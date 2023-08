Crimen y humo

El gobernador Kicillof, que pretende su reelección apelando a sus -repetidos- discursos de tinte ideológico, no ha podido en toda su gestión siquiera mejorar un poco el vertiginoso aumento de la criminalidad y el incremento de la violencia en todas las formas de comisión delictual. En la ciudad de La Plata, sede de su despacho, el crimen aumenta con prisa y sin pausa, en todas sus variantes.

Su ministro-candidato Berni se pasea por los canales de TV como comentarista de la realidad, poniendo cara de malo y juntando muchos sustantivos y adjetivos en sus discursos de "multi especialista".

Cita permanentemente estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, en las que se indican que bajaron tal o cual conductas delictivas, sin aclarar que dichas cifras son -exclusivamente- de delitos denunciados y con actuación judicial posterior. Nada dice del -enorme- cúmulo de hechos criminales que no se denuncian, sea por desconfianza de la comunidad en la Policía o en la Justicia, sea por propia indicación del funcionario: "No pierda tiempo, doña. El seguro se lo paga y no necesita denunciar..."

Por otra parte, es justo recalcar que las estadísticas pueden llevar a errores de apreciación con una mera manipulación no de los números, sino del lenguaje.

Ejemplo. Un efectivo policial llega a la escena del crimen y observa un cadáver con múltiples orificios de arma de fuego. Evidentemente, no se trató de una muerte por causas naturales, ni tampoco un suicidio. Pero el policía colocará una cruz en su planilla en la opción "Averiguación causales de muerte". Ese es el dato que se ingresará a las bases sobre las que se elaborará la estadística.

Asi las cosas, de acuerdo a los datos de la Procuración Bonaerense, durante 2022, se denunciaron 946.510 delitos (9% más que en 2021). Aumentaron los robos (+7,9%), los robos calificados por uso de arma (+4.3%), los abusos sexuales (+8,7%) y las lesiones (+16.6%).

El departamento Judicial La Plata, sede de los tres poderes provinciales, figura al tope de los distritos jurisdiccionales con mayor índice delictivo, con un crecimiento del 17,9 %.

La propaganda oficial se regocija con la "baja" de los índices de homicidios. Pero nada se dice de las "averiguaciones de causa de muerte".

Sólo una política criminal seria y duradera y no un permanente movimiento pendular de reformas y contrarreformas legislativas (al compás de las encuestas de opinión y de los sondeos de imagen) podrá encauzar una realidad alarmante. También se necesita decisión y coraje para enfrentar a los detractores y a los enemigos de la paz social.

Caso contrario, seguiremos dando la razón al eminente jurista argentino, prematuramente fallecido -Carlos Santigo Nino- cuando afirmaba que Argentina es un país al margen de la ley.