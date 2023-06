Con el lanzamiento de “Nada X Perder”, Miemi, la artista oriunda de Buenos Aires, busca sumergirse en una lírica más profunda y comprometida en el que sus seguidoras puedan sentirse identificadas. “La escribí basada en las cosas que nos suceden a las mujeres ante una relación más tóxica”, explicó la artista en diálogo con Perfil Música.

Este es su quinto sencillo, detrás de “Bla bla bla”, “No eres para mí”, “Atrevida” y “Amor de verano”, todos lanzados el año pasado, y antecede a su próximo lanzamiento “La vuelta”, que verá la luz el próximo 21 de junio.

“Nada X Perder”, tiene la particularidad de haber sido lanzado el pasado 8 de marzo, día internacional de la mujer, a pesar de haber sido escrito un año atrás. “Fue en esta búsqueda de decir, más allá del reggaetón, de la cumbia o el urbano, podemos mostrar también esta identidad”, explicó.

El tema estuvo acompañado de un videoclip dirigido por Orne Devir, donde se busca representar el mensaje de la canción. “Fue buscar, de una manera metafórica, ese paso de la mujer saliendo de una relación tóxica a empoderarse y mostrar que se puede salir, pese de las huellas que se puede tener”, contó Meimi.

"Nada X Perder", es el último lanzamiento de Meimi. (Prensa Meimi)

- ¿Cómo es tu proceso de composición?

- La verdad es que yo escribo todos los días, creo que es un proceso que todos los cantautores hacen. Hoy particularmente tengo un equipo que sumé de composición, más allá de mi productor Lucato, porque también considero que lo musical tiene que ser rico y no tiene que ser siempre igual. Diseñamos un beat y arrancamos a tirar melodías, y en eso digo yo quiero que la historia vaya por ese lado. Siempre se respeta lo que yo quiero contar. La verdad que fluye muy bien.

- ¿Qué te gusta transmitir con tu música?

Son historias reales, de mujeres para mujeres. Lo que quiero transmitir es esa identificación, más allá del género femenino, es como buscar ser la voz de lo que nos pasa en todos los aspectos de la vida, no sólo en relación. Porque uno capaz en las canciones lo lleva a lo romántico, pero puede ser desde el empoderamiento, desde una situación laboral, una situación personal. Mis temas tienen que ver con eso. “Bla bla bla” que es mi primer corte era decirle al otro sos un chamuyero, después vino “No eres para mí”, y te pongo un punto aparte, ya está, basta de ese chamuyo. Después salió “Atrevida” que es como, acá me paro yo y mando yo. Busco ese cuento y enlazar entre canciones, pero siempre desde historias reales.

"Nada X Perder" es el quinto sencillo de Meimi. (Prensa Meimi)

- ¿Cómo es ser mujer dentro de la industria del reggaetón y la música tropical-urbana?

- La verdad, yo particularmente tengo una muy buena experiencia. No puedo decir que esto me lo dificulte. Obviamente, uno como artista independiente tiene que remar el cuádruple que cualquier artista que hoy está con una discográfica. Pero si es complicado porque, particularmente lo urbano y el reggaetón en sí, era un género muy predominante masculino, pero cada vez somos más mujeres que nos vamos metiendo. De hecho, hoy tenemos un montón de exponentes mujeres. La mayoría de las personas de mi equipo son mujeres. Creo que deberíamos visibilizarnos mucho más.

- Te movés por distintos géneros donde está lleno de artistas ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

Mi exponente y referente internacional en lo urbano, siempre fue Daddy Yankee, pero bueno, se nos retiró (risas). Ojalá vuelva. Hoy, particularmente me gusta Bad Bunny. Karol G, también, una referente mujer. Me parece también que tiene que ver el mensaje que ella brinda con el contenido para el que voy y que es una artista super adaptable a cualquier género. Después, acá en Argentina, todas (se ríe). Pero si vos me decís ya, yo te respondo La Joaqui, porque más allá que hoy está en pleno brillo, no tiene que ver con eso, sino con la historia que tiene ella y que también me representa, y que de todo lo que hay en la industria siento que ella es algo distinto y pienso que copado seria hacer algo con alguien que hace el mismo género, pero de otra manera, por una cuestión de aprender.

El próximo sencillo de Meimi es "La Vuelta", junto a Nadu Lago. (Prensa Meimi)

El próximo 21 de junio, Miemi lanzará “La Vuelta”, para el cual se unió a la artista Nadu Lago. “Iba a ser un tema solista, pero a mí no me cerraba. Pensaba, acá hay que incluir a alguien”, explicó la artista.

Este nuevo tema marca una nueva etapa en la música para Meimi, en donde comenzará a jugar más con el RKT y la cumbia en sus canciones.