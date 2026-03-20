Pensar en la jubilación suele generar más preguntas que respuestas ¿Me va a alcanzar? ¿Voy a poder mantener mi nivel de vida? ¿Depender solo de la jubilación estatal es suficiente?

Estas dudas no son exageradas ni pesimistas: forman parte de una preocupación cada vez más extendida, incluso entre personas que hoy están en plena edad laboral. Y entender por qué pasa esto es el primer paso para poder tomar mejores decisiones.

El sistema jubilatorio argentino, como ocurre en muchos países, funciona bajo un esquema de reparto: quienes trabajan hoy aportan para pagar las jubilaciones de quienes ya se retiraron. El problema aparece cuando hay cada vez menos trabajadores activos por cada jubilado. Menos aportes y más beneficiarios tensionan el sistema y lo obligan, tarde o temprano, a ajustarse.

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Ese ajuste suele darse de distintas formas: jubilaciones que pierden poder adquisitivo frente a la inflación, cambios en las fórmulas de actualización, aumentos en la edad jubilatoria o mayores impuestos. El resultado es que, para muchas personas, la jubilación estatal termina siendo un ingreso que no alcanza para cubrir los gastos básicos.

Frente a este escenario, la educación financiera propone una idea simple pero poderosa: no depender de una sola fuente de ingreso en el retiro, sino planificar una jubilación complementaria a largo plazo.

Planificar no significa adivinar el futuro ni asumir riesgos innecesarios. Significa entender cuánto se necesita, en qué plazos y qué herramientas existen para ir construyendo ese capital de manera gradual y sostenida.

Una forma sencilla de estimarlo es definir cuánto dinero se necesitaría por año durante la jubilación y proyectar un capital que permita cubrir ese gasto sin agotarse rápidamente. A partir de ahí, el foco pasa a ser el hábito: aportes regulares, tiempo y constancia. No montos imposibles, sino decisiones repetidas en el tiempo.

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En ese camino, existen instrumentos pensados para horizontes largos, accesibles incluso con montos bajos, que permiten acompañar el crecimiento de la economía y proteger el ahorro frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La clave no está en buscar atajos, sino en entender el proceso.

En qué invertir para jubilarse: Una forma simple de estimación

Definir un gasto anual objetivo en el retiro (idealmente en moneda dura). Es decir, cuánto dinero se gasta al año, medido en dólares para facilitar la proyección.

Estimar un capital objetivo. Para esto, se multiplica el gasto anual por 25. Este valor surge de un estudio realizado en Estados Unidos, que sugiere que un inversor podría retirar alrededor del 4% anual del capital invertido sin agotarlo en un plazo de 30 años (Trinity Study).

Por ejemplo, si se gastan $1.420.000 pesos por mes (aproximadamente 1.000 dólares), el gasto anual ronda los 12.000 dólares. Al multiplicar ese monto por 25, se obtiene un capital objetivo de 300.000 dólares. La lógica es alcanzar esa cifra hacia la edad en la que se planea el retiro. Aunque puede parecer inalcanzable, el proceso se vuelve más claro al descomponerlo en aportes mensuales sostenidos en el tiempo.

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Luego, el camino práctico es sostener aportes regulares. En términos educativos, se mencionan categorías típicas para horizontes largos. La inversión “por defecto” para muchos inversores que piensan en su jubilación es el S&P 500, un índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Hoy, el monto mínimo de acceso ronda los $50.000 pesos (unos 35 dólares). Su rendimiento promedio anual histórico, a muy largo plazo, se ubica cerca del 10% en dólares.

Retomando el ejemplo previo:

● Objetivo: ahorrar 300.000 dólares

● Edad actual: 35 años (ejemplo)

● Edad de retiro: 65 años

● Tiempo restante para ahorrar: 30 años

● Retorno anual esperado: 10%

En ese escenario, con una inversión mensual cercana a 105 dólares (unos $150.000 pesos), se alcanzaría el objetivo. En total, se habrían invertido aproximadamente 44.205 dólares, pero gracias al interés compuesto, el capital final estimado rondaría los 344.441 dólares.

La realidad del sistema jubilatorio deja un mensaje claro: depender únicamente de la jubilación estatal puede no ser suficiente. Aprender a planificar a largo plazo-ahorrar, invertir con criterio y sostener el hábito- no es un privilegio, sino una herramienta concreta de cuidado personal. La educación financiera no promete certezas absolutas, pero sí algo fundamental: mayor autonomía para decidir hoy y más tranquilidad para el futuro.

(*) Especialista en educación financiera y fundador de INVERARG