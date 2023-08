"Como una trampa para animales": ya van 2 muertes por el "muro flotante" en Texas

El Gobierno mexicano encontró un segundo muerto en el río Bravo, que comparte con Estados Unidos, por las boyas y el cerco de alambre instalados por Texas para evitar el paso de migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) emitieron un comunicado en la madrugada de este jueves, en el que informaron sobre el descubrimiento. Esto ocurrió horas después de haber encontrado un primer cuerpo sin vida en Piedras Negras, la ciudad fronteriza con Eagle Pass, Texas, en Estados Unidos.

En "un hecho separado" al primer fallecido, "un segundo cuerpo fue encontrado aguas arriba por el Grupo Beta Piedras Negras, con aproximadamente cinco kilómetros de separación entre ambos", precisaron las dependencias. Hasta ahora permanecen sin identificar las dos personas fallecidas, añadió el boletín.

El Gobierno mexicano intensificó sus quejas dirigidas a Estados Unidos al acusar a Texas de violar tratados bilaterales relacionados con aguas y derechos humanos. Esto se debe a la instalación de boyas y cercas de alambre en el río Bravo por parte del gobernador republicano Greg Abbott, con el objetivo de contener el flujo de migrantes.

"México reitera que la instalación de dicho muro de boyas alambradas viola nuestra soberanía e impacta en la seguridad, integridad y derechos humanos de las personas migrantes, y que es una acción que no corresponde a la relación estrecha que han mantenido los gobiernos de Estados Unidos y México", concluyó el comunicado de la SRE y el INM.

A principios de julio, Abbott dió la orden de colocar la cadena de boyas. De acuerdo con informes de medios de comunicación, se observó que varios migrantes han quedado atrapados en ellas, lo que requerió operaciones de rescate.

Hallaron un cadáver en el polémico "muro flotante" colocado en la frontera de Texas

La hermana Isabel Turcios, directora del refugio para migrantes Frontera Digna señaló que “no han hecho nada para detener la migración”. Además dijo que “la gente está indignada por la forma en que se trata a los migrantes”, y que “no hay respeto por la vida humana. Son como trampas para animales”.

“Mucha gente sigue llegando aquí todos los días”, dijo la monja. “A pesar de la alarma provocada por las boyas, el número de personas que llega aquí es el mismo de siempre. Particularmente madres con niños, niños pequeños”.

La hermana Isabel dijo que casi inmediatamente después de que se instaló el obstáculo en julio, los migrantes encontraron rápidamente una nueva ruta. “Cruzan el río con mucho cuidado alejándose de las boyas y luego deben caminar tres horas para encontrar un hueco en el alambre de púas por el que puedan cruzar. Luego se entregan para ser procesados ​​como solicitantes de asilo”.

Las barreras erigidas por Texas ocupan una extensión de 305 metros en la región de Eagle Pass, con 230 metros de este tramo ubicados en territorio mexicano, según señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En respuesta, la SRE ha presentado dos quejas diplomáticas ante Washington en relación a esta situación.

El gobierno de Estados Unidos quiere demandar a Texas por una "barrera flotante" que impide el paso de migrantes

Tras conocerse las dos muertes en el Río Bravo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador criticó a Abbott, por haber colocado boyas y el cerco de alambre para evitar el paso de migrantes.

“No debería él de actuar así. Es inhumano. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

LT