Javier Milei baja retenciones y apunta a un modelo que priorice al interior

En una conferencia que dio este jueves Javier Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Presidente anunció una baja en las retenciones, que es una gran cosa. No es gran cosa, pero evidentemente el Gobierno va midiendo recaudación, nivel de gasto y demás, y ni bien puede va bajando retenciones. Esta es una gran noticia. Creo que esta debe ser la mejor de todas.

El anuncio indica que a partir de junio las retenciones al trigo y a la cebada bajan del 7,5% al 5,5%. En cuanto a la soja, va a haber una baja a partir de enero del año 2027, según venga la recaudación, dijo el Presidente. Todo va a bajar depende de eso.

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También se van a reducir las retenciones para la industria. Para autos, maquinarias y petroquímicos. Un anuncio importante del Presidente en este contexto, no vamos a decir de crecimiento económico, pero de mejora en el índice del consumidor de la Universidad de Di Tella, por ejemplo, que es muy importante.

Y esos anuncios de ayer no son “guau”, pero son anuncios importantes. Porque las retenciones son un delirio argentino que los K las usaron para hacer política. Porque la Argentina venía aplicando retenciones toda su vida, con distintas etapas de eliminación y reimplantación. Pero los Kirchner las empezaron a subir.

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Y eso tiene un enorme sentido político, porque los fondos de las retenciones salen del interior del país. ¿Y dónde iban esos fondos? A subsidiar al conurbano. Y eso no es un plan económico. Es un plan político.

El guarismo tuvo este enfoque de colocar impuestos al sector productivo, de regular los precios de la energía y, al mismo, tiempo subsidiar su consumo. Es un esquema que tenía como sentido extraer fondos del interior, donde hay naturalmente menos votos. Es decir, vota mucha menos gente en Vaca Muerta que en La Matanza.

Entonces se envió toda esa pila gigantesca de recursos al conurbano, que vivió subsidiado durante muchos años.

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El modelo de Milei parece ser el inverso. Parece ser que está devolviéndole recursos al interior con el RIGI, por ejemplo, la minería, el petróleo, el gas, y bajando retenciones. Y se desconectó del conurbano: las pymes, medio que se arreglen.

Ambos modelos son contrapuestos y ambos modelos han sido parciales, emparchados.

NG/fl