guardado en una habitación de su casa.

Fue cuestión de horas para que Paul McCartney recibiera el bajo que impulsó la Beatlemanía.

La historia del Hofner de Paul

Paul McCartney uso este particular bajo que tiene forma de violín cuando Los Beatles desembarcaron en Hamburgo y lo tocó más de 250 veces en The Caven Club. Y además se utilizó para grabar los dos primeros álbumes de Los Beatles: "Please Please Me" y "With The Beatles". Es el bajo que se puede escuchar en "Love Me Do", "Twist and Shout", "All My Loving", "She Loves You" y otros éxitos de la beatlaemanía.

El instrumento permaneció en uso hasta la disolución de The Beatles en 1969, pero Paul lo conservó cuando armó The Wings. Hasta que el 10 de octubre de 1972 fue sustraido de la camioneta donde guardaban equipos.

Según el tabloide The Sun, citando a fuentes cercanas, el instrumento ya fue devuelto a McCartney. “Sir Paul está absolutamente emocionado. Es un giro increíble de los acontecimientos y él está encantado de poder reunirse con ellos. Demuestra que hay grandes personas en el mundo, ya que alguien podría haber intentado venderlo o sacar provecho. Es maravilloso que lo haya recuperado en este momento de su vida, y Sir Paul querrá conservarlo por el resto de sus días”.

fl